Если вы хотите придать привычному блюдо яркие нотки и сделать его вкус более сочным, тогда этот отличный рецепт омлета с рисом то, что вам нужно. Думаю, что такого блюда вы еще не пробовали.
Описание приготовления:
Еще с детства я научилась готовить омлет и думала, что знаю об этом блюде абсолютно все, а недавно я совершенно случайно наткнулась на этот простой рецепт омлета с рисом и была приятно удивлена. Оказывается, в японской кухне есть вот такой необычный вариант приготовления омлета, в который обязательно входит рис, ну а в остальном можно экспериментировать, например, добавить мясо или грибы. В целом, вкус получается довольно интересный, и с этим рецептом приготовления омлета с рисом я по-новому взглянула на привычный для меня с детства омлет. Обязательно попробуйте приготовить такое блюдо, это не займет у вас много времени, зато приготовите что-то новенькое и интересное из привычных продуктов.
Назначение: На завтрак / На обед
Основной ингредиент: Яйца
Блюдо: Закуски / Омлет
География кухни: Японская
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 1 Штука
- Молоко 2 Ст. ложки
- Рис отварной 3 Ст. ложки
- Колбаса 2 Ломтика (можно использовать отварную курицу )
- Кетчуп 2 Ст. ложки
- Зелень свежая 20 Грамм
- Перец черный молотый По вкусу
- Соль По вкусу
Количество порций 1
Как приготовить “Омлет с рисом”
Наливаем в сковороду небольшое количество растительного масла и ставим на огонь. Колбасу нарезаем небольшими кубиками и обжариваем пару минут, добавляем отваренный рис.
Выкладываем пару ложек кетчупа, перемешиваем.
Теперь можем посолить, если надо, поперчить и посыпать измельченной зеленью.
Обжариваем в течение минуты и перекладываем на тарелку.
В отдельную миску разбиваем яйцо и вливаем молоко, хорошенько взбалтываем.
На разогретую сковороду с растительным маслом выливаем приготовленную смесь, жарим на медленном огне.
Когда низ омлета загустеет, но верх будет еще немного жидким, выкладываем на одну половину омлета приготовленную начинку.
И аккуратно накрываем начинку второй половиной омлета, жарим еще пару минут с каждой стороны. Готовый омлет выкладываем на тарелку и поливаем кетчупом. Приятного всем аппетита!
Взято отсюда