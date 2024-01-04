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Паштет из кальмаров

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Паштет из кальмаров

Чудесный паштет к завтраку для всей семьи. Очень интересно, необычно и вкусно! Сытно, но при этом не нагружено. Удивите своих близких паштетом с кальмаром!

Описание приготовления:

Свежую зелень можете измельчить блендером в общей массе паштета, но я предпочитаю украшать ей готовые бутерброды сверху. Очень вкусно приготовить подобный паштет с копченым кальмаром. Держу пари, никто не догадается, из чего он приготовлен! А теперь посмотрим, как же приготовить паштет из кальмаров.

Назначение: На завтрак / На полдник / Фуршет

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Кальмары

Блюдо: Закуски / Паштеты

Состав / Ингредиенты:

  • Кальмары 2-3 Штук (тушки)
  • Яйцо куриное 2 Штуки
  • Морковь 1 Штука
  • Сыр плавленый 100 Грамм
  • Масло сливочное 80 Грамм (комнатной температуры)
  • Соль По вкусу
  • Зелень По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

188 ккал

Калорийность

13 г

Белки

14 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Паштет из кальмаров”

Паштет из кальмаров

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Кальмары, яйца и морковь заранее отварите. Остудите и очистите.

Паштет из кальмаров

Порубите яйца, морковь, сыр и кальмаров. Загрузите всё в чашу блендера и пробейте до пастообразной массы.

Паштет из кальмаров

Добавьте в полученную массу размягченное сливочное масло и разомните. При необходимости посолите паштет по вкусу и хорошо перемешайте. Уберите в холодильник на 20-30 минут и можно подавать со свежим хлебом!

Паштет из кальмаров

Приятного аппетита!

Совет от повара:

Храните паштет в холодильнике под пищевой пленкой не более 2-3 дней.

Взято отсюда

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