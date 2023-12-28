Сегодня хочу рассказать вам еще один рецепт приготовления драников. В составе нет ничего, кроме картофеля и лука, а также столовой ложки муки. Драники самые настоящие, картофельные! Смотрим!
Описание приготовления:
Такие драники можно сделать на завтрак или просто для перекуса, когда хочется чего-нибудь эдакого… Мне они нравятся со сметаной, но любой соус с ними будет вкусен. В картофельном тесте нет яиц, поэтому блюдо можно приготовить и в пост. Пробуйте, удачи!
Назначение: На обед / На ужин / Недорого / Семейный ужин
Основной ингредиент: Овощи / Картофель
Блюдо: Горячие блюда / Закуски
География кухни: Русская кухня Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 5 Штук
- Лук 1 Штука
- Мука пшеничная 1 Ст. ложка
- Соль, перец черный По вкусу
- Растительное масло 4-5 Ст. ложек (для жарки)
Количество порций 3
Калорийность
163 ккал
Калорийность
2 г
Белки
11 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Драники (мастер-класс)”
Подготовьте продукты, сковороду, терку — и приступим!
Картофель и лук натрите на крупной терке, перемешайте и отожмите максимально влагу. Некоторые хозяюшки оставляют стекать соком какое время, но тогда картофель потемнеет. Я предпочитаю делать быстро, чтобы сохранить аппетитные вид и цвет. Поэтому хорошо руками отжимаю.
Добавьте соль (по желанию перец черный) и муку. Перемешайте хорошо массу. Она сухая.
Разогрейте растительное масло и столовой ложкой выкладывайте картофельную массу, формируйте круглые или овальные драники. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны на среднем огне.
Снимайте драники со сковороды на бумажное полотенце, потом на тарелочку. Подавайте горячими со сметаной, приятного аппетита!
Взято отсюда