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Холодец “Новогодний поросенок”

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Холодец "Новогодний поросенок"

Холодец в виде поросенка украсит ваш новогодний стол и произведет неизгладимое впечатление на гостей. А на самом деле все делается очень просто. И в этом вы убедитесь сами.

Описание приготовления:

Холодец можете сварить из любого мяса. Это может быть не только курица с индейкой, но и свинина, говядина. Весь процесс приготовления этого блюда подробно описан с пошаговыми фото. И тем, кто решит украсить свой стол таким блюдом – удачи и хорошего Нового Года!

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Птица / Курица / Индейка

Блюдо: Закуски / Холодец

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Индейка 500 Грамм
  • Курица 500 Грамм
  • Морковь 1 Штука
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Желатин пищевой 20 Грамм
  • Вода 2,5 Литра
  • Чеснок 3-4 Зубчика
  • Колбаса вареная 50 Грамм (для украшения)
  • Перец черный горошком 2 Штуки (для украшения)

Количество порций 8

Калорийность

181 ккал

Калорийность

12 г

Белки

17 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Холодец "Новогодний поросенок"”

Холодец "Новогодний поросенок"

Курицу и индейку хорошо помойте и выложите в большую кастрюлю.

Холодец "Новогодний поросенок"

Налейте в кастрюлю воду и поставьте на плиту.

Холодец "Новогодний поросенок"

Доведите содержимое кастрюли до кипения, огонь убавьте и снимите пену. Варите холодец на самом минимальном огне, чтобы бульон буквально чуть булькал. В этом случае он получится прозрачным. Через два часа кипения добавьте очищенный лук и морковь, лавровый лист.

Холодец "Новогодний поросенок"

Варите холодец еще час-полтора, посолите, поперчите по вкусу.

Холодец "Новогодний поросенок"

Вареное мясо достаньте из кастрюли.

Холодец "Новогодний поросенок"

А бульон процедите. Желатин залейте 3-4 столовыми ложками холодной воды. Дайте набухнуть в течение 10 минут. Выложите в горячий бульон и мешайте до полного растворения желатина.

Холодец "Новогодний поросенок"

Мясо индейки и курицы очистите от шкурок, жил и костей. Должна остаться одна мякоть. Мелко нарежьте мясо и добавьте измельченный чеснок.

Холодец "Новогодний поросенок"

Залейте мясо бульоном с желатином. Но учтите, что это не обычный холодец. Поэтому много бульона не лейте.

Холодец "Новогодний поросенок"

Перемешайте мясо, чеснок и бульон.

Холодец "Новогодний поросенок"

Литровую бутылку из-под молока хорошо помойте и отрежьте в ней дно. Поставьте бутылку вертикально пробкой вниз в любую высокую емкость. Выложите в бутылку холодец до самого верха.

Холодец "Новогодний поросенок"

Вот такая конструкция получается. Поставьте холодец в холод.

Холодец "Новогодний поросенок"

Когда холодец в бутылке застынет, аккуратно разрежьте бутылку, извлеките вашего "поросенка" на блюдо. Налейте холодный бульон в блюдо и опять отправьте в холод.

Холодец "Новогодний поросенок"

Когда бульон застынет, украсьте холодец по вкусу. У меня это снежинки из белой редьки, моркови и петрушка. Из колбасы сделайте ушки, пятачок и хвостик. Из перца глазки.

Холодец "Новогодний поросенок"

Холодец "Новогодний поросенок" готов. Подавайте с хреном, горчицей, кетчупом. С Новым годом!!!

Взято отсюда

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