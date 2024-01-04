Рийет иногда риллет (фр. rillettes) – это разновидность паштета с грубыми различимыми волокнами, обычно используют как намазку к обычному или тостовому хлебу.
Описание приготовления:
В Анжу блюдо rillaud было фирменным, его подавали в форме пирамидки и накрывали свиным хвостом; рийет с гордостью представляли уважаемым гостям. Со временем, методику рийета распространили на мясо рыбы, диких птиц и зайцев, а впоследствии на морепродукты вроде анчоусов, тунца и лосося. Несмотря на то, что рыбу не готовят в жире, ее потом все равно смешивают с ним для формирования характерной пасты-намазки. Нежная, гладкая текстура является решающим показателем хорошего рийета. Итак, смотрите рецепт, я расскажу, как приготовить "Рийет из скумбрии"!
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Скумбрия
Блюдо: Закуски
География кухни: Французская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Скумбрия 450 Грамм (чистый вес без головы и внутренностей)
- Морковь 2 Штуки
- Лук-шалот 3 Штуки
- Вино белое сухое 50 Миллилитров
- Горчица 1 Ст. ложка
- Сметана 20% 2 Ст. ложки
- Лавровый лист 1 Штука
- Специи По вкусу (тимьян, кориандр, эстрагон, паприка)
Количество порций 4
Калорийность
135 ккал
Калорийность
8 г
Белки
11 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Рийет из скумбрии”
1. Подготовьте продукты. Рыбку разморозьте при комнатной температуре. Отрежьте головы, удалите внутренности, промойте.
2. Положите рыбу в кастрюлю, туда же отправьте лук и морковь, лавровый лист, щепотку тимьяна, белое вино. Посолите, поперчите. Доведите до кипения, накройте крышкой, снимите с огня и оставьте на 15 минут.
3. Остудите рыбу, удалите кожу, кости, разомните рыбку вилочкой. Бульон процедите, он еще пригодится.
4. К рыбе добавьте сметану, горчицу, кориандр, паприку, соль, перец черный молотый, эстрагон, мелко порезанный лук.
5. Разбавьте рийет бульоном до нужной консистенции. Уберите в холодильник на пару часов.
6. Приятного!
Совет от повара:
Если лука-шалот нет, то возьмите обычный репчатый или фиолетовый.
Взято отсюда