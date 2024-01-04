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Вкусный маринад для мяса

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Вкусный маринад для мяса

Для того чтобы мясо получилось сочным, его необходимо правильно приготовить и, конечно же, выбрать кусок хорошего качества. Однако также значительную роль играет мариновка перед началом готовки.

Описание приготовления:

Поэтому я подготовила рецепт того, как приготовить вкусный маринад для мяса. Попробуйте применять его к разным видам мяса, но лучше всего он будет сочетаться со свининой. Вы почувствуете, как меняется вкус, когда вы заранее замаринуете его. Мясо будет немного староватым и сочным, но останется нежным.

Назначение: На скорую руку

Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Горчица

Блюдо: Соусы / Маринады

Состав / Ингредиенты:

  • Горчица французская в зернах 100 Миллилитров
  • Растительное масло 100 Миллилитров
  • Соевый соус 100 Миллилитров
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Черный молотый перец 1 Чайная ложка
  • Приправа для мяса 0,5 Чайных ложки
  • Чеснок 2 Зубчика

Количество порций 5

Как приготовить “Вкусный маринад для мяса”

Вкусный маринад для мяса

В миске смешайте горчицу с приправой, перцем и солью.

Вкусный маринад для мяса

Чеснок почистите, пропустите через чеснокодавку и в миску.

Вкусный маринад для мяса

Теперь влейте соевый соус и масло. Хорошо перемешайте всё.

Вкусный маринад для мяса

Данным маринадом следует хорошо обмазать мясо, ставив его мариноваться минимум на 10 часов.

Взято отсюда

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