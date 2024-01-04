Интересная и вкусная закуска из куриной печени и яиц. Блюдо пришло к нам из румынской кухни, но оно настолько простое, что с ним без труда справится любая хозяйка. Пробуем?
Описание приготовления:
Дополнительно в дроб можете добавить любую зелень. Использовать специи я бы не рекомендовала, так как дроб – это что-то вроде омлетной запеканки с кусочками печени. Но смотрите на свой вкус, а я рассажу подробно, как приготовить дроб из куриной печени.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная печень
Блюдо: Закуски
География кухни: Румынская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Печень куриная 350 Грамм
- Яйца куриные 4 Штуки
- Укроп 1 Пучок (небольшой)
- Масло растительное 1 Ст. ложка (для смазывания формы)
- Соль По вкусу
- Перец свежемолотый По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
150 ккал
Калорийность
7 г
Белки
18 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Дроб из куриной печени”
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Два яйца из четырех заранее отварите.
Печень помойте, очистите от пленок, нарежьте небольшими кусочками и отварите в подсоленной воде в течение 4-5 минут. Откиньте на дуршлаг. Вареные яйца нарежьте кусочками.
Печень, вареные яйца и рубленную зелень перемешайте. Выложите в форму, смазанную растительным маслом.
Сырые яйца взбейте венчиком с солью и перцем по вкусу. Залейте основу запеканки и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
После запекания оставьте дроб в форме на 20-25 минут, затем можно аккуратно доставать и подавать к столу, порезав порционно.
Приятного аппетита!
Взято отсюда