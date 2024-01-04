Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Рулетики из баклажанов с корейской морковкой

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Рулетики из баклажанов с корейской морковкой

Это блюдо можно назвать и праздничным, они красиво и ярко смотрится на столе, а можно и каждый день готовить его к ужину, это вкусно и быстро! Давайте приготовим рулетики из баклажанов с морковкой!

Описание приготовления:

Из одного большого баклажана у меня получилось 8 рулетиков с корейской морковкой. выбирая баклажан, обратите внимание на его цвет, если он очень темный, не стоит его покупать, он переспел и внутри будет много косточек. берите светлый, молоденький баклажан, он отлично прожарится и получится вкусная закуска. Удачи!

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Новый Год / Недорого

Основной ингредиент: Овощи / Баклажан

Блюдо: Закуски

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Баклажан 1 Штука (крупный)
  • Морковь по-корейски 100 Грамм
  • Помидор 0,5-1 Штуки
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Масло рафинированное 30 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

126 ккал

Калорийность

7 г

Белки

5 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Рулетики из баклажанов с корейской морковкой”

Рулетики из баклажанов с корейской морковкой

Приготовьте продукты. Понадобится один большой баклажан или пару маленьких в диаметре, но длинных. Если помидор крупный, то достаточно половинки.

Рулетики из баклажанов с корейской морковкой

Баклажан вымойте и отрежьте хвостик. Порежьте его вдоль на длинные полоски, ширина приблизительно 5 мм. Посолите и оставьте на несколько минут пустить сок.

Рулетики из баклажанов с корейской морковкой

Разогрейте сковороду. Налейте немного растительного масла и обжарьте баклажаны до мягкости с двух сторон.

Рулетики из баклажанов с корейской морковкой

Жареным листочкам дайте остыть немного, смажьте майонезом.

Рулетики из баклажанов с корейской морковкой

На каждый листочек баклажана положите по чуть-чуть морковки корейской и по ломтику помидора.

Рулетики из баклажанов с корейской морковкой

Сверните рулетиком каждый листочек баклажана. Закуску уложите на литья салата или просто украсьте зеленью при подаче. Приятного!

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Алтайском крае две легковушки провалились под лед, пока водители ловили рыбу (фото)

04.01.2024

 Новости Алтай

Черный воронок для счастливых фото: основатель барнаульского «Сталин-центра» — о выставке, музее и культе личности

04.01.2024

 Новости Алтай

«Народ ошибочно надеется на повторение 1991 года, когда кредиты и вклады “сгорели”»: профессор экономики — о том, что нас ждет в 2024-м

04.01.2024

 Новости Алтай

Красота и уродство. Смотрим главные автомобильные новинки 2024 года

04.01.2024

 Новости Алтай

Алкоголь за решеткой, поезда без дверей и смертельно опасный океан — Шри-Ланка глазами россиянки

04.01.2024

 Новости Алтай

«Появляется рост волос по мужскому типу»: неизлечимая болезнь мешает женщинам забеременеть — что такое СПКЯ и как с ним жить

04.01.2024

 Новости Алтай

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

04.01.2024

 Новости Алтай

Справятся только поклонники: проверьте, как хорошо вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

04.01.2024

 Новости Алтай

В духе свободы: как в бийском колледже соединили классику и современность

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix