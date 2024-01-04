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Куриный рулет в домашних условиях

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Куриный рулет в домашних условиях

Куриный рулет в домашних условиях – это отличная закуска, которая идеально подойдет как к праздничному застолью, так и к обычному семейному ужину. Уверена, такой рулет понравится и взрослым, и детям.

Описание приготовления:

Готовится куриный рулет невероятно просто. С процессом легко справится даже начинающая хозяйка. Сначала выпекается сырный корж, затем он смазывается куриным фаршем, заворачивается в рулет и доводится до готовности в духовке. Действительно, получается очень вкусно. Раньше я уже готовила похожий рулет, только с грибами, тоже было очень вкусно. Но в этот раз решила в качестве начинки использовать куриный фарш – получилось очень нежно, вкусно и сытно. Далее я предлагаю вам свой рецепт, как приготовить куриный рецепт в домашних условиях.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Птица / Курица / Молочные продукты / Сыр / Куриная грудка

Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Сыр твердый 200 Грамм
  • Яйца 3 Штуки
  • Куриная грудка 1 Штука
  • Лук репчатый 2 Штуки
  • Сметана 3 Ст. ложки
  • Соль, перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

194 ккал

Калорийность

11 г

Белки

15 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Куриный рулет в домашних условиях”

Куриный рулет в домашних условиях

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриную грудку пропустите через мясорубку вместе с одной луковицей.

Куриный рулет в домашних условиях

Сыр натрите на крупной терке.

Куриный рулет в домашних условиях

К сыру добавьте яйца и сметану. Хорошенько перемешайте массу до однородности.

Куриный рулет в домашних условиях

Вот такой должна получиться сырная масса. Она не слишком густая и не слишком жидкая.

Куриный рулет в домашних условиях

Противень (у меня размер 30 на 40 см.) застелите фольгой, вылейте в него сырную массу, разровняйте лопаткой. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Все духовки пекут по-разному, так что следите, чтобы корж не пригорел, а яйцо схватилось.

Куриный рулет в домашних условиях

Пока выпекается сырный корж, мелко порубите луковицу, обжарьте в растительном масле до золотистого цвета и смешайте с фаршем. Посолите и поперчите по вкусу.

Куриный рулет в домашних условиях

Сырный корж готов, слегка остудите его и снимите с фольги. В этот раз корж у меня немного пристал, но с помощью лопатки я легко его отделила от фольги.

Куриный рулет в домашних условиях

На сырный корж намажьте куриный фарш.

Куриный рулет в домашних условиях

Заверните корж тугим рулетом.

Куриный рулет в домашних условиях

Оберните рулет несколькими слоями фольги. Запекайте в духовке 30 минут (температура — 180 градусов). За 10 минут до готовности фольгу разверните, так на поверхности рулета получится красивая корочка.

Куриный рулет в домашних условиях

Куриный рулет в домашних условиях готов. Кушайте его с удовольствием!

Взято отсюда

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