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Спагетти с грибами в сметанном соусе

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Спагетти с грибами в сметанном соусе

Спагетти с грибами в сметанном соусе достаточно простое вегетарианское блюдо. По данному рецепту мы приготовим сразу 5 порций!

Описание приготовления:

Спагетти с грибами в сметанном соусе – блюдо, не требующее много времени, потому что одновременно мы можем варить спагетти и готовить соус. Это вдвойне сокращает время! Спагетти с грибами в сметанном соусе – именно то блюдо, которое великолепно сочетаются с холодным белым вином итальянских сортов.

Назначение: На обед / На ужин / Недорого / Быстрый ужин

Основной ингредиент: Грибы / Макароны

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Спагетти / Сметанный соус

География кухни: Итальянская / Европейская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Спагетти 1 Штука (упаковка)
  • Помидоры 3 Штуки
  • Лук 1 Штука
  • Небольшие шампиньоны 10 Штук
  • Сметана 1/2 Стакана
  • Оливковое масло – По вкусу (для жарки)
  • Соль, перец – По вкусу
  • Петрушка – По вкусу
  • Тертый сыр 70-100 Грамм

Количество порций 4

Как приготовить “Спагетти с грибами в сметанном соусе”

Спагетти с грибами в сметанном соусе

Спагетти варим по инструкции в большом количестве подсоленной воды, добавим немного масла. Параллельно нарезаем мелко лук и отправляем его жариться в глубокую сковороду до прозрачности.

Спагетти с грибами в сметанном соусе

Затем к луку добавляем перетертые помидоры без кожицы. Обжариваем содержимое до густоты.

Спагетти с грибами в сметанном соусе

Далее в сковородку отправляем шампиньоны, нарезанные на тонкие слайсы. Солим, перчим и хорошенько перемешиваем. Тушим до полуготовности.

Спагетти с грибами в сметанном соусе

Добавляем полстакана сметаны, перемешиваем и совсем недолго тушим.

Спагетти с грибами в сметанном соусе

В получившийся соус на сковородке добавляем спагетти. Перемешиваем, убираем огонь и даем спагетти полностью пропитаться соусом.

Спагетти с грибами в сметанном соусе

Затем сразу подаем спагетти к столу, посыпав тертым сыром и украсив веточками петрушки. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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