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Мраморные яйца на Пасху

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Мраморные яйца на Пасху

Делюсь с вами интересным и необычным, но все же очень простым рецептом мраморных яиц на Пасху! Получаются очень красивые и праздничные яйца, и все это — с минимальными усилиями и финансовыми тратами!

Описание приготовления:

Расскажу, как приготовить мраморные яйца на Пасху! Это очень простой рецепт, который обязательно стоит воплотить к празднику Пасхи! Результат вы и сами видите: яйца получаются очень красивыми, какими-то как будто даже не мраморными, а по-настоящему драгоценными! Рекомендую всем попробовать, такие яйца очень симпатично будут выглядеть в вашей праздничной корзинке!

Назначение: На праздничный стол / Пасха

Основной ингредиент: Яйца

Блюдо: Закуски

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Лук 2-3 Штук (нужна только шелуха, желательно разных цветов)
  • Яйца 6-7 Штук
  • Зеленка 1 Штука (1 бутылек)
  • Соль 1 Ст. ложка

Количество порций 5

Как приготовить “Мраморные яйца на Пасху”

Мраморные яйца на Пасху

1. Берем марлю, нарезаем ее на квадраты примерно в 15 см в обе стороны. Квадратов должно быть столько же, сколько и яиц. Теперь каждое яйцо намочим, затем обваляем в измельченной луковой шелухе и выложим на кусок марли.

Мраморные яйца на Пасху

2. Заворачиваем края марли так, чтобы яйца получились как бы в мешочке, облепленные луковой шелухой.

Мраморные яйца на Пасху

3. В воду добавим соль и бутылек зеленки, выкладываем наши мешочки. Воды должно быть так, чтобы она чуть покрывала яйца. Доводим о кипения, а после кипения варим еще 7-8 минут.

Мраморные яйца на Пасху

4. После закипания варим 7 минут. Заливаем холодной водой, потом достаем из марли и протираем растительным маслом. Готово!

Взято отсюда

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