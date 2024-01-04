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Дроб из куриной печени

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Дроб из куриной печени

Интересная и вкусная закуска из куриной печени и яиц. Блюдо пришло к нам из румынской кухни, но оно настолько простое, что с ним без труда справится любая хозяйка. Пробуем?

Описание приготовления:

Дополнительно в дроб можете добавить любую зелень. Использовать специи я бы не рекомендовала, так как дроб – это что-то вроде омлетной запеканки с кусочками печени. Но смотрите на свой вкус, а я рассажу подробно, как приготовить дроб из куриной печени.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная печень

Блюдо: Закуски

География кухни: Румынская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Печень куриная 350 Грамм
  • Яйца куриные 4 Штуки
  • Укроп 1 Пучок (небольшой)
  • Масло растительное 1 Ст. ложка (для смазывания формы)
  • Соль По вкусу
  • Перец свежемолотый По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

150 ккал

Калорийность

7 г

Белки

18 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Дроб из куриной печени”

Дроб из куриной печени

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Два яйца из четырех заранее отварите.

Дроб из куриной печени

Печень помойте, очистите от пленок, нарежьте небольшими кусочками и отварите в подсоленной воде в течение 4-5 минут. Откиньте на дуршлаг. Вареные яйца нарежьте кусочками.

Дроб из куриной печени

Печень, вареные яйца и рубленную зелень перемешайте. Выложите в форму, смазанную растительным маслом.

Дроб из куриной печени

Сырые яйца взбейте венчиком с солью и перцем по вкусу. Залейте основу запеканки и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Дроб из куриной печени

После запекания оставьте дроб в форме на 20-25 минут, затем можно аккуратно доставать и подавать к столу, порезав порционно.

Дроб из куриной печени

Приятного аппетита!

Взято отсюда

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