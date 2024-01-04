Баклажаны в духовке – отличная горячая закуска к любому столу. То может быть обычный обед, либо праздничный стол. Однако итальянская закуска обязательно порадует всех своим вкусом и сытостью.
Описание приготовления:
Для приготовления горячей итальянской закуски лучше всего использовать большие помидоры и твердый сыр Гауда, потому что он достаточно соленный и вкусный при расплавлении сыр. Не забудьте при жарке баклажаны поперчить и посолить. Базилик я обычно использую уже в самом конце. Режу его мелко и крошу на готовую закуску.
Желаю приятного аппетита!
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Недорого / Семейный ужин
Основной ингредиент: Овощи / Баклажан / Майонез
Блюдо: Закуски
География кухни: Итальянская / Европейская Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Баклажаны 1 Килограмм
- Сыр 300 Грамм
- Помидоры 3-4 Штук
- Оливковое масло 3-4 Ст. ложек
- Базилик 1 Штука
- Соль, перец 1 По вкусу
Количество порций 8
Как приготовить “Баклажаны в духовке”
Баклажаны следует нарезать кольцами и оставить в посуде с подсоленной воде на 30 минут.
В это время нарезать помидоры кольцами и натереть сыр. Кстати, помидоры лучше выбирать большого размера.
Вымоченные баклажаны следует обжарить на оливковом масле. Обжаривать их с двух сторон до золотистой корочки.
Далее баклажаны выложить на смазанную маслом противень. Далее необходимо выкладывать на баклажаны слоями продукты – сначала первый слой тертого сыра, затем помидор и сверху снова слой тертого сыра.
Далее в разогретую духовку до 200 градусов ставьте закуску запекать на 15 минут.
Взято отсюда