Хочу поделиться одним из самых любимых мною блюд – кабачками по-венски. Это простое в приготовлении, полезное, вкусное и очень сытное блюдо. Рекомендую попробовать!

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Картофель / Морковь / Кабачок

Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Картофель 10 Штук

Кабачок 1 Штука

Морковь 2 Штуки

Сыр 150 Грамм

Майонез 1-2 Ст. ложек

Сметана 2-3 Ст. ложек

Чеснок 2 Зубчика

Растительное масло 1 Ст. ложка

Соль – По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

100 ккал

Калорийность

4 г

Белки

4 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Кабачки по-венски”

1. Почистить и натереть морковь.

2. Выдавить чеснок в тарелку с морковью.

3. Добавить майонез и хорошо перемешать.

4. Затем вымыть кабачки, очистить и нарезать тонкими ломтиками толщиной 5мм.

5. Затем тонко нарезать картофель (чем тоньше нарезан картофель, тем нежнее и вкуснее получается блюдо).

6. Разогреть духовку до 200 градусов. Налить на противень растительное масло и хорошо смазать кисточкой.

7. На смазанный противень уложить картофель, посолить и смазать растительным маслом.

8. Сверху положить ломтики кабачков как можно плотнее друг к другу.

9. На кабачки выложить морковь.

10. Отправить в духовку примерно на час.

11. Затем смазать сметаной.

12. Посыпать тертым сыром. И поставить в духовку, пока сыр не расплавится.

13. Кабачки по-венски готовы! Приятного аппетита!



Взято отсюда