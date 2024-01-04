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Кабачки по-венски

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Кабачки по-венски

Хочу поделиться одним из самых любимых мною блюд – кабачками по-венски. Это простое в приготовлении, полезное, вкусное и очень сытное блюдо. Рекомендую попробовать!

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Картофель / Морковь / Кабачок

Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 10 Штук
  • Кабачок 1 Штука
  • Морковь 2 Штуки
  • Сыр 150 Грамм
  • Майонез 1-2 Ст. ложек
  • Сметана 2-3 Ст. ложек
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Растительное масло 1 Ст. ложка
  • Соль – По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

100 ккал

Калорийность

4 г

Белки

4 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Кабачки по-венски”

Кабачки по-венски

1. Почистить и натереть морковь.

Кабачки по-венски

2. Выдавить чеснок в тарелку с морковью.

Кабачки по-венски

3. Добавить майонез и хорошо перемешать.

Кабачки по-венски

4. Затем вымыть кабачки, очистить и нарезать тонкими ломтиками толщиной 5мм.

Кабачки по-венски

5. Затем тонко нарезать картофель (чем тоньше нарезан картофель, тем нежнее и вкуснее получается блюдо).

Кабачки по-венски

6. Разогреть духовку до 200 градусов. Налить на противень растительное масло и хорошо смазать кисточкой.

Кабачки по-венски

7. На смазанный противень уложить картофель, посолить и смазать растительным маслом.

Кабачки по-венски

8. Сверху положить ломтики кабачков как можно плотнее друг к другу.

Кабачки по-венски

9. На кабачки выложить морковь.

Кабачки по-венски

10. Отправить в духовку примерно на час.

Кабачки по-венски

11. Затем смазать сметаной.

Кабачки по-венски

12. Посыпать тертым сыром. И поставить в духовку, пока сыр не расплавится.

Кабачки по-венски

13. Кабачки по-венски готовы! Приятного аппетита!

Взято отсюда

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