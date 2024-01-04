Интересная и вкусная закуска из куриной печени и яиц. Блюдо пришло к нам из румынской кухни, но оно настолько простое, что с ним без труда справится любая хозяйка. Пробуем?

Описание приготовления:

Дополнительно в дроб можете добавить любую зелень. Использовать специи я бы не рекомендовала, так как дроб – это что-то вроде омлетной запеканки с кусочками печени. Но смотрите на свой вкус, а я рассажу подробно, как приготовить дроб из куриной печени.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная печень

Блюдо: Закуски

География кухни: Румынская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Печень куриная 350 Грамм

Яйца куриные 4 Штуки

Укроп 1 Пучок (небольшой)

Масло растительное 1 Ст. ложка (для смазывания формы)

Соль По вкусу

Перец свежемолотый По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

150 ккал

Калорийность

7 г

Белки

18 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Дроб из куриной печени”

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Два яйца из четырех заранее отварите.

Печень помойте, очистите от пленок, нарежьте небольшими кусочками и отварите в подсоленной воде в течение 4-5 минут. Откиньте на дуршлаг. Вареные яйца нарежьте кусочками.

Печень, вареные яйца и рубленную зелень перемешайте. Выложите в форму, смазанную растительным маслом.

Сырые яйца взбейте венчиком с солью и перцем по вкусу. Залейте основу запеканки и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

После запекания оставьте дроб в форме на 20-25 минут, затем можно аккуратно доставать и подавать к столу, порезав порционно.

Приятного аппетита!



Взято отсюда