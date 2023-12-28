Вашему вниманию – классический рецепт приготовления соуса из сыра. Этот соус обычно подается к макаронам и блюдам из овощей, хотя также его можно подавать к разного рода закускам, чипсам, мясу.
Описание приготовления:
Сырный соус – это мой любимый соус. Я его готов есть и просто так, и с чем угодно – с любыми блюдами, закусками. Даже просто с хлебом или сухариками – просто объедение, особенно если сыр использовать хороший, не из самых дешевых, а из тех, что подороже. Традиционно такой сырный соус подают к макаронам, однако при желании можете подавать его к чему угодно – блюдам из мяса, птицы, к самым разнообразным закускам, чипсам… Словом, универсальный соус, рецепт которого пригодится каждому. Итак, рассказываю, как приготовить сырный соус!
Надеюсь, рецепт сырного соуса вам пригодится 🙂 Кто приготовил – делитесь впечатлениями в комментариях!
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр
Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Соус сырный
Состав / Ингредиенты:
- Сливочное масло 2 Чайных ложки
- Мука 2 Чайных ложки
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Сыр 150 Грамм
- Молоко 350 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
168 ккал
Калорийность
10 г
Белки
12 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Сырный соус”
Растопите масло в кастрюле на среднем огне.
Добавить муку в растопленное сливочное масло.
Взбейте сливочное масло и муку до однородности, не снимая кастрюльку с огня.
Тонкой струйкой вливаем молоко, продолжая взбивать.
Продолжайте взбивать и прогревать, пока смесь не приобретет консистенцию кетчупа.
Добавляем сыр (тертый или ломтиками).
Прогреваем и взбиваем, пока сыр полностью не расплавится. Как только сыр расплавится – снимаем с огня.
Сырный соус готов!
Взято отсюда