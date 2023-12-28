Популярный легкий салат Морковь по-корейски. Домашний рецепт приготовления пряной корейской морковки.

Описание приготовления:

Морковь по-корейски – салат сыскавший славу в наших краях России и СНГ. Морковь, щедро приправленная пряностями, будет отличной закуской на праздничном столе по любому поводу в любое время года. Как приготовить острую морковь по корейски, читайте в нашем рецепте!

Назначение: На обед / На ужин / Недорого / Семейный ужин

Основной ингредиент: Овощи / Морковь

Блюдо: Салаты / Закуски

География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Морковь 500 Грамм

Лук 500 Грамм

Растительное масло 100 Миллилитров

Уксус 1 Чайная ложка (70%)

Сахар 1 Ст. ложка

Чеснок 3-4 Штук

Перец 1 Штука (красный острый)

Соль 0.5 Чайных ложки

Количество порций 6

Калорийность

121 ккал

Калорийность

1 г

Белки

9 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Морковь по-корейски (Корейская морковка)”

Ингредиенты для морковки по-корейски.

Натираем морковь длинной соломкой с помощью специальной терки. Если таковой нет, можно постараться нарезать.

Добавляем сахар, 0.5 ч.л. красного перца в морковь.

Смешиваем.

Нарезаем лук крупно.

Обжариваем лучок в растительном масле до золотистого цвета.

Убираем лук из сковороды. Убираем масло с огня и добавляем уксус.

Заливаем горячим маслом морковку. Смешиваем.

Давим чеснок в морковку.

Перемешиваем. Перед подачей на стол дайте морковке постоять в холодильнике примерно 2-3 часа.



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