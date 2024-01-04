Очень вкусная и красивая закуска из самых доступных продуктов. Такое угощение несомненно будет уместно не только в повседневные дни, но и на праздничном столе.
Описание приготовления:
Так как до Нового Года осталось совсем немного, рекомендую присмотреться к данному рецепту. Приготовить новогодние рулетики из крабовых палочек можно практически на скорую руку. Несмотря на это, закуска получается легкая, нежная и очень вкусная! Начинка для рулетиков может быть самая разнообразная, у меня яйца, сыр и чеснок. Хочется отметить, что в любом варианте эта закуска будет вкусна и презентабельна. Ваши гости останутся и сыты, и довольны! Попробуйте!
Назначение: На праздничный стол / Новый Год
Основной ингредиент: Крабовые палочки
Блюдо: Закуски
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Крабовые палочки 200 Грамм
- Яйцо 3 Штуки (вареное)
- Сыр 100 Грамм
- Чеснок 2-3 Зубчиков
- Укроп 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Майонез По вкусу
Количество порций 10
Калорийность
168 ккал
Калорийность
10 г
Белки
10 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Новогодние рулетики из крабовых палочек”
Подготовьте все ингредиенты. Яйца заранее отварите вкрутую и дайте остыть.
Отделите белки от желтков. Натрите белки на крупной терке, желтки отдельно на мелкой. Сыр также натрите на мелкой терке.
Соедините яичные белки, тертый сыр и пропущенный через пресс чеснок. Добавьте укроп, соль и перец по вкусу. Перемешайте. Начинка готова.
Крабовые палочки, если необходимо разморозьте и аккуратно разверните, стараясь не порвать. Если крабовые палочки плохо разворачиваются, то отправьте их буквально на 5-10 секунд в микроволновку, после чего мягко помните руками. Положите на развернутую палочку немного начинки, отступив от края около 1,5-2 см.
Аккуратно сверните палочку в трубочку, чтобы начинка оказалась внутри. Таким образом наполните все крабовые палочки.
Каждую палочку с двух сторон обмакните сначала в майонез, а затем в тертые желтки. Сверху также немного смажьте палочки майонезом и украсьте желтком.
Новогодние рулетики из крабовых палочек готовы. Подавать можно сразу же, но лучше закуску предварительно охладить пару часов. Приятного аппетита и счастливого Нового года!
Взято отсюда