Свежий домашний сыр на хинди называется панир, а в славянских странах — спрессованный творог. Никакой другой сыр не может сравниться с ним по универсальности применения, вкусу и пользе.

Описание приготовления:

Молоко лучше брать цельное непастеризованное, но если такого нет, то подойдёт и пастеризованное, но обязательно натуральное. С магазинного молока тоже получится, но выход продукта будет очень маленький, из 1,5 литра вы получите 200 г сыра, не больше. А вот при добавление хлористого кальция и при использовании цельного молока, количество сыра будет значительно больше. Смотрите рецепт и запоминайте, как приготовить "Домашний сыр в мультиварке"! Удачи!

Назначение: На ужин / Недорого / Семейный ужин

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Сыр / Домашний сыр

Блюдо: Закуски / По-деревенски

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Молоко 1,5 Литра

Лимон 1 Штука (понадобится 3 ст. л. свежего сока )

Соль 1 Чайная ложка (по желанию)

Количество порций 2

Как приготовить “Домашний сыр в мультиварке”

1. Вот такой простой набор продуктов нам понадобится: молоко, лимон, соль по желанию. Также в молоко можно добавлять кальция хлорид, чтобы сделать творог с высоким содержанием кальция, я обычно добавляю на литр молока 1-2 ампулы, но это по желанию.

2. Перелейте молоко в кастрюлю мультиварки. Добавьте соль. Установите кастрюлю в мультиварку, выберите режим "Подогрев", на этом режиме молоко должно закипеть через какое-то время.

3. Пока молоко нагревается, разрежьте лимон на 2 части, выдавите сок, процедите его от косточек.

4. Когда молоко начнёт подниматься, добавьте к нему лимонный сок. Почти сразу же сыр отделится от прозрачной сыворотки. Достаньте кастрюлю из мультиварки. Если хотите добавить кальций, то делайте это сейчас.

5. Откиньте на марлю. Промойте его под струёй холодной воды полминуты, чтобы он стал плотнее и чтобы удалить лимонный сок, который может испортить вкус сыра.

6. Если нужен мягкий сыр, то необходимо затянуть марлю потуже и выжать сыворотку. Если нужен твёрдый сыр, вы можете связать марлю и поставить под пресс. Чем дольше сыр будет находиться под прессом, тем плотнее получится. Для средней плотности оставьте сыр под прессом на 40 минут.

7. Снимите пресс, достаньте сыр из марли. Пробуйте!



Взято отсюда