Соус из запеченных помидоров получается нежным, ярким по вкусу, цвету и аромату. Зимой откроешь крышку, и наслаждаешься ароматами лета. Вкусно с мясными блюдами и просто с ломтиком свежего хлеба.
Описание приготовления:
Летом помидоры созревшие под жарким солнцем особенно вкусные и сладкие. Соус из запеченных томатов можно готовить хоть каждый день, но я обязательно еще делаю такую заготовку и на зиму. Ниже я подробно показываю, как приготовить зимний соус из запеченных помидоров.
Назначение: Летние
Основной ингредиент: Овощи / Помидор
Блюдо: Заготовки / Соусы / Томатный соус / Соленое
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Помидор 1,5 Килограмма
- Морковь 1-2 Штук
- Лук 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Масло оливковое 3 Ст. ложки
- Базилик 1 Пучок
- Сахар 1 Ст. ложка (по вкусу)
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
- Вино белое 100 Миллилитров
- Петрушка 1 Пучок
Количество порций 6
Калорийность
143 ккал
Калорийность
1 г
Белки
10 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Зимний соус из запеченных помидоров”
Овощи и зелень вымойте, лук, морковь, чеснок очистите.
Помидоры нарежьте крупными дольками, выложите на противень. Полейте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу, сверху – листья базилика. Поставьте запекаться в духовку при 180 градусах на 30 минут.
Лук и чеснок мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. На разогретом масле обжарьте до золотистой корочки.
С запеченных помидор снимите кожицу, добавьте их в сковороду, тушите в течение 5 минут.
Переместите овощи в миску, добавьте сахар и соль по вкусу, перебейте до состояния пюре с помощью блендера, верните на сковороду. Влейте белое вино, тушите на среднем огне в течение 15 минут.
Соус готов к употреблению.
Для заготовки на зиму горячий соус разлейте по стерилизованным банкам, накройте крышками. Поставьте банки в кастрюлю, залейте теплой водой по "плечики". Доведите воду до кипения, стерилизуйте в течение 15 минут.
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