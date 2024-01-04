Спагетти с грибами в сметанном соусе достаточно простое вегетарианское блюдо. По данному рецепту мы приготовим сразу 5 порций!
Описание приготовления:
Спагетти с грибами в сметанном соусе – блюдо, не требующее много времени, потому что одновременно мы можем варить спагетти и готовить соус. Это вдвойне сокращает время! Спагетти с грибами в сметанном соусе – именно то блюдо, которое великолепно сочетаются с холодным белым вином итальянских сортов.
Назначение: На обед / На ужин / Недорого / Быстрый ужин
Основной ингредиент: Грибы / Макароны
Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Спагетти / Сметанный соус
География кухни: Итальянская / Европейская Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Спагетти 1 Штука (упаковка)
- Помидоры 3 Штуки
- Лук 1 Штука
- Небольшие шампиньоны 10 Штук
- Сметана 1/2 Стакана
- Оливковое масло – По вкусу (для жарки)
- Соль, перец – По вкусу
- Петрушка – По вкусу
- Тертый сыр 70-100 Грамм
Количество порций 4
Как приготовить “Спагетти с грибами в сметанном соусе”
Спагетти варим по инструкции в большом количестве подсоленной воды, добавим немного масла. Параллельно нарезаем мелко лук и отправляем его жариться в глубокую сковороду до прозрачности.
Затем к луку добавляем перетертые помидоры без кожицы. Обжариваем содержимое до густоты.
Далее в сковородку отправляем шампиньоны, нарезанные на тонкие слайсы. Солим, перчим и хорошенько перемешиваем. Тушим до полуготовности.
Добавляем полстакана сметаны, перемешиваем и совсем недолго тушим.
В получившийся соус на сковородке добавляем спагетти. Перемешиваем, убираем огонь и даем спагетти полностью пропитаться соусом.
Затем сразу подаем спагетти к столу, посыпав тертым сыром и украсив веточками петрушки. Приятного аппетита!
Взято отсюда