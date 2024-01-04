Чудесный паштет к завтраку для всей семьи. Очень интересно, необычно и вкусно! Сытно, но при этом не нагружено. Удивите своих близких паштетом с кальмаром!
Описание приготовления:
Свежую зелень можете измельчить блендером в общей массе паштета, но я предпочитаю украшать ей готовые бутерброды сверху. Очень вкусно приготовить подобный паштет с копченым кальмаром. Держу пари, никто не догадается, из чего он приготовлен! А теперь посмотрим, как же приготовить паштет из кальмаров.
Назначение: На завтрак / На полдник / Фуршет
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Кальмары
Блюдо: Закуски / Паштеты
Состав / Ингредиенты:
- Кальмары 2-3 Штук (тушки)
- Яйцо куриное 2 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Сыр плавленый 100 Грамм
- Масло сливочное 80 Грамм (комнатной температуры)
- Соль По вкусу
- Зелень По вкусу
Количество порций 8
Калорийность
188 ккал
Калорийность
13 г
Белки
14 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Паштет из кальмаров”
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Кальмары, яйца и морковь заранее отварите. Остудите и очистите.
Порубите яйца, морковь, сыр и кальмаров. Загрузите всё в чашу блендера и пробейте до пастообразной массы.
Добавьте в полученную массу размягченное сливочное масло и разомните. При необходимости посолите паштет по вкусу и хорошо перемешайте. Уберите в холодильник на 20-30 минут и можно подавать со свежим хлебом!
Приятного аппетита!
Совет от повара:
Храните паштет в холодильнике под пищевой пленкой не более 2-3 дней.
Взято отсюда