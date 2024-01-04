Домашние хрустящие чипсы для вас и ваших деток, приготовленные в микроволновке – это конечно отнюдь не полезная закуска, но все-таки менее вредная альтернатива покупным картофельным чипсам.
Описание приготовления:
Детки просят чипсов, а вы против этой вредной еды из шуршащих пакетиков? Воспользуйтесь моими советами и попробуйте приготовить чипсы в микроволновке в домашних условиях. Дети будут рады такому блюду 🙂 К пиву такие чипсы тоже отлично подходят, поэтому если у вас намечается пивная вечеринка, дружный просмотр футбольного матча или еще что-то подобное – рецепт чипсов в микроволновке будет кстати. Удачи в приготовлении! 😉
Назначение: Для детей / Недорого / Фуршет
Основной ингредиент: Овощи / Картофель
Блюдо: Закуски / Чипсы
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 5 Штук
- Растительное масло 2-3 Ст. ложек
- Соль 1-2 Щепоток (по вкусу)
- Сухие специи 1-2 Щепоток (по вкусу)
Количество порций 2
Калорийность
136 ккал
Калорийность
2 г
Белки
8 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Чипсы в микроволновке”
Моем картофель. Можно очистить от кожуры, а можно и не очищать. У меня картошка со своего огорода, без пестицидов:)
Нарезаем клубни очень тонкими пластинками. Или на комбайне или ножом – как вам удобнее. главное – чтобы пластинки были тонкими.
Промываем нарезанный картофель под струей воды.
Даем стечь воде и выкладываем пластинки в миску. Поливаем растительным маслом и посыпаем солью и специями.
Застилаем плоскую тарелку для микроволновки пергаментом и раскладываем картофель в один слой. Ставим на 5-7 минут готовиться при мощности 700 ватт. Но – обязательно следите за процессом! Микроволновки у всех разные! Как только чипсы приобретут красивый цвет – выключайте печку.
Взято отсюда