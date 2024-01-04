Предлагаю приготовить рулетики с томатами и грибами. Готовится такая закуска из готового слоеного теста, поэтому рецепт и правда из разряда – быстро, просто и вкусно!
Описание приготовления:
Начинка по идее здесь может быть самая разнообразная, все зависит от вашей фантазии. Я взяла грибы, помидоры и маслины. Получилась вкусная, ароматная и сытная закуска! Подать готовые рулетики можно на завтрак, в качестве перекуса в течении дня, взять с собой на работу или природу. Выпечка очень простая и не потребует от вас особых навыков, попробуйте!
Назначение: На обед / На ужин / На природу / На полдник
Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Грибы / Тесто / Слоеное тесто / Шампиньоны
Блюдо: Выпечка / Закуски / Слойки
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Тесто слоеное 500 Грамм (бездрожжевое)
- Помидоры 150 Грамм
- Шампиньоны 150 Грамм
- Оливковое масло 1 Ст. ложка
- Маслины 50 Грамм (без косточек)
- Сыр 30 Грамм
- Чеснок 1 Зубчик
- Базилик 0,5 Чайных ложки (сушеный)
- Орегано 0,5 Чайных ложки (сушеный)
- Яйцо 1 Штука
- Кунжут 1 Ст. ложка
Количество порций 10
Калорийность
216 ккал
Калорийность
8 г
Белки
10 г
Жиры
43 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Рулетики с томатами и грибами”
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Тесто заранее достаньте и разморозьте при комнатной температуре.
Шампиньоны нарежьте пластинами и обжарьте до испарения жидкости, добавив к ним измельченный зубчик чеснока. Переложите в глубокую миску.
Добавьте к ним нарезанный кубиками помидор.
Маслины нарежьте колечками и добавьте к томатам с грибами.
Добавьте базилик, орегано, черный молотый перец и соль по вкусу. Перемешайте. Начинка готова.
Тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности и распределите равномерно начинку, отступив немного от одного края. У меня получилось два пласта примерно 20 на 30 см. Сверху выложите тертый сыр.
Сверните плотный рулет и разрежьте на 4-6 частей. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, смажьте желтком и посыпьте кунжутом. Выпекайте при 200 градусах около 30 минут.
Рулетики с томатами и грибами готовы. Вкусно как в теплом, так и в холодном виде. Приятного аппетита!
Взято отсюда