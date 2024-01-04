Баклажаны в духовке – отличная горячая закуска к любому столу. То может быть обычный обед, либо праздничный стол. Однако итальянская закуска обязательно порадует всех своим вкусом и сытостью.

Описание приготовления:

Для приготовления горячей итальянской закуски лучше всего использовать большие помидоры и твердый сыр Гауда, потому что он достаточно соленный и вкусный при расплавлении сыр. Не забудьте при жарке баклажаны поперчить и посолить. Базилик я обычно использую уже в самом конце. Режу его мелко и крошу на готовую закуску.

Желаю приятного аппетита!

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Недорого / Семейный ужин

Основной ингредиент: Овощи / Баклажан / Майонез

Блюдо: Закуски

География кухни: Итальянская / Европейская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Баклажаны 1 Килограмм

Сыр 300 Грамм

Помидоры 3-4 Штук

Оливковое масло 3-4 Ст. ложек

Базилик 1 Штука

Соль, перец 1 По вкусу

Количество порций 8

Как приготовить “Баклажаны в духовке”

Баклажаны следует нарезать кольцами и оставить в посуде с подсоленной воде на 30 минут.

В это время нарезать помидоры кольцами и натереть сыр. Кстати, помидоры лучше выбирать большого размера.

Вымоченные баклажаны следует обжарить на оливковом масле. Обжаривать их с двух сторон до золотистой корочки.

Далее баклажаны выложить на смазанную маслом противень. Далее необходимо выкладывать на баклажаны слоями продукты – сначала первый слой тертого сыра, затем помидор и сверху снова слой тертого сыра.

Далее в разогретую духовку до 200 градусов ставьте закуску запекать на 15 минут.



Взято отсюда