Предлагаю приготовить рулетики с томатами и грибами. Готовится такая закуска из готового слоеного теста, поэтому рецепт и правда из разряда – быстро, просто и вкусно!

Описание приготовления:

Начинка по идее здесь может быть самая разнообразная, все зависит от вашей фантазии. Я взяла грибы, помидоры и маслины. Получилась вкусная, ароматная и сытная закуска! Подать готовые рулетики можно на завтрак, в качестве перекуса в течении дня, взять с собой на работу или природу. Выпечка очень простая и не потребует от вас особых навыков, попробуйте!

Назначение: На обед / На ужин / На природу / На полдник

Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Грибы / Тесто / Слоеное тесто / Шампиньоны

Блюдо: Выпечка / Закуски / Слойки

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Тесто слоеное 500 Грамм (бездрожжевое)

Помидоры 150 Грамм

Шампиньоны 150 Грамм

Оливковое масло 1 Ст. ложка

Маслины 50 Грамм (без косточек)

Сыр 30 Грамм

Чеснок 1 Зубчик

Базилик 0,5 Чайных ложки (сушеный)

Орегано 0,5 Чайных ложки (сушеный)

Яйцо 1 Штука

Кунжут 1 Ст. ложка

Количество порций 10

Калорийность

216 ккал

Калорийность

8 г

Белки

10 г

Жиры

43 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Рулетики с томатами и грибами”

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Тесто заранее достаньте и разморозьте при комнатной температуре.

Шампиньоны нарежьте пластинами и обжарьте до испарения жидкости, добавив к ним измельченный зубчик чеснока. Переложите в глубокую миску.

Добавьте к ним нарезанный кубиками помидор.

Маслины нарежьте колечками и добавьте к томатам с грибами.

Добавьте базилик, орегано, черный молотый перец и соль по вкусу. Перемешайте. Начинка готова.

Тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности и распределите равномерно начинку, отступив немного от одного края. У меня получилось два пласта примерно 20 на 30 см. Сверху выложите тертый сыр.

Сверните плотный рулет и разрежьте на 4-6 частей. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, смажьте желтком и посыпьте кунжутом. Выпекайте при 200 градусах около 30 минут.

Рулетики с томатами и грибами готовы. Вкусно как в теплом, так и в холодном виде. Приятного аппетита!



Взято отсюда