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Томатный соус в мультиварке

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Томатный соус в мультиварке

Такой соус станет отличным дополнением для спагетти или макарон, мясу и рыбе. Можно использовать его и для пиццы. Смотрите, как приготовить томатный соус в мультиварке за считанные минуты!

Описание приготовления:

Количество соли и специй отрегулируйте на свой вкус в процессе готовки. Эти пропорции для меня идеальны. Готовый соус храните в холодильнике под крышкой. Оливковое масло можно заменить любым растительным.

Назначение: Недорого / На скорую руку

Основной ингредиент: Овощи / Помидор

Блюдо: Соусы / Томатный соус

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Помидор 500 Грамм
  • Оливковое масло 2 Ст. ложки
  • Итальянские травы 1 Чайная ложка
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

88 ккал

Калорийность

0 г

Белки

8 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Томатный соус в мультиварке”

Томатный соус в мультиварке

Вымойте помидоры, очистите чеснок — и приступим! Закипятите пару стаканов воды, обдайте помидоры кипятком, опустите их в ледяную воду. Снимите кожуру.

Томатный соус в мультиварке

Прогрейте масло с чесноком пару минут в режиме "Подогрев" или "Выпечка".

Томатный соус в мультиварке

Добавьте в чашу мультиварки помидоры, порезанные просто кусочками или дольками, соль и итальянские травы. Протушите соус 15 минут в режиме "Подогрев" или "Суп". Крышка закрыта!

Томатный соус в мультиварке

Соус почти готов!

Томатный соус в мультиварке

Осталось только пюрировать его с помощью блендера или сита.

Томатный соус в мультиварке

Готовый соус используйте по назначению. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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