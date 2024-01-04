Это блюдо можно назвать и праздничным, они красиво и ярко смотрится на столе, а можно и каждый день готовить его к ужину, это вкусно и быстро! Давайте приготовим рулетики из баклажанов с морковкой!

Описание приготовления:

Из одного большого баклажана у меня получилось 8 рулетиков с корейской морковкой. выбирая баклажан, обратите внимание на его цвет, если он очень темный, не стоит его покупать, он переспел и внутри будет много косточек. берите светлый, молоденький баклажан, он отлично прожарится и получится вкусная закуска. Удачи!

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Новый Год / Недорого

Основной ингредиент: Овощи / Баклажан

Блюдо: Закуски

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Баклажан 1 Штука (крупный)

Морковь по-корейски 100 Грамм

Помидор 0,5-1 Штуки

Майонез 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Масло рафинированное 30 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

126 ккал

Калорийность

7 г

Белки

5 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Рулетики из баклажанов с корейской морковкой”

Приготовьте продукты. Понадобится один большой баклажан или пару маленьких в диаметре, но длинных. Если помидор крупный, то достаточно половинки.

Баклажан вымойте и отрежьте хвостик. Порежьте его вдоль на длинные полоски, ширина приблизительно 5 мм. Посолите и оставьте на несколько минут пустить сок.

Разогрейте сковороду. Налейте немного растительного масла и обжарьте баклажаны до мягкости с двух сторон.

Жареным листочкам дайте остыть немного, смажьте майонезом.

На каждый листочек баклажана положите по чуть-чуть морковки корейской и по ломтику помидора.

Сверните рулетиком каждый листочек баклажана. Закуску уложите на литья салата или просто украсьте зеленью при подаче. Приятного!



Взято отсюда