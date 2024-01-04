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Чипсы на сковороде

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Чипсы на сковороде

Предстоят посиделки с друзьями и пиво уже в холодильнике? Надо что-то соорудить из закусок, правильно? Вот в такие моменты я обычно и вспоминаю простой рецепт чипсов на сковороде. Пара минут и готово.

Описание приготовления:

Узнать, как приготовить чипсы на сковороде, с этим рецептом не отнимет у вас много сил. Вообще, закуска универсальная, а чипсы у нас любят все. Вот только из магазинов они обычно совсем не похожи на натуральный картофель, что прискорбно. А вот с этим рецептом приготовления вы и закуску получите отличную, и уж точно будете знать, что все здесь натурально! Удачных посиделок!

Назначение: Недорого / На скорую руку

Основной ингредиент: Овощи / Картофель

Блюдо: Закуски / Чипсы

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 5-6 Штук
  • Масло растительное 300 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

320 ккал

Калорийность

1 г

Белки

30 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Чипсы на сковороде”

Чипсы на сковороде

1. Картофель хорошенько промойте щеточкой и нарежьте тонкими ломтиками при помощи специальной терки или в комбайне, используя насадку "Мандолина".

Чипсы на сковороде

2. Если время позволяет, то залейте порезанный картофель водой и добавьте 3 столовые ложки соли. Оставьте на полчаса. Затем просушите. Если времени нет, то ничего и не делаем, посолим уже готовые чипсы.

Чипсы на сковороде

3. В глубокую сковороду влейте масло. Оно должно заполнять сковороду на 2,5 см от дна. Хорошенько разогрейте на большом огне. Нужную температуру можно проверить двумя способами. Вкиньте маленький кусочек хлеба, он должен стать золотисто-коричневым через 10 секунд. Либо вставьте деревянную ложку, должны пойти пузырьки.

Чипсы на сковороде

4. Жарьте картошку в масле небольшими порциями до золотисто-рыжего цвета.

Чипсы на сковороде

5. Каждую партию выкладывайте на слой бумажных салфеток, чтобы избавиться от излишков масла.

Чипсы на сковороде

6. Готовые картофельные чипсы посыпьте любимыми специями или солью (если вы картофель не замачивали) и подавайте. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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