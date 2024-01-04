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Фаршированные яйца “Тигровые”

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Фаршированные яйца "Тигровые"

В моей семье очень любят фаршированные яйца. В повседневной жизни редко получается их приготовить, а вот на праздники — обязательно! Предлагаю фаршировать тунцом или печенью трески, будет вкусно!

Описание приготовления:

В наступающий год Тигра предлагаю украсить фаршированные яйца "тигровой шубкой". Будет очень вкусно, красиво и празднично! Закуска хорошо хранится в холодильнике, только накройте крышкой контейнер, чтобы морковь не заветривалась. Мои домашние любят рыбку, поэтому я фарширую тунцом в собственном соку, но есть еще вариант не менее вкусный — печень трески или мясо криля. Смотрите рецепт и с наступающим!

Основной ингредиент: Яйца

Блюдо: Закуски / Фаршированные

Состав / Ингредиенты:

  • Вареные яйца 5 Штук
  • Варёная морковь 1 Штука
  • Красный лук 1/2 Штуки
  • Тунец консервированный 150 Грамм
  • Майонез 1 Чайная ложка
  • Маслины 9-10 Штук (без косточек)
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 10

Калорийность

138 ккал

Калорийность

14 г

Белки

7 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Фаршированные яйца "Тигровые"”

Фаршированные яйца "Тигровые"

Подготовьте ингредиенты. Отварите яйца в течение 10 минут, морковь — 40 минут. Откройте консерву, слейте хорошо всю влагу, отожмите.

Фаршированные яйца "Тигровые"

Очистите яйца, порежьте половинками, освободите белки от желтков.

Фаршированные яйца "Тигровые"

Желтки выложите в тарелку, разомните хорошо вилкой.

Фаршированные яйца "Тигровые"

Добавьте мясо тунца.

Фаршированные яйца "Тигровые"

Добавьте мелко порезанный красный лук.

Фаршированные яйца "Тигровые"

Добавьте ложку майонеза, соль, перец черный молотый.

Фаршированные яйца "Тигровые"

Перемешайте очень хорошо вилкой начинку.

Фаршированные яйца "Тигровые"

Наполните белки начинкой.

Фаршированные яйца "Тигровые"

Натрите морковь на крупной терке. Распределите морковь тонким слоем.

Фаршированные яйца "Тигровые"

Порежьте полосочками маслины. Разложите сверху имитируя окрас тигра.

Фаршированные яйца "Тигровые"

С наступающим Новым годом!

Совет от повара:

На приготовление закуски уйдет всего 10-15 минут, при условии, что вы заранее отварите яйца и морковь.

Взято отсюда

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