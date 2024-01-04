Спагетти с грибами в сметанном соусе достаточно простое вегетарианское блюдо. По данному рецепту мы приготовим сразу 5 порций!

Описание приготовления:

Спагетти с грибами в сметанном соусе – блюдо, не требующее много времени, потому что одновременно мы можем варить спагетти и готовить соус. Это вдвойне сокращает время! Спагетти с грибами в сметанном соусе – именно то блюдо, которое великолепно сочетаются с холодным белым вином итальянских сортов.

Назначение: На обед / На ужин / Недорого / Быстрый ужин

Основной ингредиент: Грибы / Макароны

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Спагетти / Сметанный соус

География кухни: Итальянская / Европейская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Спагетти 1 Штука (упаковка)

Помидоры 3 Штуки

Лук 1 Штука

Небольшие шампиньоны 10 Штук

Сметана 1/2 Стакана

Оливковое масло – По вкусу (для жарки)

Соль, перец – По вкусу

Петрушка – По вкусу

Тертый сыр 70-100 Грамм

Количество порций 4

Как приготовить “Спагетти с грибами в сметанном соусе”

Спагетти варим по инструкции в большом количестве подсоленной воды, добавим немного масла. Параллельно нарезаем мелко лук и отправляем его жариться в глубокую сковороду до прозрачности.

Затем к луку добавляем перетертые помидоры без кожицы. Обжариваем содержимое до густоты.

Далее в сковородку отправляем шампиньоны, нарезанные на тонкие слайсы. Солим, перчим и хорошенько перемешиваем. Тушим до полуготовности.

Добавляем полстакана сметаны, перемешиваем и совсем недолго тушим.

В получившийся соус на сковородке добавляем спагетти. Перемешиваем, убираем огонь и даем спагетти полностью пропитаться соусом.

Затем сразу подаем спагетти к столу, посыпав тертым сыром и украсив веточками петрушки. Приятного аппетита!



Взято отсюда