Какой же Новый год без ёлочки красавицы, которая приносит столько радости и взрослым, и детям! Замечательный праздничный завтрак 1 января.
Описание приготовления:
Вкусное, а главное, красиво и оригинально оформленное блюдо, поданное на завтрак поднимет настроение каждому. Я вам расскажу, как приготовить новогоднюю закуску "Ёлка" быстро и без лишних хлопот.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год
Блюдо: Закуски
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо куриное 1 Штука
- Молоко 1 Ст. ложка
- Крахмал 1 Чайная ложка
- Соль 1 Щепотка
- Укроп 1 Часть (веточка)
- Сыр 1 Ломтик
- Ветчина 1 Ломтик
- Листья салата 2 Штуки
- Сыр плавленный 2 Чайных ложки
- Палочки 2 Штуки
Количество порций 2
Как приготовить “Новогодняя закуска "Ёлка"”
Подготовьте ингредиенты.
Разбейте яйцо в миску, налейте молоко, добавьте крахмал и перемешайте до однородной массы.
Помойте и нарежьте укроп, соедените всё.
Пожарьте блин с двух сторон. Сковорода 24 см.
Блин разрежьте пополам на две ёлочки.
Смажьте плавленным сыром.
Положите сверху листик салата и палочку.
Выложите вырезанный треугольник из сыра и ветчины.
Заверните концы, чтобы получилась ёлочка.
Украсьте ёлочки маслинами, сладким перцем, помидором. Угощайтесь!
Совет от повара:
Вместо ветчины можете взять кусочек солёной рыбы.
Взято отсюда