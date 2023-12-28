Популярный легкий салат Морковь по-корейски. Домашний рецепт приготовления пряной корейской морковки.
Описание приготовления:
Морковь по-корейски – салат сыскавший славу в наших краях России и СНГ. Морковь, щедро приправленная пряностями, будет отличной закуской на праздничном столе по любому поводу в любое время года. Как приготовить острую морковь по корейски, читайте в нашем рецепте!
Назначение: На обед / На ужин / Недорого / Семейный ужин
Основной ингредиент: Овощи / Морковь
Блюдо: Салаты / Закуски
География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Морковь 500 Грамм
- Лук 500 Грамм
- Растительное масло 100 Миллилитров
- Уксус 1 Чайная ложка (70%)
- Сахар 1 Ст. ложка
- Чеснок 3-4 Штук
- Перец 1 Штука (красный острый)
- Соль 0.5 Чайных ложки
Количество порций 6
Калорийность
121 ккал
Калорийность
1 г
Белки
9 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Морковь по-корейски (Корейская морковка)”
Ингредиенты для морковки по-корейски.
Натираем морковь длинной соломкой с помощью специальной терки. Если таковой нет, можно постараться нарезать.
Добавляем сахар, 0.5 ч.л. красного перца в морковь.
Смешиваем.
Нарезаем лук крупно.
Обжариваем лучок в растительном масле до золотистого цвета.
Убираем лук из сковороды. Убираем масло с огня и добавляем уксус.
Заливаем горячим маслом морковку. Смешиваем.
Давим чеснок в морковку.
Перемешиваем. Перед подачей на стол дайте морковке постоять в холодильнике примерно 2-3 часа.
Взято отсюда