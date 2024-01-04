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Соус ткемали с синей сливой

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Соус ткемали с синей сливой

Соусы следует подавать к разным блюдам из мяса и рыбы. Отлично они идут к разного рода шашлыкам, запеченному мясу. Посмотрите, как приготовить соус ткемали с синей сливой, универсальный и вкусный.

Описание приготовления:

Для приготовления ткемали лучше использовать столовый уксус. Он надежно консервирует соус и банки с соусом не взрываются. В настоящий ткемали кладут винный или яблочный уксус, но качественный уксус сложно купить. Я не рискую.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Фрукты / Слива

Блюдо: Соусы / К мясу / К птице / Ткемали / Кислый соус

География кухни: Кавказская

Состав / Ингредиенты:

  • Слива 2 Килограмма
  • Томаты 3 Штуки
  • Болгарский перец 4 Штуки
  • Специи По вкусу
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Сахар 4 Ст. ложки
  • Чеснок 10 Зубчиков

Количество порций 10

Калорийность

50 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Соус ткемали с синей сливой”

Соус ткемали с синей сливой

Для приготовления соуса возьмем синюю сливу. Ее нужно вымыть и удалить косточки и хвостики. Для приготовления соуса следует брать спелую сливу. Зеленая (неспелая) слива не подходит. Соус из нее получится, но не такой вкусный.

Соус ткемали с синей сливой

Очищенную сливу пропустите через мясорубку. Также через мясорубку пропустите несколько помидоров, очищенный болгарский перец и репчатый лук. Поставьте массу на огонь вариться. Как только масса начнет кипеть, она изменит свой цвет на красный и будет темнеть по мере уваривания.

Соус ткемали с синей сливой

Вариться соус будет около 30 минут. Добавьте в соус уксус, выдавите через пресс чеснок. Добавьте сахар, соль, специи по вкусу (кориандр, молотые виды перца, орегано, пажитник). Выключайте.

Соус ткемали с синей сливой

Соус можно подавать к столу. Причем его можно употреблять как горячим, так и охлажденным. По желанию соус можно законсервировать на зиму.

Взято отсюда

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