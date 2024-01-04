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Рулетики с томатами и грибами

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Рулетики с томатами и грибами

Предлагаю приготовить рулетики с томатами и грибами. Готовится такая закуска из готового слоеного теста, поэтому рецепт и правда из разряда – быстро, просто и вкусно!

Описание приготовления:

Начинка по идее здесь может быть самая разнообразная, все зависит от вашей фантазии. Я взяла грибы, помидоры и маслины. Получилась вкусная, ароматная и сытная закуска! Подать готовые рулетики можно на завтрак, в качестве перекуса в течении дня, взять с собой на работу или природу. Выпечка очень простая и не потребует от вас особых навыков, попробуйте!

Назначение: На обед / На ужин / На природу / На полдник

Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Грибы / Тесто / Слоеное тесто / Шампиньоны

Блюдо: Выпечка / Закуски / Слойки

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Тесто слоеное 500 Грамм (бездрожжевое)
  • Помидоры 150 Грамм
  • Шампиньоны 150 Грамм
  • Оливковое масло 1 Ст. ложка
  • Маслины 50 Грамм (без косточек)
  • Сыр 30 Грамм
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Базилик 0,5 Чайных ложки (сушеный)
  • Орегано 0,5 Чайных ложки (сушеный)
  • Яйцо 1 Штука
  • Кунжут 1 Ст. ложка

Количество порций 10

Калорийность

216 ккал

Калорийность

8 г

Белки

10 г

Жиры

43 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Рулетики с томатами и грибами”

Рулетики с томатами и грибами

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Тесто заранее достаньте и разморозьте при комнатной температуре.

Рулетики с томатами и грибами

Шампиньоны нарежьте пластинами и обжарьте до испарения жидкости, добавив к ним измельченный зубчик чеснока. Переложите в глубокую миску.

Рулетики с томатами и грибами

Добавьте к ним нарезанный кубиками помидор.

Рулетики с томатами и грибами

Маслины нарежьте колечками и добавьте к томатам с грибами.

Рулетики с томатами и грибами

Добавьте базилик, орегано, черный молотый перец и соль по вкусу. Перемешайте. Начинка готова.

Рулетики с томатами и грибами

Тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности и распределите равномерно начинку, отступив немного от одного края. У меня получилось два пласта примерно 20 на 30 см. Сверху выложите тертый сыр.

Рулетики с томатами и грибами

Сверните плотный рулет и разрежьте на 4-6 частей. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, смажьте желтком и посыпьте кунжутом. Выпекайте при 200 градусах около 30 минут.

Рулетики с томатами и грибами

Рулетики с томатами и грибами готовы. Вкусно как в теплом, так и в холодном виде. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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