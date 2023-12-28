Печеночный торт – красивая и очень вкусная закуска, по виду напоминающая популярное кондитерское изделие. Блины для торта готовятся из печеночного фарша. Печеночный торт – это по-настоящему праздничное блюдо, которое непременно стоит попробовать приготовить.
Описание приготовления:
Готовится печеночный торт очень легко и просто. Печень я чаще всего беру говяжью, она более нежная и не горчит, но вкусным получается блюдо и со свиной печенью. Уверяю, печеночный торт не будет таким вкусным без прослойки из луково-морковной пассеровки, она просто прекрасно дополняет вкус блюда и делает его еще более насыщенным. А аромат какой! Я готовлю печеночный торт на каждый праздник, это очень удобно – с вечера пожарила все блины, а утром приготовила пассеровку и перемазала торт. Кстати, если вы придерживаетесь правильного питания, то смело можете заменять майонез на сметану – очень вкусно. Уверена, вам обязательно понравится мой рецепт, как приготовить печеночный торт, и он станет вашим любимым.
Назначение: На обед / На ужин / Праздничный обед
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Печень
Блюдо: Выпечка / Торты / Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Говяжья печень 400 Грамм
- Яйца 2-3 Штук
- Молоко 200 Миллилитров
- Мука 3-4 Ст. ложек
- Соль По вкусу
- Перец душистый молотый 1 Щепотка
- Морковь 1-2 Штук
- Лук 1-2 Штук
- Подсолнечное масло 2 Ст. ложки
- Майонез 150 Грамм
- Зелень По вкусу (для украшения)
Количество порций 5
Калорийность
188 ккал
Калорийность
16 г
Белки
6 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Печеночный торт”
1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Печень пропустите через нож мясорубки или измельчите в блендере.
3. Добавьте яйца, муку, соль, немного перца. Хорошо все перемешайте.
4. В последнюю очередь влейте молоко, хорошенько взбейте миксером или ручным венчиком.
5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Для выпекания блинов для печеночного торта я использую блинницу. Половником налейте небольшое количество теста, выпекайте блин с обеих сторон по паре минут. Если тесто плохо растекается по сковороде, то добавьте немного молока, если же тесто наоборот слишком жидкое, а блин разваливается при переворачивании, то добавьте муки.
6. Готовые печеночные блины охладите.
7. Спассеруйте в подсолнечном масле мелко натертую морковь и измельченный лук.
8. На плоскую тарелку положите первый блин, смажьте его майонезом или сметаной, выложите немного обжаренных лука и моркови, накройте вторым блином и повторите процедуру.
9. Таким образом смажьте весь торт.
10. Сверху украсьте мелко рубленной зеленью. Оставьте пирог на 1 час, чтобы он пропитался. Приятного аппетита!
Взято отсюда