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Сырный соус

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Сырный соус

Вашему вниманию – классический рецепт приготовления соуса из сыра. Этот соус обычно подается к макаронам и блюдам из овощей, хотя также его можно подавать к разного рода закускам, чипсам, мясу.

Описание приготовления:

Сырный соус – это мой любимый соус. Я его готов есть и просто так, и с чем угодно – с любыми блюдами, закусками. Даже просто с хлебом или сухариками – просто объедение, особенно если сыр использовать хороший, не из самых дешевых, а из тех, что подороже. Традиционно такой сырный соус подают к макаронам, однако при желании можете подавать его к чему угодно – блюдам из мяса, птицы, к самым разнообразным закускам, чипсам… Словом, универсальный соус, рецепт которого пригодится каждому. Итак, рассказываю, как приготовить сырный соус!

Надеюсь, рецепт сырного соуса вам пригодится 🙂 Кто приготовил – делитесь впечатлениями в комментариях!

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Соус сырный

Состав / Ингредиенты:

  • Сливочное масло 2 Чайных ложки
  • Мука 2 Чайных ложки
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Сыр 150 Грамм
  • Молоко 350 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

168 ккал

Калорийность

10 г

Белки

12 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Сырный соус”

Сырный соус

Растопите масло в кастрюле на среднем огне.

Сырный соус

Добавить муку в растопленное сливочное масло.

Сырный соус

Взбейте сливочное масло и муку до однородности, не снимая кастрюльку с огня.

Сырный соус

Тонкой струйкой вливаем молоко, продолжая взбивать.

Сырный соус

Продолжайте взбивать и прогревать, пока смесь не приобретет консистенцию кетчупа.

Сырный соус

Добавляем сыр (тертый или ломтиками).

Сырный соус

Прогреваем и взбиваем, пока сыр полностью не расплавится. Как только сыр расплавится – снимаем с огня.

Сырный соус

Сырный соус готов!

Взято отсюда

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