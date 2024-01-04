Рийет иногда риллет (фр. rillettes) – это разновидность паштета с грубыми различимыми волокнами, обычно используют как намазку к обычному или тостовому хлебу.

Описание приготовления:

В Анжу блюдо rillaud было фирменным, его подавали в форме пирамидки и накрывали свиным хвостом; рийет с гордостью представляли уважаемым гостям. Со временем, методику рийета распространили на мясо рыбы, диких птиц и зайцев, а впоследствии на морепродукты вроде анчоусов, тунца и лосося. Несмотря на то, что рыбу не готовят в жире, ее потом все равно смешивают с ним для формирования характерной пасты-намазки. Нежная, гладкая текстура является решающим показателем хорошего рийета. Итак, смотрите рецепт, я расскажу, как приготовить "Рийет из скумбрии"!

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Скумбрия

Блюдо: Закуски

География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Скумбрия 450 Грамм (чистый вес без головы и внутренностей)

Морковь 2 Штуки

Лук-шалот 3 Штуки

Вино белое сухое 50 Миллилитров

Горчица 1 Ст. ложка

Сметана 20% 2 Ст. ложки

Лавровый лист 1 Штука

Специи По вкусу (тимьян, кориандр, эстрагон, паприка)

Количество порций 4

Калорийность

135 ккал

Калорийность

8 г

Белки

11 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Рийет из скумбрии”

1. Подготовьте продукты. Рыбку разморозьте при комнатной температуре. Отрежьте головы, удалите внутренности, промойте.

2. Положите рыбу в кастрюлю, туда же отправьте лук и морковь, лавровый лист, щепотку тимьяна, белое вино. Посолите, поперчите. Доведите до кипения, накройте крышкой, снимите с огня и оставьте на 15 минут.

3. Остудите рыбу, удалите кожу, кости, разомните рыбку вилочкой. Бульон процедите, он еще пригодится.

4. К рыбе добавьте сметану, горчицу, кориандр, паприку, соль, перец черный молотый, эстрагон, мелко порезанный лук.

5. Разбавьте рийет бульоном до нужной консистенции. Уберите в холодильник на пару часов.

6. Приятного!

Совет от повара:

Если лука-шалот нет, то возьмите обычный репчатый или фиолетовый.



Взято отсюда