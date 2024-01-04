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Новогодняя закуска “Ёлка”

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Новогодняя закуска "Ёлка"

Какой же Новый год без ёлочки красавицы, которая приносит столько радости и взрослым, и детям! Замечательный праздничный завтрак 1 января.

Описание приготовления:

Вкусное, а главное, красиво и оригинально оформленное блюдо, поданное на завтрак поднимет настроение каждому. Я вам расскажу, как приготовить новогоднюю закуску "Ёлка" быстро и без лишних хлопот.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год

Блюдо: Закуски

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцо куриное 1 Штука
  • Молоко 1 Ст. ложка
  • Крахмал 1 Чайная ложка
  • Соль 1 Щепотка
  • Укроп 1 Часть (веточка)
  • Сыр 1 Ломтик
  • Ветчина 1 Ломтик
  • Листья салата 2 Штуки
  • Сыр плавленный 2 Чайных ложки
  • Палочки 2 Штуки

Количество порций 2

Как приготовить “Новогодняя закуска "Ёлка"”

Новогодняя закуска "Ёлка"

Подготовьте ингредиенты.

Новогодняя закуска "Ёлка"

Разбейте яйцо в миску, налейте молоко, добавьте крахмал и перемешайте до однородной массы.

Новогодняя закуска "Ёлка"

Помойте и нарежьте укроп, соедените всё.

Новогодняя закуска "Ёлка"

Пожарьте блин с двух сторон. Сковорода 24 см.

Новогодняя закуска "Ёлка"

Блин разрежьте пополам на две ёлочки.

Новогодняя закуска "Ёлка"

Смажьте плавленным сыром.

Новогодняя закуска "Ёлка"

Положите сверху листик салата и палочку.

Новогодняя закуска "Ёлка"

Выложите вырезанный треугольник из сыра и ветчины.

Новогодняя закуска "Ёлка"

Заверните концы, чтобы получилась ёлочка.

Новогодняя закуска "Ёлка"

Украсьте ёлочки маслинами, сладким перцем, помидором. Угощайтесь!

Совет от повара:

Вместо ветчины можете взять кусочек солёной рыбы.

Взято отсюда

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