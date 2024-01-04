Закуска на тему "а-ля капрезе"! Легкая в приготовления, легкая по калорийности, а самое главное – пикантная, свежая и вкусная! Угощайтесь!

Описание приготовления:

Знаменитый салат мы приготовим в виде оригинальной закуски. Такие помидоры украсят любой праздничный стол, романтический ужин. Как приготовить фаршированные помидоры в итальянском стиле смотрите в пошаговом рецепте.

Назначение: На ужин / На полдник / На праздничный стол / День рождения / Легкий ужин / Юбилей / Фуршет / На скорую руку

Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Молочные продукты / Сыр / Моцарелла

Блюдо: Закуски / Фаршированные

География кухни: Итальянская / Европейская Диета: Диетическое питание / Рецепты для похудения / Низкокалорийные / Закуски без / ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

Помидор 2 Штуки (лучше выбирать сорт сливка)

Моцарелла 100-150 Грамм (шарики)

Базилик свежий 1 Пучок (небольшой)

Масло оливковое По вкусу

Уксус бальзамический По вкусу

Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

89 ккал

Калорийность

8 г

Белки

7 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Фаршированные помидоры в итальянском стиле”

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Помидоры и базилик помойте, обсушите.

Помидоры нарежьте "гармошкой", как показано на фото, не дорезая до конца, чтобы сохранить целостность. Моцареллу нарежьте кружочками.

В разрезы помидоров положите сыр.

Затем выложите базилик и посолите по вкусу. Можно солью с травками.

Сбрызните оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Наша закуска готова!

Приятного аппетита!



Взято отсюда