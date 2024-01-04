Тысяча островов (англ. Thousand Island dressing) – классический американский соус, который используют как заправку для различных салатов. Вашему вниманию – простой рецепт соуса Тысяча островов.

Описание приготовления:

Свойства и происхождение:

Рецепт приготовления соуса был открыт и развивался в Америке. Название этому соусу было дано по имени местности Тысяча островов (Thousand Island), в одном из отелей которой его впервые подали к столу. Соус стал популярным благодаря тому, что его внесли в меню чикагского отеля «Вальдорф-Астория».

Применение:

Соус Тысяча островов очень часто упоминается в качестве заправки в рецептах овощных салатов. Его также добавляют в гамбургеры и используют в качестве соуса-дип (в него окунают крекеры, ломтики хлеба и кусочки овощей). Соус Тысяча островов очень хорошо сочетается с блюдами из птицы и мяса. Оригинальными получаются бутерброды с густым, пряным соусом Тысяча островов и ломтиками ветчины, сыра и помидор.

Рецепт приготовления:

Для приготовления соуса Тысяча островов мелко нарубленный зеленый сладкий перец, лук и петрушку смешивают. К полученной смеси добавляют кетчуп, майонез и винный уксус, и перемешивают до однородного состояния. Соль и перец добавляют по вкусу.

Советы шеф-повара:

Соус тысяча островов обладает кисло-сладким вкусом. Если при приготовлении в него добавить перец чили получится пикантная, острая заправка для салатов.

Назначение: Недорого

Блюдо: Соусы / Салаты / К мясу / К птице / К салату / Заправки для салатов

География кухни: Американская

Состав / Ингредиенты:

Майонез 1 Стакан

Кетчуп 1/4 Стакана

Уксус винный 2 Ст. ложки

Соль, перец – По вкусу

Лук 1/2 Штуки (очень мелко нарезать)

Перец зеленый сладкий 1/2 Штуки (очень мелко нарезать)

Петрушка – По вкусу

Количество порций 4



Взято отсюда