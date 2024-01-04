Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Заправка для фунчозы

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Заправка для фунчозы

Многие видели в больших супермаркетах готовую фунчозу. Мне, как и многим, нравится это вкусное корейское блюдо. Недавно мне попался рецепт заправки, с которой можно приготовить это блюдо у себя дома.

Описание приготовления:

Фунчоза – блюдо азиатской кухни, которое готовят из сухой лапши (или стеклянной лапши, как иначе ее называют) и приправ – маринованного перца, моркови, лука и других овощей. Подается блюдо в горячем или холодном виде. Можно также подавать его с мясом или грибами.

Как приготовить заправку для фунчозы?

1. Доведите воду до кипения в небольшой кастрюле. Бросьте в кипящую воду сахар и помешивайте до его полного растворения.

2. После этого добавьте растительное масло, уксус, перец черный молотый, кислоту лимонную, молотые кориандр, имбирь и перец чили. А также мелко порубите чеснок и добавьте в заправку.

3. Полученную смесь хорошо перемешайте, доведите до кипения. Затем снимите с огня и остудите под закрытой крышкой.

Готовую заправку используют для салата "Фунчоза" и других салатов восточноазиатской кухни. С ней вы сможете попробовать новые необычные блюда.

Приятного аппетита!

Назначение: Недорого

Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

  • Масло растительное 200 Миллилитров
  • Уксус 9% 80 Миллилитров
  • Сахар 3 Чайных ложки
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Перец черный молотый 0,5 Чайных ложки
  • Лимонная кислота 0,5 Чайных ложки
  • Кориандр молотый 0,5 Чайных ложки
  • Имбирь 0,5 Чайных ложки
  • Перец чили молотый 0,5 Чайных ложки
  • Чеснок 3 Зубчика
  • Вода 100 Штук

Количество порций 3

Калорийность

588 ккал

Калорийность

0 г

Белки

61 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Опубликовано видео тушения пожара на трансформаторной подстанции в Москве

04.01.2024

 Новости

“Как можно больше”. Лавров дал совет будущим дипломатам

04.01.2024

 Новости

На выставке-форуме “Россия” установлен новый рекорд посещаемости

04.01.2024

 Новости

Москвичи не дождутся потепления на каникулах, предупредил Вильфанд

04.01.2024

 Мир

Испанские СМИ рассказали об исчерпании арсеналов ВСУ

04.01.2024

 Мир

Столтенберг назначил дату заседания Совета НАТО – Украина

04.01.2024

 Мир

“Заставить Украину”. На Западе назвали возможную цель ударов ВС России

04.01.2024

 Мир

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

04.01.2024

 Интересное

Мост через безымянный ручей отремонтировали в Алтайском крае за 54,4 млн рублей

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix