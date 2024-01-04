Очень вкусная и красивая закуска из самых доступных продуктов. Такое угощение несомненно будет уместно не только в повседневные дни, но и на праздничном столе.

Описание приготовления:

Так как до Нового Года осталось совсем немного, рекомендую присмотреться к данному рецепту. Приготовить новогодние рулетики из крабовых палочек можно практически на скорую руку. Несмотря на это, закуска получается легкая, нежная и очень вкусная! Начинка для рулетиков может быть самая разнообразная, у меня яйца, сыр и чеснок. Хочется отметить, что в любом варианте эта закуска будет вкусна и презентабельна. Ваши гости останутся и сыты, и довольны! Попробуйте!

Назначение: На праздничный стол / Новый Год

Основной ингредиент: Крабовые палочки

Блюдо: Закуски

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Крабовые палочки 200 Грамм

Яйцо 3 Штуки (вареное)

Сыр 100 Грамм

Чеснок 2-3 Зубчиков

Укроп 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Майонез По вкусу

Количество порций 10

Калорийность

168 ккал

Калорийность

10 г

Белки

10 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Новогодние рулетики из крабовых палочек”

Подготовьте все ингредиенты. Яйца заранее отварите вкрутую и дайте остыть.

Отделите белки от желтков. Натрите белки на крупной терке, желтки отдельно на мелкой. Сыр также натрите на мелкой терке.

Соедините яичные белки, тертый сыр и пропущенный через пресс чеснок. Добавьте укроп, соль и перец по вкусу. Перемешайте. Начинка готова.

Крабовые палочки, если необходимо разморозьте и аккуратно разверните, стараясь не порвать. Если крабовые палочки плохо разворачиваются, то отправьте их буквально на 5-10 секунд в микроволновку, после чего мягко помните руками. Положите на развернутую палочку немного начинки, отступив от края около 1,5-2 см.

Аккуратно сверните палочку в трубочку, чтобы начинка оказалась внутри. Таким образом наполните все крабовые палочки.

Каждую палочку с двух сторон обмакните сначала в майонез, а затем в тертые желтки. Сверху также немного смажьте палочки майонезом и украсьте желтком.

Новогодние рулетики из крабовых палочек готовы. Подавать можно сразу же, но лучше закуску предварительно охладить пару часов. Приятного аппетита и счастливого Нового года!



Взято отсюда