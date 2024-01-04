Какой же Новый год без ёлочки красавицы, которая приносит столько радости и взрослым, и детям! Замечательный праздничный завтрак 1 января.

Описание приготовления:

Вкусное, а главное, красиво и оригинально оформленное блюдо, поданное на завтрак поднимет настроение каждому. Я вам расскажу, как приготовить новогоднюю закуску "Ёлка" быстро и без лишних хлопот.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год

Блюдо: Закуски

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Яйцо куриное 1 Штука

Молоко 1 Ст. ложка

Крахмал 1 Чайная ложка

Соль 1 Щепотка

Укроп 1 Часть (веточка)

Сыр 1 Ломтик

Ветчина 1 Ломтик

Листья салата 2 Штуки

Сыр плавленный 2 Чайных ложки

Палочки 2 Штуки

Количество порций 2

Как приготовить “Новогодняя закуска "Ёлка"”

Подготовьте ингредиенты.

Разбейте яйцо в миску, налейте молоко, добавьте крахмал и перемешайте до однородной массы.

Помойте и нарежьте укроп, соедените всё.

Пожарьте блин с двух сторон. Сковорода 24 см.

Блин разрежьте пополам на две ёлочки.

Смажьте плавленным сыром.

Положите сверху листик салата и палочку.

Выложите вырезанный треугольник из сыра и ветчины.

Заверните концы, чтобы получилась ёлочка.

Украсьте ёлочки маслинами, сладким перцем, помидором. Угощайтесь!

Совет от повара:

Вместо ветчины можете взять кусочек солёной рыбы.



Взято отсюда