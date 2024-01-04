Любителям ароматных соусов понравится мой вариант приготовления зеленого чесночного соуса на основе майонеза. Готовится такой соус быстро и просто, а подойдет в качестве дополнения к любому блюду.
Описание приготовления:
Чесночный соус – отличное дополнение к мясным и рыбным блюдам, его я также использую для приготовления бутербродов и различных закусок. Готовится соус очень просто – просто в майонез добавляются мелко рубленная зелень и чеснок. К слову, количество чеснока можно варьировать, зависимо от ваших предпочтений и от того, как будете использовать соус. Обязательно попробуйте мой рецепт, как приготовить зеленый чесночнй соус, он вам обязательно понравится.
Назначение: На обед / На ужин / На природу / Недорого / Праздничный обед / Легкий ужин / На скорую руку
Основной ингредиент: Зелень / Петрушка
Блюдо: Соусы / К мясу / К птице / К рыбе
Состав / Ингредиенты:
- Майонез 100 Грамм
- Чеснок 2-3 Зубчиков
- Петрушка 1 Пучок
Количество порций 3
Калорийность
437 ккал
Калорийность
47 г
Белки
1 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Зеленый чесночный соус”
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Зелень промойте под проточной водой и дайте стечь воде. Зубчики чеснока освободите от шелухи.
Петрушку мелко порубите.
Смешайте зелень с майонезом, выдавите чеснок через пресс.
Хорошенько все перемешайте и можете подавать к любимым блюдам. Приятного аппетита!
Взято отсюда