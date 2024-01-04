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Сырно-сметанный соус

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Сырно-сметанный соус

Приготовьте прекрасный сырно-сметанный соус. Прекрасно подойдет к мясным блюдам, к птице, гарнирам. В общем, довольно универсальный соус.

Описание приготовления:

Приготовьте на скорую руку этот замечательный сырно-сметанный соус. Все что вам нужно – это необходимые ингредиенты и небольшое усердие. Соус отлично подходит к мясным блюдам, а так же к овощному гарниру. Для вашего удобства, ниже приведена пошаговая инструкция приготовления сырно-сметанного соуса.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Сметана / Сливки

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / К мясу / Десерты / Крем / Соус сырный / Сметанный соус

Состав / Ингредиенты:

  • Сыр твердый 40 Грамм
  • Масло сливочное 20 Грамм
  • Яйца 2 Штуки
  • Мука 2 Ст. ложки
  • Сметана 100 Грамм
  • Сливки 80 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

274 ккал

Калорийность

10 г

Белки

21 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Сырно-сметанный соус”

Сырно-сметанный соус

Натрите на мелкой терке сыр.

Сырно-сметанный соус

В одной емкости соедините сыр, сметану и яйца. Тщательно все взбейте венчиком до однородной массы.

Сырно-сметанный соус

Растопите на сковороде сливочное масло. Добавьте яично-сырную массу, муку и сливки. Все тщательно перемешать, посолить и 2-3 минуты нагревать на слабом огне.

Сырно-сметанный соус

Готово! Приятного аппетита!

Взято отсюда

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