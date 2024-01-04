Хочу поделиться одним из самых любимых мною блюд – кабачками по-венски. Это простое в приготовлении, полезное, вкусное и очень сытное блюдо. Рекомендую попробовать!
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Картофель / Морковь / Кабачок
Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 10 Штук
- Кабачок 1 Штука
- Морковь 2 Штуки
- Сыр 150 Грамм
- Майонез 1-2 Ст. ложек
- Сметана 2-3 Ст. ложек
- Чеснок 2 Зубчика
- Растительное масло 1 Ст. ложка
- Соль – По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
100 ккал
Калорийность
4 г
Белки
4 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Кабачки по-венски”
1. Почистить и натереть морковь.
2. Выдавить чеснок в тарелку с морковью.
3. Добавить майонез и хорошо перемешать.
4. Затем вымыть кабачки, очистить и нарезать тонкими ломтиками толщиной 5мм.
5. Затем тонко нарезать картофель (чем тоньше нарезан картофель, тем нежнее и вкуснее получается блюдо).
6. Разогреть духовку до 200 градусов. Налить на противень растительное масло и хорошо смазать кисточкой.
7. На смазанный противень уложить картофель, посолить и смазать растительным маслом.
8. Сверху положить ломтики кабачков как можно плотнее друг к другу.
9. На кабачки выложить морковь.
10. Отправить в духовку примерно на час.
11. Затем смазать сметаной.
12. Посыпать тертым сыром. И поставить в духовку, пока сыр не расплавится.
13. Кабачки по-венски готовы! Приятного аппетита!
Взято отсюда