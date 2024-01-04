Такой соус станет отличным дополнением для спагетти или макарон, мясу и рыбе. Можно использовать его и для пиццы. Смотрите, как приготовить томатный соус в мультиварке за считанные минуты!
Описание приготовления:
Количество соли и специй отрегулируйте на свой вкус в процессе готовки. Эти пропорции для меня идеальны. Готовый соус храните в холодильнике под крышкой. Оливковое масло можно заменить любым растительным.
Назначение: Недорого / На скорую руку
Основной ингредиент: Овощи / Помидор
Блюдо: Соусы / Томатный соус
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Помидор 500 Грамм
- Оливковое масло 2 Ст. ложки
- Итальянские травы 1 Чайная ложка
- Чеснок 1 Зубчик
- Соль По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
88 ккал
Калорийность
0 г
Белки
8 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Томатный соус в мультиварке”
Вымойте помидоры, очистите чеснок — и приступим! Закипятите пару стаканов воды, обдайте помидоры кипятком, опустите их в ледяную воду. Снимите кожуру.
Прогрейте масло с чесноком пару минут в режиме "Подогрев" или "Выпечка".
Добавьте в чашу мультиварки помидоры, порезанные просто кусочками или дольками, соль и итальянские травы. Протушите соус 15 минут в режиме "Подогрев" или "Суп". Крышка закрыта!
Соус почти готов!
Осталось только пюрировать его с помощью блендера или сита.
Готовый соус используйте по назначению. Приятного аппетита!
Взято отсюда