Холодец в виде поросенка украсит ваш новогодний стол и произведет неизгладимое впечатление на гостей. А на самом деле все делается очень просто. И в этом вы убедитесь сами.
Описание приготовления:
Холодец можете сварить из любого мяса. Это может быть не только курица с индейкой, но и свинина, говядина. Весь процесс приготовления этого блюда подробно описан с пошаговыми фото. И тем, кто решит украсить свой стол таким блюдом – удачи и хорошего Нового Года!
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Птица / Курица / Индейка
Блюдо: Закуски / Холодец
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Индейка 500 Грамм
- Курица 500 Грамм
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
- Лавровый лист 1 Штука
- Желатин пищевой 20 Грамм
- Вода 2,5 Литра
- Чеснок 3-4 Зубчика
- Колбаса вареная 50 Грамм (для украшения)
- Перец черный горошком 2 Штуки (для украшения)
Количество порций 8
Калорийность
181 ккал
Калорийность
12 г
Белки
17 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Холодец "Новогодний поросенок"”
Курицу и индейку хорошо помойте и выложите в большую кастрюлю.
Налейте в кастрюлю воду и поставьте на плиту.
Доведите содержимое кастрюли до кипения, огонь убавьте и снимите пену. Варите холодец на самом минимальном огне, чтобы бульон буквально чуть булькал. В этом случае он получится прозрачным. Через два часа кипения добавьте очищенный лук и морковь, лавровый лист.
Варите холодец еще час-полтора, посолите, поперчите по вкусу.
Вареное мясо достаньте из кастрюли.
А бульон процедите. Желатин залейте 3-4 столовыми ложками холодной воды. Дайте набухнуть в течение 10 минут. Выложите в горячий бульон и мешайте до полного растворения желатина.
Мясо индейки и курицы очистите от шкурок, жил и костей. Должна остаться одна мякоть. Мелко нарежьте мясо и добавьте измельченный чеснок.
Залейте мясо бульоном с желатином. Но учтите, что это не обычный холодец. Поэтому много бульона не лейте.
Перемешайте мясо, чеснок и бульон.
Литровую бутылку из-под молока хорошо помойте и отрежьте в ней дно. Поставьте бутылку вертикально пробкой вниз в любую высокую емкость. Выложите в бутылку холодец до самого верха.
Вот такая конструкция получается. Поставьте холодец в холод.
Когда холодец в бутылке застынет, аккуратно разрежьте бутылку, извлеките вашего "поросенка" на блюдо. Налейте холодный бульон в блюдо и опять отправьте в холод.
Когда бульон застынет, украсьте холодец по вкусу. У меня это снежинки из белой редьки, моркови и петрушка. Из колбасы сделайте ушки, пятачок и хвостик. Из перца глазки.
Холодец "Новогодний поросенок" готов. Подавайте с хреном, горчицей, кетчупом. С Новым годом!!!
Взято отсюда