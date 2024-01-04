Это блюдо вам обязательно понравится, даже, если вы не любите куриную грудку из-за ее безвкусности. Ее сочетание с болгарским перцем, чесноком и имбирем в этом рецепте делает блюдо очень вкусным.

Описание приготовления:

Предлагаю свой вариант, как приготовить курицу в кисло-сладком соусе по-китайски. Делается это очень легко и просто – курица режется кусочками и обжаривается на сковороде с болгарским перцем и другими ингредиентами. Конечно, испортить это блюдо просто невозможно, разве что забыть о нем, и оно сгорит, а в остальном – минимум ваших усилий и максимум вкуса в вашей тарелке!

Назначение: На обед / На ужин / На полдник / Праздничный обед / Романтический ужин / Легкий ужин / На скорую руку

Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная грудка / Имбирь

Блюдо: Закуски / Сладкое

География кухни: Китайская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Куриная грудка 300 Грамм

Болгарский перец 250 Грамм

Имбирь 10 Грамм

Соевый соус 3 Ст. ложки

Чеснок 2 Зубчика

Соль 0,5 Чайных ложки

Количество порций 2

Как приготовить “Курица в кисло-сладком соусе по-китайски”

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Курицу порежьте на небольшие кусочки, выложите на сковороду и обжарьте в растительном масле до золотистой корочки.

Болгарский рецепт порежьте на кусочки, по размеру примерно такие же, как кусочки курицы.

Добавьте перец к курице, посолите и готовьте до мягкости обоих ингредиентов.

Добавьте мелко порубленные корень имбиря и чеснок.

Влейте соевый соус, быстро перемешайте и готовьте еще пару минут.

Курица в кисло-сладком соусе по-китайски готова. Подавайте ее в качестве закуски или же как горячее блюдо, в качестве гарнира к нему подойдет отварной рис.



Взято отсюда