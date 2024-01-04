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Фаршированная сельдь

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Фаршированная сельдь

Такой вариант приготовления селедочки подойдет для праздничного стола или семейного ужина, да и просто так, когда хочется чего-то необычного и вкусного! Смотрите, расскажу, как приготовить селедочку!

Описание приготовления:

Расскажу вам, как приготовить очень красивое и вкусное блюдо "Фаршированная сельдь"! Для начинки можно использовать различные добавки, берите то, что вы любите. У меня сегодня нежная начинка из моркови и яйца, с добавлением горошка и пикантными нотками каперсов. Чтобы начинка и рыба хорошо держали форму, я добавляю желатин в майонез и рыбку пропитываю желатином. Смотрите и пробуйте!

Назначение: На праздничный стол / Недорого

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Сельдь

Блюдо: Закуски / Фаршированные

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Сельдь малосольная крупная 1 Штука
  • Варёное яйцо 1 Штука
  • Варёная морковь 0,5 Штуки
  • Горошек консервированный 2 Ст. ложки
  • Каперсы маринованные 1 Ст. ложка
  • Дижонская горчица 1 Чайная ложка
  • Желатин быстрорастворимый 1 Чайная ложка
  • Вода 40 Миллилитров
  • Майонез 1-2 Ст. ложек
  • Соль, перец черный молотый По вкусу

Количество порций 3

Как приготовить “Фаршированная сельдь”

Фаршированная сельдь

1. Подготовьте продукты, приступим!

Фаршированная сельдь

2. Подготовьте селедочное филе: снимите его с хребта, удалите кожу, косточки. Очистите яйцо и морковь, порубите мелко кубиками.

Фаршированная сельдь

3. Желатин залейте горячей водой, размешайте хорошо, чтобы он полностью растворился. Филе селедочное положите на пленку пищевую, смажьте хорошо желатином с помощью силиконовой кисточки. Остальной желатин соедините с майонезом и перемешайте. Соль, перец по вкусу.

Фаршированная сельдь

4. Для начинки соедините яйцо, морковь, горошек, каперсы, горчицу, майонез с желатином, соль или перец по вкусу. Перемешайте хорошо.

Фаршированная сельдь

5. На одно филе выложите аккуратно всю начинку.

Фаршированная сельдь

6. И накройте вторым филе. Помните, что накрывать лучше толстой стороной спинки к тонкой реберной стороне, также хвостовая часть к головной. Чтобы рулет получился одинаковым с двух сторон. Плотно обмотайте пленкой и уберите в холод до подачи.

Фаршированная сельдь

7. Через часик закуска готова, можно пробовать!

Фаршированная сельдь

8. Порежьте и пробуйте! Приятного!

Взято отсюда

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