Это блюдо вам обязательно понравится, даже, если вы не любите куриную грудку из-за ее безвкусности. Ее сочетание с болгарским перцем, чесноком и имбирем в этом рецепте делает блюдо очень вкусным.
Описание приготовления:
Предлагаю свой вариант, как приготовить курицу в кисло-сладком соусе по-китайски. Делается это очень легко и просто – курица режется кусочками и обжаривается на сковороде с болгарским перцем и другими ингредиентами. Конечно, испортить это блюдо просто невозможно, разве что забыть о нем, и оно сгорит, а в остальном – минимум ваших усилий и максимум вкуса в вашей тарелке!
Назначение: На обед / На ужин / На полдник / Праздничный обед / Романтический ужин / Легкий ужин / На скорую руку
Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная грудка / Имбирь
Блюдо: Закуски / Сладкое
География кухни: Китайская / Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Куриная грудка 300 Грамм
- Болгарский перец 250 Грамм
- Имбирь 10 Грамм
- Соевый соус 3 Ст. ложки
- Чеснок 2 Зубчика
- Соль 0,5 Чайных ложки
Количество порций 2
Как приготовить “Курица в кисло-сладком соусе по-китайски”
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Курицу порежьте на небольшие кусочки, выложите на сковороду и обжарьте в растительном масле до золотистой корочки.
Болгарский рецепт порежьте на кусочки, по размеру примерно такие же, как кусочки курицы.
Добавьте перец к курице, посолите и готовьте до мягкости обоих ингредиентов.
Добавьте мелко порубленные корень имбиря и чеснок.
Влейте соевый соус, быстро перемешайте и готовьте еще пару минут.
Курица в кисло-сладком соусе по-китайски готова. Подавайте ее в качестве закуски или же как горячее блюдо, в качестве гарнира к нему подойдет отварной рис.
Взято отсюда