Делюсь с вами интересным и необычным, но все же очень простым рецептом мраморных яиц на Пасху! Получаются очень красивые и праздничные яйца, и все это — с минимальными усилиями и финансовыми тратами!
Описание приготовления:
Расскажу, как приготовить мраморные яйца на Пасху! Это очень простой рецепт, который обязательно стоит воплотить к празднику Пасхи! Результат вы и сами видите: яйца получаются очень красивыми, какими-то как будто даже не мраморными, а по-настоящему драгоценными! Рекомендую всем попробовать, такие яйца очень симпатично будут выглядеть в вашей праздничной корзинке!
Назначение: На праздничный стол / Пасха
Основной ингредиент: Яйца
Блюдо: Закуски
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Лук 2-3 Штук (нужна только шелуха, желательно разных цветов)
- Яйца 6-7 Штук
- Зеленка 1 Штука (1 бутылек)
- Соль 1 Ст. ложка
Количество порций 5
Как приготовить “Мраморные яйца на Пасху”
1. Берем марлю, нарезаем ее на квадраты примерно в 15 см в обе стороны. Квадратов должно быть столько же, сколько и яиц. Теперь каждое яйцо намочим, затем обваляем в измельченной луковой шелухе и выложим на кусок марли.
2. Заворачиваем края марли так, чтобы яйца получились как бы в мешочке, облепленные луковой шелухой.
3. В воду добавим соль и бутылек зеленки, выкладываем наши мешочки. Воды должно быть так, чтобы она чуть покрывала яйца. Доводим о кипения, а после кипения варим еще 7-8 минут.
4. После закипания варим 7 минут. Заливаем холодной водой, потом достаем из марли и протираем растительным маслом. Готово!
Взято отсюда