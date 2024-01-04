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Зеленый чесночный соус

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Зеленый чесночный соус

Любителям ароматных соусов понравится мой вариант приготовления зеленого чесночного соуса на основе майонеза. Готовится такой соус быстро и просто, а подойдет в качестве дополнения к любому блюду.

Описание приготовления:

Чесночный соус – отличное дополнение к мясным и рыбным блюдам, его я также использую для приготовления бутербродов и различных закусок. Готовится соус очень просто – просто в майонез добавляются мелко рубленная зелень и чеснок. К слову, количество чеснока можно варьировать, зависимо от ваших предпочтений и от того, как будете использовать соус. Обязательно попробуйте мой рецепт, как приготовить зеленый чесночнй соус, он вам обязательно понравится.

Назначение: На обед / На ужин / На природу / Недорого / Праздничный обед / Легкий ужин / На скорую руку

Основной ингредиент: Зелень / Петрушка

Блюдо: Соусы / К мясу / К птице / К рыбе

Состав / Ингредиенты:

  • Майонез 100 Грамм
  • Чеснок 2-3 Зубчиков
  • Петрушка 1 Пучок

Количество порций 3

Калорийность

437 ккал

Калорийность

47 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Зеленый чесночный соус”

Зеленый чесночный соус

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Зелень промойте под проточной водой и дайте стечь воде. Зубчики чеснока освободите от шелухи.

Зеленый чесночный соус

Петрушку мелко порубите.

Зеленый чесночный соус

Смешайте зелень с майонезом, выдавите чеснок через пресс.

Зеленый чесночный соус

Хорошенько все перемешайте и можете подавать к любимым блюдам. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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