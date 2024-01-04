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Баклажаны в духовке

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Баклажаны в духовке

Баклажаны в духовке – отличная горячая закуска к любому столу. То может быть обычный обед, либо праздничный стол. Однако итальянская закуска обязательно порадует всех своим вкусом и сытостью.

Описание приготовления:

Для приготовления горячей итальянской закуски лучше всего использовать большие помидоры и твердый сыр Гауда, потому что он достаточно соленный и вкусный при расплавлении сыр. Не забудьте при жарке баклажаны поперчить и посолить. Базилик я обычно использую уже в самом конце. Режу его мелко и крошу на готовую закуску.

Желаю приятного аппетита!

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Недорого / Семейный ужин

Основной ингредиент: Овощи / Баклажан / Майонез

Блюдо: Закуски

География кухни: Итальянская / Европейская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Баклажаны 1 Килограмм
  • Сыр 300 Грамм
  • Помидоры 3-4 Штук
  • Оливковое масло 3-4 Ст. ложек
  • Базилик 1 Штука
  • Соль, перец 1 По вкусу

Количество порций 8

Как приготовить “Баклажаны в духовке”

Баклажаны в духовке

Баклажаны следует нарезать кольцами и оставить в посуде с подсоленной воде на 30 минут.

Баклажаны в духовке

В это время нарезать помидоры кольцами и натереть сыр. Кстати, помидоры лучше выбирать большого размера.

Баклажаны в духовке

Вымоченные баклажаны следует обжарить на оливковом масле. Обжаривать их с двух сторон до золотистой корочки.

Баклажаны в духовке

Далее баклажаны выложить на смазанную маслом противень. Далее необходимо выкладывать на баклажаны слоями продукты – сначала первый слой тертого сыра, затем помидор и сверху снова слой тертого сыра.

Баклажаны в духовке

Далее в разогретую духовку до 200 градусов ставьте закуску запекать на 15 минут.

Взято отсюда

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