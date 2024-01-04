Для того чтобы мясо получилось сочным, его необходимо правильно приготовить и, конечно же, выбрать кусок хорошего качества. Однако также значительную роль играет мариновка перед началом готовки.

Описание приготовления:

Поэтому я подготовила рецепт того, как приготовить вкусный маринад для мяса. Попробуйте применять его к разным видам мяса, но лучше всего он будет сочетаться со свининой. Вы почувствуете, как меняется вкус, когда вы заранее замаринуете его. Мясо будет немного староватым и сочным, но останется нежным.

Назначение: На скорую руку

Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Горчица

Блюдо: Соусы / Маринады

Состав / Ингредиенты:

Горчица французская в зернах 100 Миллилитров

Растительное масло 100 Миллилитров

Соевый соус 100 Миллилитров

Соль 1 Чайная ложка

Черный молотый перец 1 Чайная ложка

Приправа для мяса 0,5 Чайных ложки

Чеснок 2 Зубчика

Количество порций 5

Как приготовить “Вкусный маринад для мяса”

В миске смешайте горчицу с приправой, перцем и солью.

Чеснок почистите, пропустите через чеснокодавку и в миску.

Теперь влейте соевый соус и масло. Хорошо перемешайте всё.

Данным маринадом следует хорошо обмазать мясо, ставив его мариноваться минимум на 10 часов.



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