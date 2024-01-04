Заправка для фунчозы

Многие видели в больших супермаркетах готовую фунчозу. Мне, как и многим, нравится это вкусное корейское блюдо. Недавно мне попался рецепт заправки, с которой можно приготовить это блюдо у себя дома.

Описание приготовления:

Фунчоза – блюдо азиатской кухни, которое готовят из сухой лапши (или стеклянной лапши, как иначе ее называют) и приправ – маринованного перца, моркови, лука и других овощей. Подается блюдо в горячем или холодном виде. Можно также подавать его с мясом или грибами.

Как приготовить заправку для фунчозы?

1. Доведите воду до кипения в небольшой кастрюле. Бросьте в кипящую воду сахар и помешивайте до его полного растворения.

2. После этого добавьте растительное масло, уксус, перец черный молотый, кислоту лимонную, молотые кориандр, имбирь и перец чили. А также мелко порубите чеснок и добавьте в заправку.

3. Полученную смесь хорошо перемешайте, доведите до кипения. Затем снимите с огня и остудите под закрытой крышкой.

Готовую заправку используют для салата "Фунчоза" и других салатов восточноазиатской кухни. С ней вы сможете попробовать новые необычные блюда.

Приятного аппетита!

Назначение: Недорого

Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

Масло растительное 200 Миллилитров

Уксус 9% 80 Миллилитров

Сахар 3 Чайных ложки

Соль 1 Чайная ложка

Перец черный молотый 0,5 Чайных ложки

Лимонная кислота 0,5 Чайных ложки

Кориандр молотый 0,5 Чайных ложки

Имбирь 0,5 Чайных ложки

Перец чили молотый 0,5 Чайных ложки

Чеснок 3 Зубчика

Вода 100 Штук

Количество порций 3

Калорийность

588 ккал

Калорийность

0 г

Белки

61 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.



Взято отсюда