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Фаршированные помидоры в итальянском стиле

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Фаршированные помидоры в итальянском стиле

Закуска на тему "а-ля капрезе"! Легкая в приготовления, легкая по калорийности, а самое главное – пикантная, свежая и вкусная! Угощайтесь!

Описание приготовления:

Знаменитый салат мы приготовим в виде оригинальной закуски. Такие помидоры украсят любой праздничный стол, романтический ужин. Как приготовить фаршированные помидоры в итальянском стиле смотрите в пошаговом рецепте.

Назначение: На ужин / На полдник / На праздничный стол / День рождения / Легкий ужин / Юбилей / Фуршет / На скорую руку

Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Молочные продукты / Сыр / Моцарелла

Блюдо: Закуски / Фаршированные

География кухни: Итальянская / Европейская Диета: Диетическое питание / Рецепты для похудения / Низкокалорийные / Закуски без / ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

  • Помидор 2 Штуки (лучше выбирать сорт сливка)
  • Моцарелла 100-150 Грамм (шарики)
  • Базилик свежий 1 Пучок (небольшой)
  • Масло оливковое По вкусу
  • Уксус бальзамический По вкусу
  • Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

89 ккал

Калорийность

8 г

Белки

7 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Фаршированные помидоры в итальянском стиле”

Фаршированные помидоры в итальянском стиле

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Помидоры и базилик помойте, обсушите.

Фаршированные помидоры в итальянском стиле

Помидоры нарежьте "гармошкой", как показано на фото, не дорезая до конца, чтобы сохранить целостность. Моцареллу нарежьте кружочками.

Фаршированные помидоры в итальянском стиле

В разрезы помидоров положите сыр.

Фаршированные помидоры в итальянском стиле

Затем выложите базилик и посолите по вкусу. Можно солью с травками.

Фаршированные помидоры в итальянском стиле

Сбрызните оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Наша закуска готова!

Фаршированные помидоры в итальянском стиле

Приятного аппетита!

Взято отсюда

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