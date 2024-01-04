Такой соус станет отличным дополнением для спагетти или макарон, мясу и рыбе. Можно использовать его и для пиццы. Смотрите, как приготовить томатный соус в мультиварке за считанные минуты!

Описание приготовления:

Количество соли и специй отрегулируйте на свой вкус в процессе готовки. Эти пропорции для меня идеальны. Готовый соус храните в холодильнике под крышкой. Оливковое масло можно заменить любым растительным.

Назначение: Недорого / На скорую руку

Основной ингредиент: Овощи / Помидор

Блюдо: Соусы / Томатный соус

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Помидор 500 Грамм

Оливковое масло 2 Ст. ложки

Итальянские травы 1 Чайная ложка

Чеснок 1 Зубчик

Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

88 ккал

Калорийность

0 г

Белки

8 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Томатный соус в мультиварке”

Вымойте помидоры, очистите чеснок — и приступим! Закипятите пару стаканов воды, обдайте помидоры кипятком, опустите их в ледяную воду. Снимите кожуру.

Прогрейте масло с чесноком пару минут в режиме "Подогрев" или "Выпечка".

Добавьте в чашу мультиварки помидоры, порезанные просто кусочками или дольками, соль и итальянские травы. Протушите соус 15 минут в режиме "Подогрев" или "Суп". Крышка закрыта!

Соус почти готов!

Осталось только пюрировать его с помощью блендера или сита.

Готовый соус используйте по назначению. Приятного аппетита!



Взято отсюда