Название говорит само за себя! Сегодня я покажу вам, как приготовить необычную, невероятно вкусную закуску "Шахматная доска"! Не зря говорят, что все гениальное просто. Пробуйте!

Описание приготовления:

Я формировала мясо в тесте прямо на рабочем столе, чтобы виднее был процесс на светлом фоне. Рекомендую вам делать это уже прямо на смазанном противне, чтобы собранную "шахматную доску" не переносить потом на противень для выпекания! Удачи!

Смотрите, как приготовить мясо в тесте "Шахматная доска".

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / День рождения / Новый Год

Основной ингредиент: Мясо / Свинина / Тесто / Слоеное тесто / Свиная вырезка

Блюдо: Закуски / Блюда в тесте

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Свинина 500 Грамм

Тесто бездрожжевое слоеное 250 Грамм

Розмарин 0,5 Чайных ложки

Орегано 0,5 Чайных ложки

Бальзамик (уксус) 2-3 Ст. ложек

Оливковое масло 1 Ст. ложка

Соль 2-3 Щепоток

Кунжут 2-3 Щепоток

Количество порций 4

Как приготовить “Мясо в тесте "Шахматная доска"”

Подготовьте продукты для рецепта. Разморозьте тесто при комнатной температуре. Кусочек мяса должен быть более-менее прямоугольный без костей или большого количества жира. Приступим!

Порежьте мясо толщиной 1 см вдоль волокон.

Накройте пленкой или пакетом и отбейте молоточком.

Замаринуйте мясо. Для этого добавьте к нему соль, специи, уксус и оливковое масло. Тщательно руками перемешайте и оставьте мариноваться на 15 минут.

Возьмите прямоугольный кусочек теста. Раскатывать не нужно! Отступите от края 1-1,5 см и ножом порежьте тесто на полоски. Ширина полосок — 1,5 см.

Отогните полоски теста через одну. Положите кусочек мяса как на фото.

Накройте мясо полосочками.

Отогните следующие полосочки и снова положите кусочек мяса.

И так продолжайте, пока не закончится тесто и мясо. Оформите красиво край. Я срезала полосочку теста сверху и накрыла ей нижний край, выровняла и отрезала лишнее.

Посыпьте "шахматную доску" кунжутом и отправьте в духовку на 30 минут, температура — 200 градусов.

Мясо в тесте "Шахматная доска" готово! Режьте полосочками и угощайтесь, приятного!



Взято отсюда