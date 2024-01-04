Соусы следует подавать к разным блюдам из мяса и рыбы. Отлично они идут к разного рода шашлыкам, запеченному мясу. Посмотрите, как приготовить соус ткемали с синей сливой, универсальный и вкусный.

Описание приготовления:

Для приготовления ткемали лучше использовать столовый уксус. Он надежно консервирует соус и банки с соусом не взрываются. В настоящий ткемали кладут винный или яблочный уксус, но качественный уксус сложно купить. Я не рискую.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Фрукты / Слива

Блюдо: Соусы / К мясу / К птице / Ткемали / Кислый соус

География кухни: Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Слива 2 Килограмма

Томаты 3 Штуки

Болгарский перец 4 Штуки

Специи По вкусу

Соль 1 Чайная ложка

Сахар 4 Ст. ложки

Чеснок 10 Зубчиков

Количество порций 10

Калорийность

50 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Соус ткемали с синей сливой”

Для приготовления соуса возьмем синюю сливу. Ее нужно вымыть и удалить косточки и хвостики. Для приготовления соуса следует брать спелую сливу. Зеленая (неспелая) слива не подходит. Соус из нее получится, но не такой вкусный.

Очищенную сливу пропустите через мясорубку. Также через мясорубку пропустите несколько помидоров, очищенный болгарский перец и репчатый лук. Поставьте массу на огонь вариться. Как только масса начнет кипеть, она изменит свой цвет на красный и будет темнеть по мере уваривания.

Вариться соус будет около 30 минут. Добавьте в соус уксус, выдавите через пресс чеснок. Добавьте сахар, соль, специи по вкусу (кориандр, молотые виды перца, орегано, пажитник). Выключайте.

Соус можно подавать к столу. Причем его можно употреблять как горячим, так и охлажденным. По желанию соус можно законсервировать на зиму.



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