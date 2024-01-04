На мой взгляд, это отличный вариант еды на скорую руку.

Описание приготовления:

Лук и филе нарежьте и обжарьте. Макароны сварите согласно инструкции. Затем все перемешайте.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Птица / Курица

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Спагетти

Состав / Ингредиенты:

Куриное филе 400 Грамм

Репчатый лук 2 Штуки

Томатный соус 3 Ст. ложки

Сметана 2 Ст. ложки

Растительное масло 1 Ст. ложка

Соль, специи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

122 ккал

Калорийность

1 г

Белки

16 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Спагетти под соусом”

Репчатый лук нарезать полукольцами. Готовое куриное филе нарезать на кусочки. Вместо филе можно взять любой вид готового мяса.

Репчатый лук обжарить на растительном масле.

Добавьте мясо и обжарьте все вместе.

Влейте томатный соус. Добавьте сметану и немного воды. Перемешайте и доведите до кипения.

Соус снимите с огня. Отварите спагетти в подсоленной воде. В готовые спагетти добавьте в соус. Перемешайте.

Подайте к столу.



Взято отсюда