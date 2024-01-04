В моей семье очень любят фаршированные яйца. В повседневной жизни редко получается их приготовить, а вот на праздники — обязательно! Предлагаю фаршировать тунцом или печенью трески, будет вкусно!

Описание приготовления:

В наступающий год Тигра предлагаю украсить фаршированные яйца "тигровой шубкой". Будет очень вкусно, красиво и празднично! Закуска хорошо хранится в холодильнике, только накройте крышкой контейнер, чтобы морковь не заветривалась. Мои домашние любят рыбку, поэтому я фарширую тунцом в собственном соку, но есть еще вариант не менее вкусный — печень трески или мясо криля. Смотрите рецепт и с наступающим!

Основной ингредиент: Яйца

Блюдо: Закуски / Фаршированные

Состав / Ингредиенты:

Вареные яйца 5 Штук

Варёная морковь 1 Штука

Красный лук 1/2 Штуки

Тунец консервированный 150 Грамм

Майонез 1 Чайная ложка

Маслины 9-10 Штук (без косточек)

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 10

Калорийность

138 ккал

Калорийность

14 г

Белки

7 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Фаршированные яйца "Тигровые"”

Подготовьте ингредиенты. Отварите яйца в течение 10 минут, морковь — 40 минут. Откройте консерву, слейте хорошо всю влагу, отожмите.

Очистите яйца, порежьте половинками, освободите белки от желтков.

Желтки выложите в тарелку, разомните хорошо вилкой.

Добавьте мясо тунца.

Добавьте мелко порезанный красный лук.

Добавьте ложку майонеза, соль, перец черный молотый.

Перемешайте очень хорошо вилкой начинку.

Наполните белки начинкой.

Натрите морковь на крупной терке. Распределите морковь тонким слоем.

Порежьте полосочками маслины. Разложите сверху имитируя окрас тигра.

С наступающим Новым годом!

Совет от повара:

На приготовление закуски уйдет всего 10-15 минут, при условии, что вы заранее отварите яйца и морковь.



Взято отсюда