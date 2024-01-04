Такой вариант приготовления селедочки подойдет для праздничного стола или семейного ужина, да и просто так, когда хочется чего-то необычного и вкусного! Смотрите, расскажу, как приготовить селедочку!

Описание приготовления:

Расскажу вам, как приготовить очень красивое и вкусное блюдо "Фаршированная сельдь"! Для начинки можно использовать различные добавки, берите то, что вы любите. У меня сегодня нежная начинка из моркови и яйца, с добавлением горошка и пикантными нотками каперсов. Чтобы начинка и рыба хорошо держали форму, я добавляю желатин в майонез и рыбку пропитываю желатином. Смотрите и пробуйте!

Назначение: На праздничный стол / Недорого

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Сельдь

Блюдо: Закуски / Фаршированные

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Сельдь малосольная крупная 1 Штука

Варёное яйцо 1 Штука

Варёная морковь 0,5 Штуки

Горошек консервированный 2 Ст. ложки

Каперсы маринованные 1 Ст. ложка

Дижонская горчица 1 Чайная ложка

Желатин быстрорастворимый 1 Чайная ложка

Вода 40 Миллилитров

Майонез 1-2 Ст. ложек

Соль, перец черный молотый По вкусу

Количество порций 3

Как приготовить “Фаршированная сельдь”

1. Подготовьте продукты, приступим!

2. Подготовьте селедочное филе: снимите его с хребта, удалите кожу, косточки. Очистите яйцо и морковь, порубите мелко кубиками.

3. Желатин залейте горячей водой, размешайте хорошо, чтобы он полностью растворился. Филе селедочное положите на пленку пищевую, смажьте хорошо желатином с помощью силиконовой кисточки. Остальной желатин соедините с майонезом и перемешайте. Соль, перец по вкусу.

4. Для начинки соедините яйцо, морковь, горошек, каперсы, горчицу, майонез с желатином, соль или перец по вкусу. Перемешайте хорошо.

5. На одно филе выложите аккуратно всю начинку.

6. И накройте вторым филе. Помните, что накрывать лучше толстой стороной спинки к тонкой реберной стороне, также хвостовая часть к головной. Чтобы рулет получился одинаковым с двух сторон. Плотно обмотайте пленкой и уберите в холод до подачи.

7. Через часик закуска готова, можно пробовать!

8. Порежьте и пробуйте! Приятного!



Взято отсюда