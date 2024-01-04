Для того чтобы мясо получилось сочным, его необходимо правильно приготовить и, конечно же, выбрать кусок хорошего качества. Однако также значительную роль играет мариновка перед началом готовки.
Описание приготовления:
Поэтому я подготовила рецепт того, как приготовить вкусный маринад для мяса. Попробуйте применять его к разным видам мяса, но лучше всего он будет сочетаться со свининой. Вы почувствуете, как меняется вкус, когда вы заранее замаринуете его. Мясо будет немного староватым и сочным, но останется нежным.
Назначение: На скорую руку
Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Горчица
Блюдо: Соусы / Маринады
Состав / Ингредиенты:
- Горчица французская в зернах 100 Миллилитров
- Растительное масло 100 Миллилитров
- Соевый соус 100 Миллилитров
- Соль 1 Чайная ложка
- Черный молотый перец 1 Чайная ложка
- Приправа для мяса 0,5 Чайных ложки
- Чеснок 2 Зубчика
Количество порций 5
Как приготовить “Вкусный маринад для мяса”
В миске смешайте горчицу с приправой, перцем и солью.
Чеснок почистите, пропустите через чеснокодавку и в миску.
Теперь влейте соевый соус и масло. Хорошо перемешайте всё.
Данным маринадом следует хорошо обмазать мясо, ставив его мариноваться минимум на 10 часов.
Взято отсюда