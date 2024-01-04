Вяление – это один из эффективных и вкусных способов длительного хранения продуктов. При помощи вяления можно заготовить мясные продукты впрок, а также создать поистине великолепный деликатес!

Описание приготовления:

В приготовлении вяленого мяса в домашних условиях нет ничего сложного, но так как речь идет о сыром мясе, то важно знать и соблюдать пропорции соли, специй и мяса, время просаливания и сушки. В этом случае получается шикарный мясной деликатес, который в полной мере может заменить магазинные продукты. Как приготовить вяленое мясо в домашних условиях я вам хочу рассказать. Это очень вкусно, нежно, ароматно. Рекомендую!

Назначение: На праздничный стол

Основной ингредиент: Мясо / Свинина

Блюдо: Закуски / Вяленое мясо

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Мясо 1.2 Килограмма (свиной ошеек)

Вода 1 Литр

Соль 4 Ст. ложки (крупная, нейодированная)

Сахар 1 Ст. ложка

Лавровый лист 2 Штуки

Душистый перец 5 Штук

Гвоздика 2 Штуки

Чеснок 8 Зубчиков

Кориандр 1 Чайная ложка (семена измельчить)

Черный перец 10 Штук

Мускатный орех 1 Щепотка

Паприка 1 Щепотка

Количество порций 12

Калорийность

106 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Мясо, вяленое в домашних условиях”

Подготовьте ингредиенты.

Приготовьте рассол. Воду с лавровым листом, перцем и гвоздикой доведите до кипения и кипятите в течение 5 минут.

Мясо поместите в ёмкость для маринования. Маринад охладите, удалите все специи. Мясо залейте маринадом и поставьте в холодильник на 3 дня. Несколько раз за это время переверните мясо.

По истечении времени достаньте мясо из маринада. Обсушите его бумажными полотенцами.

Подготовьте смесь специй для мяса.

В специи выдавите чеснок через чесночный пресс.

Перемешайте, должна получиться кашица.

Мясо со всех сторон хорошо натрите специями.

Возьмите большой кусок марли и выложите на неё мясо.

Плотно заверните мясо в марлю.

Перевяжите кулинарным шнуром или нитками. Повесьте над плитой или на карниз на кухне на 7-10 дней.

Через 7-10 дней проверьте мясо. Если есть желание, его можно оставить висеть дольше и сильнее подсушить. Точный срок зависит от влажности в помещении, толщины куска мяса и от того, насколько сухое мясо вы хотите получить на выходе. В любом случае можно щупать мясо и контролировать весь процесс.

Мясо готово к употреблению. Нарежьте тоненькими кусочками.

Готовьте с удовольствием!

Совет от повара:

Мясо храните в холодильнике, завернутым в пергамент. Лежать мясо может долго – скорее закончится оно само, чем срок его годности!

Взято отсюда