Печеночный торт – красивая и очень вкусная закуска, по виду напоминающая популярное кондитерское изделие. Блины для торта готовятся из печеночного фарша. Печеночный торт – это по-настоящему праздничное блюдо, которое непременно стоит попробовать приготовить.

Описание приготовления:

Готовится печеночный торт очень легко и просто. Печень я чаще всего беру говяжью, она более нежная и не горчит, но вкусным получается блюдо и со свиной печенью. Уверяю, печеночный торт не будет таким вкусным без прослойки из луково-морковной пассеровки, она просто прекрасно дополняет вкус блюда и делает его еще более насыщенным. А аромат какой! Я готовлю печеночный торт на каждый праздник, это очень удобно – с вечера пожарила все блины, а утром приготовила пассеровку и перемазала торт. Кстати, если вы придерживаетесь правильного питания, то смело можете заменять майонез на сметану – очень вкусно. Уверена, вам обязательно понравится мой рецепт, как приготовить печеночный торт, и он станет вашим любимым.

Назначение: На обед / На ужин / Праздничный обед

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Печень

Блюдо: Выпечка / Торты / Закуски

Состав / Ингредиенты:

Говяжья печень 400 Грамм

Яйца 2-3 Штук

Молоко 200 Миллилитров

Мука 3-4 Ст. ложек

Соль По вкусу

Перец душистый молотый 1 Щепотка

Морковь 1-2 Штук

Лук 1-2 Штук

Подсолнечное масло 2 Ст. ложки

Майонез 150 Грамм

Зелень По вкусу (для украшения)

Количество порций 5

Калорийность

188 ккал

Калорийность

16 г

Белки

6 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Печеночный торт”

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.

2. Печень пропустите через нож мясорубки или измельчите в блендере.

3. Добавьте яйца, муку, соль, немного перца. Хорошо все перемешайте.

4. В последнюю очередь влейте молоко, хорошенько взбейте миксером или ручным венчиком.

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Для выпекания блинов для печеночного торта я использую блинницу. Половником налейте небольшое количество теста, выпекайте блин с обеих сторон по паре минут. Если тесто плохо растекается по сковороде, то добавьте немного молока, если же тесто наоборот слишком жидкое, а блин разваливается при переворачивании, то добавьте муки.

6. Готовые печеночные блины охладите.

7. Спассеруйте в подсолнечном масле мелко натертую морковь и измельченный лук.

8. На плоскую тарелку положите первый блин, смажьте его майонезом или сметаной, выложите немного обжаренных лука и моркови, накройте вторым блином и повторите процедуру.

9. Таким образом смажьте весь торт.

10. Сверху украсьте мелко рубленной зеленью. Оставьте пирог на 1 час, чтобы он пропитался. Приятного аппетита!



Взято отсюда