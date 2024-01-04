Домашние хрустящие чипсы для вас и ваших деток, приготовленные в микроволновке – это конечно отнюдь не полезная закуска, но все-таки менее вредная альтернатива покупным картофельным чипсам.

Описание приготовления:

Детки просят чипсов, а вы против этой вредной еды из шуршащих пакетиков? Воспользуйтесь моими советами и попробуйте приготовить чипсы в микроволновке в домашних условиях. Дети будут рады такому блюду 🙂 К пиву такие чипсы тоже отлично подходят, поэтому если у вас намечается пивная вечеринка, дружный просмотр футбольного матча или еще что-то подобное – рецепт чипсов в микроволновке будет кстати. Удачи в приготовлении! 😉

Назначение: Для детей / Недорого / Фуршет

Основной ингредиент: Овощи / Картофель

Блюдо: Закуски / Чипсы

Состав / Ингредиенты:

Картофель 5 Штук

Растительное масло 2-3 Ст. ложек

Соль 1-2 Щепоток (по вкусу)

Сухие специи 1-2 Щепоток (по вкусу)

Количество порций 2

Калорийность

136 ккал

Калорийность

2 г

Белки

8 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Чипсы в микроволновке”

Моем картофель. Можно очистить от кожуры, а можно и не очищать. У меня картошка со своего огорода, без пестицидов:)

Нарезаем клубни очень тонкими пластинками. Или на комбайне или ножом – как вам удобнее. главное – чтобы пластинки были тонкими.

Промываем нарезанный картофель под струей воды.

Даем стечь воде и выкладываем пластинки в миску. Поливаем растительным маслом и посыпаем солью и специями.

Застилаем плоскую тарелку для микроволновки пергаментом и раскладываем картофель в один слой. Ставим на 5-7 минут готовиться при мощности 700 ватт. Но – обязательно следите за процессом! Микроволновки у всех разные! Как только чипсы приобретут красивый цвет – выключайте печку.



Взято отсюда