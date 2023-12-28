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Драники (мастер-класс)

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Драники (мастер-класс)

Сегодня хочу рассказать вам еще один рецепт приготовления драников. В составе нет ничего, кроме картофеля и лука, а также столовой ложки муки. Драники самые настоящие, картофельные! Смотрим!

Описание приготовления:

Такие драники можно сделать на завтрак или просто для перекуса, когда хочется чего-нибудь эдакого… Мне они нравятся со сметаной, но любой соус с ними будет вкусен. В картофельном тесте нет яиц, поэтому блюдо можно приготовить и в пост. Пробуйте, удачи!

Назначение: На обед / На ужин / Недорого / Семейный ужин

Основной ингредиент: Овощи / Картофель

Блюдо: Горячие блюда / Закуски

География кухни: Русская кухня Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 5 Штук
  • Лук 1 Штука
  • Мука пшеничная 1 Ст. ложка
  • Соль, перец черный По вкусу
  • Растительное масло 4-5 Ст. ложек (для жарки)

Количество порций 3

Калорийность

163 ккал

Калорийность

2 г

Белки

11 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Драники (мастер-класс)”

Драники (мастер-класс)

Подготовьте продукты, сковороду, терку — и приступим!

Драники (мастер-класс)

Картофель и лук натрите на крупной терке, перемешайте и отожмите максимально влагу. Некоторые хозяюшки оставляют стекать соком какое время, но тогда картофель потемнеет. Я предпочитаю делать быстро, чтобы сохранить аппетитные вид и цвет. Поэтому хорошо руками отжимаю.

Драники (мастер-класс)

Добавьте соль (по желанию перец черный) и муку. Перемешайте хорошо массу. Она сухая.

Драники (мастер-класс)

Разогрейте растительное масло и столовой ложкой выкладывайте картофельную массу, формируйте круглые или овальные драники. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Драники (мастер-класс)

Снимайте драники со сковороды на бумажное полотенце, потом на тарелочку. Подавайте горячими со сметаной, приятного аппетита!

Взято отсюда

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