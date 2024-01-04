Предлагаю приготовить закуску "Цветущее кольцо Кесадильи". Закуская получается эффектная, яркая и сытная. Само по себе блюдо довольно острое, любителям рекомендую непременно попробовать!
Описание приготовления:
Рецепт, конечно, далек от оригинала мексиканской кухни, у меня адаптация на русский манер. Эта закуска подойдет для посиделок в небольшой компании друзей, получается вкусно и сытно! Начинку по желанию можете видоизменять, хочется поделиться именно подачей и самим оформлением данного блюда. Для рецепта рекомендуется использовать жгучий перец и острый соус, я брала обычный острый кетчуп. Сыр подойдет любой, который хорошо плавится в духовке, можно взять одновременно несколько видов. У меня моцарелла и "Российский".
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Фуршет
Основной ингредиент: Птица / Курица / Лаваш
Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Закуски / Блюда с начинкой / Кесадилья / Кетчуп
География кухни: Мексиканская
Состав / Ингредиенты:
- Курица 350 Грамм (вареное мясо)
- Лук 1 Штука
- Сыр 300 Грамм (можно несколько сортов)
- Соус 200 Грамм (Тако или любой острый)
- Лаваш 2 Штуки
Количество порций 8
Калорийность
211 ккал
Калорийность
15 г
Белки
15 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Закуска "Цветущее кольцо Кесадильи"”
Подготовьте все ингредиенты. Курицу заранее отварите в подсоленной воде и отделите мясо от костей.
Мясо мелко нарежьте или разберите на волокна и сложите в глубокую миску.
Добавьте измельченную луковицу, соль по вкусу и соус. Я использовала обычный острый кетчуп. Если любите поострее, добавьте красный жгучий перец.
Хорошо перемешайте. Начинка готова.
В виду отсутствия лепешек для кесадильи я использовала лаваш. Вырезала круги (8 штук) и разрезала их пополам. В зависимости от размера лаваша, у вас может выйти и до 14 штук.
Разложите заготовки для кесадильи и распределите на них тертый сыр и куриную начинку.
Сверните каждую кулечком и уложите в круг из 8 штук на круглую форму для запекания, застеленную пергаментом. Я использовала дно от разъемной формы. По центру оставьте место для соуса.
Сверху уложите другие кулечки и посыпьте все оставшимся сыром.
Запекайте в духовке при 180 градусах около 20 минут. Закуска "Цветущее кольцо Кесадильи" готова. При подаче можно украсить закуску свежей зеленью. Подавайте в горячем виде, установив по центру розетку с соусом. Приятного аппетита!
Взято отсюда