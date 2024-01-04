Предлагаю приготовить закуску "Цветущее кольцо Кесадильи". Закуская получается эффектная, яркая и сытная. Само по себе блюдо довольно острое, любителям рекомендую непременно попробовать!

Описание приготовления:

Рецепт, конечно, далек от оригинала мексиканской кухни, у меня адаптация на русский манер. Эта закуска подойдет для посиделок в небольшой компании друзей, получается вкусно и сытно! Начинку по желанию можете видоизменять, хочется поделиться именно подачей и самим оформлением данного блюда. Для рецепта рекомендуется использовать жгучий перец и острый соус, я брала обычный острый кетчуп. Сыр подойдет любой, который хорошо плавится в духовке, можно взять одновременно несколько видов. У меня моцарелла и "Российский".

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Фуршет

Основной ингредиент: Птица / Курица / Лаваш

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Закуски / Блюда с начинкой / Кесадилья / Кетчуп

География кухни: Мексиканская

Состав / Ингредиенты:

Курица 350 Грамм (вареное мясо)

Лук 1 Штука

Сыр 300 Грамм (можно несколько сортов)

Соус 200 Грамм (Тако или любой острый)

Лаваш 2 Штуки

Количество порций 8

Калорийность

211 ккал

Калорийность

15 г

Белки

15 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Закуска "Цветущее кольцо Кесадильи"”

Подготовьте все ингредиенты. Курицу заранее отварите в подсоленной воде и отделите мясо от костей.

Мясо мелко нарежьте или разберите на волокна и сложите в глубокую миску.

Добавьте измельченную луковицу, соль по вкусу и соус. Я использовала обычный острый кетчуп. Если любите поострее, добавьте красный жгучий перец.

Хорошо перемешайте. Начинка готова.

В виду отсутствия лепешек для кесадильи я использовала лаваш. Вырезала круги (8 штук) и разрезала их пополам. В зависимости от размера лаваша, у вас может выйти и до 14 штук.

Разложите заготовки для кесадильи и распределите на них тертый сыр и куриную начинку.

Сверните каждую кулечком и уложите в круг из 8 штук на круглую форму для запекания, застеленную пергаментом. Я использовала дно от разъемной формы. По центру оставьте место для соуса.

Сверху уложите другие кулечки и посыпьте все оставшимся сыром.

Запекайте в духовке при 180 градусах около 20 минут. Закуска "Цветущее кольцо Кесадильи" готова. При подаче можно украсить закуску свежей зеленью. Подавайте в горячем виде, установив по центру розетку с соусом. Приятного аппетита!



Взято отсюда