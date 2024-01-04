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Новогодние рулетики из крабовых палочек

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Новогодние рулетики из крабовых палочек

Очень вкусная и красивая закуска из самых доступных продуктов. Такое угощение несомненно будет уместно не только в повседневные дни, но и на праздничном столе.

Описание приготовления:

Так как до Нового Года осталось совсем немного, рекомендую присмотреться к данному рецепту. Приготовить новогодние рулетики из крабовых палочек можно практически на скорую руку. Несмотря на это, закуска получается легкая, нежная и очень вкусная! Начинка для рулетиков может быть самая разнообразная, у меня яйца, сыр и чеснок. Хочется отметить, что в любом варианте эта закуска будет вкусна и презентабельна. Ваши гости останутся и сыты, и довольны! Попробуйте!

Назначение: На праздничный стол / Новый Год

Основной ингредиент: Крабовые палочки

Блюдо: Закуски

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 200 Грамм
  • Яйцо 3 Штуки (вареное)
  • Сыр 100 Грамм
  • Чеснок 2-3 Зубчиков
  • Укроп 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Майонез По вкусу

Количество порций 10

Калорийность

168 ккал

Калорийность

10 г

Белки

10 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Новогодние рулетики из крабовых палочек”

Новогодние рулетики из крабовых палочек

Подготовьте все ингредиенты. Яйца заранее отварите вкрутую и дайте остыть.

Новогодние рулетики из крабовых палочек

Отделите белки от желтков. Натрите белки на крупной терке, желтки отдельно на мелкой. Сыр также натрите на мелкой терке.

Новогодние рулетики из крабовых палочек

Соедините яичные белки, тертый сыр и пропущенный через пресс чеснок. Добавьте укроп, соль и перец по вкусу. Перемешайте. Начинка готова.

Новогодние рулетики из крабовых палочек

Крабовые палочки, если необходимо разморозьте и аккуратно разверните, стараясь не порвать. Если крабовые палочки плохо разворачиваются, то отправьте их буквально на 5-10 секунд в микроволновку, после чего мягко помните руками. Положите на развернутую палочку немного начинки, отступив от края около 1,5-2 см.

Новогодние рулетики из крабовых палочек

Аккуратно сверните палочку в трубочку, чтобы начинка оказалась внутри. Таким образом наполните все крабовые палочки.

Новогодние рулетики из крабовых палочек

Каждую палочку с двух сторон обмакните сначала в майонез, а затем в тертые желтки. Сверху также немного смажьте палочки майонезом и украсьте желтком.

Новогодние рулетики из крабовых палочек

Новогодние рулетики из крабовых палочек готовы. Подавать можно сразу же, но лучше закуску предварительно охладить пару часов. Приятного аппетита и счастливого Нового года!

Взято отсюда

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