Это блюдо можно назвать и праздничным, они красиво и ярко смотрится на столе, а можно и каждый день готовить его к ужину, это вкусно и быстро! Давайте приготовим рулетики из баклажанов с морковкой!
Описание приготовления:
Из одного большого баклажана у меня получилось 8 рулетиков с корейской морковкой. выбирая баклажан, обратите внимание на его цвет, если он очень темный, не стоит его покупать, он переспел и внутри будет много косточек. берите светлый, молоденький баклажан, он отлично прожарится и получится вкусная закуска. Удачи!
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Новый Год / Недорого
Основной ингредиент: Овощи / Баклажан
Блюдо: Закуски
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Баклажан 1 Штука (крупный)
- Морковь по-корейски 100 Грамм
- Помидор 0,5-1 Штуки
- Майонез 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Масло рафинированное 30 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
126 ккал
Калорийность
7 г
Белки
5 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Рулетики из баклажанов с корейской морковкой”
Приготовьте продукты. Понадобится один большой баклажан или пару маленьких в диаметре, но длинных. Если помидор крупный, то достаточно половинки.
Баклажан вымойте и отрежьте хвостик. Порежьте его вдоль на длинные полоски, ширина приблизительно 5 мм. Посолите и оставьте на несколько минут пустить сок.
Разогрейте сковороду. Налейте немного растительного масла и обжарьте баклажаны до мягкости с двух сторон.
Жареным листочкам дайте остыть немного, смажьте майонезом.
На каждый листочек баклажана положите по чуть-чуть морковки корейской и по ломтику помидора.
Сверните рулетиком каждый листочек баклажана. Закуску уложите на литья салата или просто украсьте зеленью при подаче. Приятного!
Взято отсюда