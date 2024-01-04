Вяление – это один из эффективных и вкусных способов длительного хранения продуктов. При помощи вяления можно заготовить мясные продукты впрок, а также создать поистине великолепный деликатес!
Описание приготовления:
В приготовлении вяленого мяса в домашних условиях нет ничего сложного, но так как речь идет о сыром мясе, то важно знать и соблюдать пропорции соли, специй и мяса, время просаливания и сушки. В этом случае получается шикарный мясной деликатес, который в полной мере может заменить магазинные продукты. Как приготовить вяленое мясо в домашних условиях я вам хочу рассказать. Это очень вкусно, нежно, ароматно. Рекомендую!
Назначение: На праздничный стол
Основной ингредиент: Мясо / Свинина
Блюдо: Закуски / Вяленое мясо
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Мясо 1.2 Килограмма (свиной ошеек)
- Вода 1 Литр
- Соль 4 Ст. ложки (крупная, нейодированная)
- Сахар 1 Ст. ложка
- Лавровый лист 2 Штуки
- Душистый перец 5 Штук
- Гвоздика 2 Штуки
- Чеснок 8 Зубчиков
- Кориандр 1 Чайная ложка (семена измельчить)
- Черный перец 10 Штук
- Мускатный орех 1 Щепотка
- Паприка 1 Щепотка
Количество порций 12
Калорийность
106 ккал
Калорийность
1 г
Белки
3 г
Жиры
21 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Мясо, вяленое в домашних условиях”
Подготовьте ингредиенты.
Приготовьте рассол. Воду с лавровым листом, перцем и гвоздикой доведите до кипения и кипятите в течение 5 минут.
Мясо поместите в ёмкость для маринования. Маринад охладите, удалите все специи. Мясо залейте маринадом и поставьте в холодильник на 3 дня. Несколько раз за это время переверните мясо.
По истечении времени достаньте мясо из маринада. Обсушите его бумажными полотенцами.
Подготовьте смесь специй для мяса.
В специи выдавите чеснок через чесночный пресс.
Перемешайте, должна получиться кашица.
Мясо со всех сторон хорошо натрите специями.
Возьмите большой кусок марли и выложите на неё мясо.
Плотно заверните мясо в марлю.
Перевяжите кулинарным шнуром или нитками. Повесьте над плитой или на карниз на кухне на 7-10 дней.
Через 7-10 дней проверьте мясо. Если есть желание, его можно оставить висеть дольше и сильнее подсушить. Точный срок зависит от влажности в помещении, толщины куска мяса и от того, насколько сухое мясо вы хотите получить на выходе. В любом случае можно щупать мясо и контролировать весь процесс.
Мясо готово к употреблению. Нарежьте тоненькими кусочками.
Готовьте с удовольствием!
Совет от повара:
Мясо храните в холодильнике, завернутым в пергамент. Лежать мясо может долго – скорее закончится оно само, чем срок его годности!
Взято отсюда