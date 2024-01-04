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Спагетти под соусом

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Спагетти под соусом

На мой взгляд, это отличный вариант еды на скорую руку.

Описание приготовления:

Лук и филе нарежьте и обжарьте. Макароны сварите согласно инструкции. Затем все перемешайте.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Птица / Курица

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Спагетти

Состав / Ингредиенты:

  • Куриное филе 400 Грамм
  • Репчатый лук 2 Штуки
  • Томатный соус 3 Ст. ложки
  • Сметана 2 Ст. ложки
  • Растительное масло 1 Ст. ложка
  • Соль, специи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

122 ккал

Калорийность

1 г

Белки

16 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Спагетти под соусом”

Спагетти под соусом

Репчатый лук нарезать полукольцами. Готовое куриное филе нарезать на кусочки. Вместо филе можно взять любой вид готового мяса.

Спагетти под соусом

Репчатый лук обжарить на растительном масле.

Спагетти под соусом

Добавьте мясо и обжарьте все вместе.

Спагетти под соусом

Влейте томатный соус. Добавьте сметану и немного воды. Перемешайте и доведите до кипения.

Спагетти под соусом

Соус снимите с огня. Отварите спагетти в подсоленной воде. В готовые спагетти добавьте в соус. Перемешайте.

Спагетти под соусом

Подайте к столу.

Взято отсюда

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