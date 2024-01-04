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Рийет из скумбрии

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Рийет из скумбрии

Рийет иногда риллет (фр. rillettes) – это разновидность паштета с грубыми различимыми волокнами, обычно используют как намазку к обычному или тостовому хлебу.

Описание приготовления:

В Анжу блюдо rillaud было фирменным, его подавали в форме пирамидки и накрывали свиным хвостом; рийет с гордостью представляли уважаемым гостям. Со временем, методику рийета распространили на мясо рыбы, диких птиц и зайцев, а впоследствии на морепродукты вроде анчоусов, тунца и лосося. Несмотря на то, что рыбу не готовят в жире, ее потом все равно смешивают с ним для формирования характерной пасты-намазки. Нежная, гладкая текстура является решающим показателем хорошего рийета. Итак, смотрите рецепт, я расскажу, как приготовить "Рийет из скумбрии"!

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Скумбрия

Блюдо: Закуски

География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Скумбрия 450 Грамм (чистый вес без головы и внутренностей)
  • Морковь 2 Штуки
  • Лук-шалот 3 Штуки
  • Вино белое сухое 50 Миллилитров
  • Горчица 1 Ст. ложка
  • Сметана 20% 2 Ст. ложки
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Специи По вкусу (тимьян, кориандр, эстрагон, паприка)

Количество порций 4

Калорийность

135 ккал

Калорийность

8 г

Белки

11 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Рийет из скумбрии”

Рийет из скумбрии

1. Подготовьте продукты. Рыбку разморозьте при комнатной температуре. Отрежьте головы, удалите внутренности, промойте.

Рийет из скумбрии

2. Положите рыбу в кастрюлю, туда же отправьте лук и морковь, лавровый лист, щепотку тимьяна, белое вино. Посолите, поперчите. Доведите до кипения, накройте крышкой, снимите с огня и оставьте на 15 минут.

Рийет из скумбрии

3. Остудите рыбу, удалите кожу, кости, разомните рыбку вилочкой. Бульон процедите, он еще пригодится.

Рийет из скумбрии

4. К рыбе добавьте сметану, горчицу, кориандр, паприку, соль, перец черный молотый, эстрагон, мелко порезанный лук.

Рийет из скумбрии

5. Разбавьте рийет бульоном до нужной консистенции. Уберите в холодильник на пару часов.

Рийет из скумбрии

6. Приятного!

Совет от повара:

Если лука-шалот нет, то возьмите обычный репчатый или фиолетовый.

Взято отсюда

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