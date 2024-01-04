Закуска на тему "а-ля капрезе"! Легкая в приготовления, легкая по калорийности, а самое главное – пикантная, свежая и вкусная! Угощайтесь!
Описание приготовления:
Знаменитый салат мы приготовим в виде оригинальной закуски. Такие помидоры украсят любой праздничный стол, романтический ужин. Как приготовить фаршированные помидоры в итальянском стиле смотрите в пошаговом рецепте.
Назначение: На ужин / На полдник / На праздничный стол / День рождения / Легкий ужин / Юбилей / Фуршет / На скорую руку
Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Молочные продукты / Сыр / Моцарелла
Блюдо: Закуски / Фаршированные
География кухни: Итальянская / Европейская Диета: Диетическое питание / Рецепты для похудения / Низкокалорийные / Закуски без / ПП рецепты
Состав / Ингредиенты:
- Помидор 2 Штуки (лучше выбирать сорт сливка)
- Моцарелла 100-150 Грамм (шарики)
- Базилик свежий 1 Пучок (небольшой)
- Масло оливковое По вкусу
- Уксус бальзамический По вкусу
- Соль По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
89 ккал
Калорийность
8 г
Белки
7 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Фаршированные помидоры в итальянском стиле”
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Помидоры и базилик помойте, обсушите.
Помидоры нарежьте "гармошкой", как показано на фото, не дорезая до конца, чтобы сохранить целостность. Моцареллу нарежьте кружочками.
В разрезы помидоров положите сыр.
Затем выложите базилик и посолите по вкусу. Можно солью с травками.
Сбрызните оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Наша закуска готова!
Приятного аппетита!
Взято отсюда