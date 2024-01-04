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Быстрая закуска из помидоров

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Быстрая закуска из помидоров

Очень вкусная, ароматная и простая в приготовлении закуска из свежих помидоров. Получается очень вкусно даже из зимних "безвкусных" помидоров. Настоятельно рекомендую попробовать!

Описание приготовления:

Закуска готовится очень быстро! Активного времени на приготовление нужно буквально 10-15 минут. Затем остается лишь дождаться, когда эта вкуснота настоится! Если вам совсем невтерпеж, то приготовьте утром, а кушайте вечером, но через сутки безусловно самый вкусный вариант! При желании в заправку можете добавить кусочек перца чили, если любите острое. Из свежей зелени отлично впишется базилик, кинза или петрушка. А как приготовить быструю закуску из помидоров смотрите в пошаговом рецепте.

Назначение: На обед / На ужин / Недорого

Основной ингредиент: Овощи / Помидор

Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Помидоры 400 Грамм
  • Перец болгарский 100 Грамм
  • Чеснок 3 Зубчика
  • Зелень Пучок (небольшой)
  • Масло растительное 30 Миллилитров
  • Уксус 1 Чайная ложка
  • Сахар Щепотка
  • Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

72 ккал

Калорийность

0 г

Белки

6 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Быстрая закуска из помидоров”

Быстрая закуска из помидоров

Подготовьте все основные ингредиенты. Овощи и зелень почистите, помойте.

Быстрая закуска из помидоров

У помидоров вырежьте плодоножку, разрежьте каждый томат на 8 долек или на четвертинки, если овощи небольшие.

Быстрая закуска из помидоров

Все остальные ингредиенты пробейте блендером. Это будет наша заправка. Попробуйте её на соль, при необходимости добавьте ещё немного соли по вкусу.

Быстрая закуска из помидоров

Помидоры тщательно перемешайте с заправкой и уберите под крышкой в холодильник на сутки. Иногда нужно помешивать.

Быстрая закуска из помидоров

Наши ароматные и вкусные помидорки готовы! Летом готовьте такую закуску чаще. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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