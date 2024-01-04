Приготовьте прекрасный сырно-сметанный соус. Прекрасно подойдет к мясным блюдам, к птице, гарнирам. В общем, довольно универсальный соус.

Описание приготовления:

Приготовьте на скорую руку этот замечательный сырно-сметанный соус. Все что вам нужно – это необходимые ингредиенты и небольшое усердие. Соус отлично подходит к мясным блюдам, а так же к овощному гарниру. Для вашего удобства, ниже приведена пошаговая инструкция приготовления сырно-сметанного соуса.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Сметана / Сливки

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / К мясу / Десерты / Крем / Соус сырный / Сметанный соус

Состав / Ингредиенты:

Сыр твердый 40 Грамм

Масло сливочное 20 Грамм

Яйца 2 Штуки

Мука 2 Ст. ложки

Сметана 100 Грамм

Сливки 80 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

274 ккал

Калорийность

10 г

Белки

21 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Сырно-сметанный соус”

Натрите на мелкой терке сыр.

В одной емкости соедините сыр, сметану и яйца. Тщательно все взбейте венчиком до однородной массы.

Растопите на сковороде сливочное масло. Добавьте яично-сырную массу, муку и сливки. Все тщательно перемешать, посолить и 2-3 минуты нагревать на слабом огне.

Готово! Приятного аппетита!



Взято отсюда