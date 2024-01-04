Куриный рулет в домашних условиях – это отличная закуска, которая идеально подойдет как к праздничному застолью, так и к обычному семейному ужину. Уверена, такой рулет понравится и взрослым, и детям.
Описание приготовления:
Готовится куриный рулет невероятно просто. С процессом легко справится даже начинающая хозяйка. Сначала выпекается сырный корж, затем он смазывается куриным фаршем, заворачивается в рулет и доводится до готовности в духовке. Действительно, получается очень вкусно. Раньше я уже готовила похожий рулет, только с грибами, тоже было очень вкусно. Но в этот раз решила в качестве начинки использовать куриный фарш – получилось очень нежно, вкусно и сытно. Далее я предлагаю вам свой рецепт, как приготовить куриный рецепт в домашних условиях.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Курица / Молочные продукты / Сыр / Куриная грудка
Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Сыр твердый 200 Грамм
- Яйца 3 Штуки
- Куриная грудка 1 Штука
- Лук репчатый 2 Штуки
- Сметана 3 Ст. ложки
- Соль, перец По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
194 ккал
Калорийность
11 г
Белки
15 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Куриный рулет в домашних условиях”
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриную грудку пропустите через мясорубку вместе с одной луковицей.
Сыр натрите на крупной терке.
К сыру добавьте яйца и сметану. Хорошенько перемешайте массу до однородности.
Вот такой должна получиться сырная масса. Она не слишком густая и не слишком жидкая.
Противень (у меня размер 30 на 40 см.) застелите фольгой, вылейте в него сырную массу, разровняйте лопаткой. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Все духовки пекут по-разному, так что следите, чтобы корж не пригорел, а яйцо схватилось.
Пока выпекается сырный корж, мелко порубите луковицу, обжарьте в растительном масле до золотистого цвета и смешайте с фаршем. Посолите и поперчите по вкусу.
Сырный корж готов, слегка остудите его и снимите с фольги. В этот раз корж у меня немного пристал, но с помощью лопатки я легко его отделила от фольги.
На сырный корж намажьте куриный фарш.
Заверните корж тугим рулетом.
Оберните рулет несколькими слоями фольги. Запекайте в духовке 30 минут (температура — 180 градусов). За 10 минут до готовности фольгу разверните, так на поверхности рулета получится красивая корочка.
Куриный рулет в домашних условиях готов. Кушайте его с удовольствием!
Взято отсюда