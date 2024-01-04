Приготовьте прекрасный сырно-сметанный соус. Прекрасно подойдет к мясным блюдам, к птице, гарнирам. В общем, довольно универсальный соус.
Описание приготовления:
Приготовьте на скорую руку этот замечательный сырно-сметанный соус. Все что вам нужно – это необходимые ингредиенты и небольшое усердие. Соус отлично подходит к мясным блюдам, а так же к овощному гарниру. Для вашего удобства, ниже приведена пошаговая инструкция приготовления сырно-сметанного соуса.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Сметана / Сливки
Блюдо: Соусы / Горячие блюда / К мясу / Десерты / Крем / Соус сырный / Сметанный соус
Состав / Ингредиенты:
- Сыр твердый 40 Грамм
- Масло сливочное 20 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Мука 2 Ст. ложки
- Сметана 100 Грамм
- Сливки 80 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
274 ккал
Калорийность
10 г
Белки
21 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Сырно-сметанный соус”
Натрите на мелкой терке сыр.
В одной емкости соедините сыр, сметану и яйца. Тщательно все взбейте венчиком до однородной массы.
Растопите на сковороде сливочное масло. Добавьте яично-сырную массу, муку и сливки. Все тщательно перемешать, посолить и 2-3 минуты нагревать на слабом огне.
Готово! Приятного аппетита!
Взято отсюда