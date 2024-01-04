Если вы хотите придать привычному блюдо яркие нотки и сделать его вкус более сочным, тогда этот отличный рецепт омлета с рисом то, что вам нужно. Думаю, что такого блюда вы еще не пробовали.

Описание приготовления:

Еще с детства я научилась готовить омлет и думала, что знаю об этом блюде абсолютно все, а недавно я совершенно случайно наткнулась на этот простой рецепт омлета с рисом и была приятно удивлена. Оказывается, в японской кухне есть вот такой необычный вариант приготовления омлета, в который обязательно входит рис, ну а в остальном можно экспериментировать, например, добавить мясо или грибы. В целом, вкус получается довольно интересный, и с этим рецептом приготовления омлета с рисом я по-новому взглянула на привычный для меня с детства омлет. Обязательно попробуйте приготовить такое блюдо, это не займет у вас много времени, зато приготовите что-то новенькое и интересное из привычных продуктов.

Назначение: На завтрак / На обед

Основной ингредиент: Яйца

Блюдо: Закуски / Омлет

География кухни: Японская

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 1 Штука

Молоко 2 Ст. ложки

Рис отварной 3 Ст. ложки

Колбаса 2 Ломтика (можно использовать отварную курицу )

Кетчуп 2 Ст. ложки

Зелень свежая 20 Грамм

Перец черный молотый По вкусу

Соль По вкусу

Количество порций 1

Как приготовить “Омлет с рисом”

Наливаем в сковороду небольшое количество растительного масла и ставим на огонь. Колбасу нарезаем небольшими кубиками и обжариваем пару минут, добавляем отваренный рис.

Выкладываем пару ложек кетчупа, перемешиваем.

Теперь можем посолить, если надо, поперчить и посыпать измельченной зеленью.

Обжариваем в течение минуты и перекладываем на тарелку.

В отдельную миску разбиваем яйцо и вливаем молоко, хорошенько взбалтываем.

На разогретую сковороду с растительным маслом выливаем приготовленную смесь, жарим на медленном огне.

Когда низ омлета загустеет, но верх будет еще немного жидким, выкладываем на одну половину омлета приготовленную начинку.

И аккуратно накрываем начинку второй половиной омлета, жарим еще пару минут с каждой стороны. Готовый омлет выкладываем на тарелку и поливаем кетчупом. Приятного всем аппетита!



Взято отсюда