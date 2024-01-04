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Карпаччо из курицы

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Карпаччо из курицы

Любители копченостей наверняка знают, что такое карпаччо, а для остальных я поясню, – это тонко нарезанные кусочки мяса, которые чаще всего подаются к алкогольным напиткам в качестве закуски.

Описание приготовления:

Я очень люблю итальянскую кухню, потому что ее мастера умеют даже из самых обычных продуктов сделать кулинарный шедевр, собственно говоря, так и появилось карпаччо. В оригинальном рецепте Джузеппе Чиприани это блюдо представляло собой тоноко нарезанное сырое мясо, которое он обильно приправлял соусом. В общем, в настоящее время рецепт претерпел довольно много изменений, и сейчас карпаччо делают не только из мяса, но так же из рыбы и овощей. А я хочу рассказать вам, как приготовить карпаччо из курицы, которую мы, кстати, сами для этого и засушим, поэтому наше блюдо получится невероятно вкусным и ароматным. Оно станет отличной закуской и определенно украсит любой праздничный стол, а приготовить его можно легко и быстро. Я надеюсь, что вам понравится этот простой рецепт карпаччо из курицы, и вы приготовите это угощение для себя и своих близких.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Фуршет

Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриное филе

Блюдо: Закуски / Карпаччо

География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Куриное филе 3 Штуки
  • Чеснок 4-5 Зубчиков
  • Соль 5-6 Ст. ложек
  • Травы сушеные 1,5 Ст. ложки
  • Кориандр 1,5-2 Ст. ложки
  • Смесь перцев 2 Ст. ложки (свежемолотых )
  • Паприка 2 Ст. ложки

Количество порций 8

Калорийность

142 ккал

Калорийность

7 г

Белки

5 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Карпаччо из курицы”

Карпаччо из курицы

Итак, для начала нам необходимо приготовить смесь, в которой мы будем мариновать, а затем сушить нашу курицу, поэтому мы насыпаем в миску соль. Ее жалеть не надо, ведь она составляет основу нашего блюда.

Карпаччо из курицы

Теперь необходимо добавить специи. Вы можете смешать для этого свои любимые, я лишь предлагаю вам тот вариант, с которым готовлю я. Прежде всего, всыпаем сушеные травы и свежемолотый перец (смесь).

Карпаччо из курицы

Теперь добавляем измельченный чеснок и паприку (она придаст курице приятный красноватый оттенок).

Карпаччо из курицы

Теперь перемешиваем все до однородной консистенции. В это раз смеси хватило впритык, так что чем больше вы ее сделаете, тем лучше.

Карпаччо из курицы

Куриное филе тщательно промываем и высушиваем при помощи бумажных салфеток.

Карпаччо из курицы

Его можно сушить целым куском, но на это уйдет больше времени, поэтому я нарезаю каждый кусочек вдоль на три части.

Карпаччо из курицы

Теперь окунаем каждый кусочек в приготовленную смесь и обваливаем его со всех сторон.

Карпаччо из курицы

Выкладываем все кусочки в кастрюлю.

Карпаччо из курицы

И ставим под гнет на 3-4 часа.

Карпаччо из курицы

За это время курочка успела пустить сок и хорошенько промариноваться. Берем каждый кусочек филе и выкладываем его на бумажную салфетку, чтобы избавиться от лишней жидкости.

Карпаччо из курицы

Далее нам необходимо нанизать курицу на нитку или, как у меня, на шампур (кому как удобно). И вывесить там, где она не будет вам мешать, например, под стол.

Карпаччо из курицы

Примерно через три дня филе должно хорошенько подсохнуть. Поэтому проверьте, кусочки должны быть сухими, но не слишком жесткими.

Карпаччо из курицы

Нам остается только тонко нарезать мясо, выложить его на блюдо и украсить лимоном, пармезаном и рукколой. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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