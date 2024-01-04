Холодец в виде поросенка украсит ваш новогодний стол и произведет неизгладимое впечатление на гостей. А на самом деле все делается очень просто. И в этом вы убедитесь сами.

Описание приготовления:

Холодец можете сварить из любого мяса. Это может быть не только курица с индейкой, но и свинина, говядина. Весь процесс приготовления этого блюда подробно описан с пошаговыми фото. И тем, кто решит украсить свой стол таким блюдом – удачи и хорошего Нового Года!

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Птица / Курица / Индейка

Блюдо: Закуски / Холодец

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Индейка 500 Грамм

Курица 500 Грамм

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Лавровый лист 1 Штука

Желатин пищевой 20 Грамм

Вода 2,5 Литра

Чеснок 3-4 Зубчика

Колбаса вареная 50 Грамм (для украшения)

Перец черный горошком 2 Штуки (для украшения)

Количество порций 8

Калорийность

181 ккал

Калорийность

12 г

Белки

17 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Холодец "Новогодний поросенок"”

Курицу и индейку хорошо помойте и выложите в большую кастрюлю.

Налейте в кастрюлю воду и поставьте на плиту.

Доведите содержимое кастрюли до кипения, огонь убавьте и снимите пену. Варите холодец на самом минимальном огне, чтобы бульон буквально чуть булькал. В этом случае он получится прозрачным. Через два часа кипения добавьте очищенный лук и морковь, лавровый лист.

Варите холодец еще час-полтора, посолите, поперчите по вкусу.

Вареное мясо достаньте из кастрюли.

А бульон процедите. Желатин залейте 3-4 столовыми ложками холодной воды. Дайте набухнуть в течение 10 минут. Выложите в горячий бульон и мешайте до полного растворения желатина.

Мясо индейки и курицы очистите от шкурок, жил и костей. Должна остаться одна мякоть. Мелко нарежьте мясо и добавьте измельченный чеснок.

Залейте мясо бульоном с желатином. Но учтите, что это не обычный холодец. Поэтому много бульона не лейте.

Перемешайте мясо, чеснок и бульон.

Литровую бутылку из-под молока хорошо помойте и отрежьте в ней дно. Поставьте бутылку вертикально пробкой вниз в любую высокую емкость. Выложите в бутылку холодец до самого верха.

Вот такая конструкция получается. Поставьте холодец в холод.

Когда холодец в бутылке застынет, аккуратно разрежьте бутылку, извлеките вашего "поросенка" на блюдо. Налейте холодный бульон в блюдо и опять отправьте в холод.

Когда бульон застынет, украсьте холодец по вкусу. У меня это снежинки из белой редьки, моркови и петрушка. Из колбасы сделайте ушки, пятачок и хвостик. Из перца глазки.

Холодец "Новогодний поросенок" готов. Подавайте с хреном, горчицей, кетчупом. С Новым годом!!!



Взято отсюда