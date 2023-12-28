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Морковь по-корейски (Корейская морковка)

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Морковь по-корейски (Корейская морковка)

Популярный легкий салат Морковь по-корейски. Домашний рецепт приготовления пряной корейской морковки.

Описание приготовления:

Морковь по-корейски – салат сыскавший славу в наших краях России и СНГ. Морковь, щедро приправленная пряностями, будет отличной закуской на праздничном столе по любому поводу в любое время года. Как приготовить острую морковь по корейски, читайте в нашем рецепте!

Назначение: На обед / На ужин / Недорого / Семейный ужин

Основной ингредиент: Овощи / Морковь

Блюдо: Салаты / Закуски

География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Морковь 500 Грамм
  • Лук 500 Грамм
  • Растительное масло 100 Миллилитров
  • Уксус 1 Чайная ложка (70%)
  • Сахар 1 Ст. ложка
  • Чеснок 3-4 Штук
  • Перец 1 Штука (красный острый)
  • Соль 0.5 Чайных ложки

Количество порций 6

Калорийность

121 ккал

Калорийность

1 г

Белки

9 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Морковь по-корейски (Корейская морковка)”

Морковь по-корейски (Корейская морковка)

Ингредиенты для морковки по-корейски.

Морковь по-корейски (Корейская морковка)

Натираем морковь длинной соломкой с помощью специальной терки. Если таковой нет, можно постараться нарезать.

Морковь по-корейски (Корейская морковка)

Добавляем сахар, 0.5 ч.л. красного перца в морковь.

Морковь по-корейски (Корейская морковка)

Смешиваем.

Морковь по-корейски (Корейская морковка)

Нарезаем лук крупно.

Морковь по-корейски (Корейская морковка)

Обжариваем лучок в растительном масле до золотистого цвета.

Морковь по-корейски (Корейская морковка)

Убираем лук из сковороды. Убираем масло с огня и добавляем уксус.

Морковь по-корейски (Корейская морковка)

Заливаем горячим маслом морковку. Смешиваем.

Морковь по-корейски (Корейская морковка)

Давим чеснок в морковку.

Морковь по-корейски (Корейская морковка)

Перемешиваем. Перед подачей на стол дайте морковке постоять в холодильнике примерно 2-3 часа.

Взято отсюда

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