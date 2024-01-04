Соус из запеченных помидоров получается нежным, ярким по вкусу, цвету и аромату. Зимой откроешь крышку, и наслаждаешься ароматами лета. Вкусно с мясными блюдами и просто с ломтиком свежего хлеба.

Описание приготовления:

Летом помидоры созревшие под жарким солнцем особенно вкусные и сладкие. Соус из запеченных томатов можно готовить хоть каждый день, но я обязательно еще делаю такую заготовку и на зиму. Ниже я подробно показываю, как приготовить зимний соус из запеченных помидоров.

Назначение: Летние

Основной ингредиент: Овощи / Помидор

Блюдо: Заготовки / Соусы / Томатный соус / Соленое

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Помидор 1,5 Килограмма

Морковь 1-2 Штук

Лук 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Масло оливковое 3 Ст. ложки

Базилик 1 Пучок

Сахар 1 Ст. ложка (по вкусу)

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Вино белое 100 Миллилитров

Петрушка 1 Пучок

Количество порций 6

Калорийность

143 ккал

Калорийность

1 г

Белки

10 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Зимний соус из запеченных помидоров”

Овощи и зелень вымойте, лук, морковь, чеснок очистите.

Помидоры нарежьте крупными дольками, выложите на противень. Полейте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу, сверху – листья базилика. Поставьте запекаться в духовку при 180 градусах на 30 минут.

Лук и чеснок мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. На разогретом масле обжарьте до золотистой корочки.

С запеченных помидор снимите кожицу, добавьте их в сковороду, тушите в течение 5 минут.

Переместите овощи в миску, добавьте сахар и соль по вкусу, перебейте до состояния пюре с помощью блендера, верните на сковороду. Влейте белое вино, тушите на среднем огне в течение 15 минут.

Соус готов к употреблению.

Для заготовки на зиму горячий соус разлейте по стерилизованным банкам, накройте крышками. Поставьте банки в кастрюлю, залейте теплой водой по "плечики". Доведите воду до кипения, стерилизуйте в течение 15 минут.



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