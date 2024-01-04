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Домашний сыр в мультиварке

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Домашний сыр в мультиварке

Свежий домашний сыр на хинди называется панир, а в славянских странах — спрессованный творог. Никакой другой сыр не может сравниться с ним по универсальности применения, вкусу и пользе.

Описание приготовления:

Молоко лучше брать цельное непастеризованное, но если такого нет, то подойдёт и пастеризованное, но обязательно натуральное. С магазинного молока тоже получится, но выход продукта будет очень маленький, из 1,5 литра вы получите 200 г сыра, не больше. А вот при добавление хлористого кальция и при использовании цельного молока, количество сыра будет значительно больше. Смотрите рецепт и запоминайте, как приготовить "Домашний сыр в мультиварке"! Удачи!

Назначение: На ужин / Недорого / Семейный ужин

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Сыр / Домашний сыр

Блюдо: Закуски / По-деревенски

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 1,5 Литра
  • Лимон 1 Штука (понадобится 3 ст. л. свежего сока )
  • Соль 1 Чайная ложка (по желанию)

Количество порций 2

Как приготовить “Домашний сыр в мультиварке”

Домашний сыр в мультиварке

1. Вот такой простой набор продуктов нам понадобится: молоко, лимон, соль по желанию. Также в молоко можно добавлять кальция хлорид, чтобы сделать творог с высоким содержанием кальция, я обычно добавляю на литр молока 1-2 ампулы, но это по желанию.

Домашний сыр в мультиварке

2. Перелейте молоко в кастрюлю мультиварки. Добавьте соль. Установите кастрюлю в мультиварку, выберите режим "Подогрев", на этом режиме молоко должно закипеть через какое-то время.

Домашний сыр в мультиварке

3. Пока молоко нагревается, разрежьте лимон на 2 части, выдавите сок, процедите его от косточек.

Домашний сыр в мультиварке

4. Когда молоко начнёт подниматься, добавьте к нему лимонный сок. Почти сразу же сыр отделится от прозрачной сыворотки. Достаньте кастрюлю из мультиварки. Если хотите добавить кальций, то делайте это сейчас.

Домашний сыр в мультиварке

5. Откиньте на марлю. Промойте его под струёй холодной воды полминуты, чтобы он стал плотнее и чтобы удалить лимонный сок, который может испортить вкус сыра.

Домашний сыр в мультиварке

6. Если нужен мягкий сыр, то необходимо затянуть марлю потуже и выжать сыворотку. Если нужен твёрдый сыр, вы можете связать марлю и поставить под пресс. Чем дольше сыр будет находиться под прессом, тем плотнее получится. Для средней плотности оставьте сыр под прессом на 40 минут.

Домашний сыр в мультиварке

7. Снимите пресс, достаньте сыр из марли. Пробуйте!

Взято отсюда

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