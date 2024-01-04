Заправка для фунчозы

Многие видели в больших супермаркетах готовую фунчозу. Мне, как и многим, нравится это вкусное корейское блюдо. Недавно мне попался рецепт заправки, с которой можно приготовить это блюдо у себя дома.
Описание приготовления:
Фунчоза – блюдо азиатской кухни, которое готовят из сухой лапши (или стеклянной лапши, как иначе ее называют) и приправ – маринованного перца, моркови, лука и других овощей. Подается блюдо в горячем или холодном виде. Можно также подавать его с мясом или грибами.
Как приготовить заправку для фунчозы?
1. Доведите воду до кипения в небольшой кастрюле. Бросьте в кипящую воду сахар и помешивайте до его полного растворения.
2. После этого добавьте растительное масло, уксус, перец черный молотый, кислоту лимонную, молотые кориандр, имбирь и перец чили. А также мелко порубите чеснок и добавьте в заправку.
3. Полученную смесь хорошо перемешайте, доведите до кипения. Затем снимите с огня и остудите под закрытой крышкой.
Готовую заправку используют для салата "Фунчоза" и других салатов восточноазиатской кухни. С ней вы сможете попробовать новые необычные блюда.
Приятного аппетита!
Назначение: Недорого
Блюдо: Соусы
Состав / Ингредиенты:
- Масло растительное 200 Миллилитров
- Уксус 9% 80 Миллилитров
- Сахар 3 Чайных ложки
- Соль 1 Чайная ложка
- Перец черный молотый 0,5 Чайных ложки
- Лимонная кислота 0,5 Чайных ложки
- Кориандр молотый 0,5 Чайных ложки
- Имбирь 0,5 Чайных ложки
- Перец чили молотый 0,5 Чайных ложки
- Чеснок 3 Зубчика
- Вода 100 Штук
Количество порций 3
Калорийность
588 ккал
Калорийность
0 г
Белки
61 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Взято отсюда