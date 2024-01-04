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Сациви из курицы простой

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Сациви из курицы простой

Сациви – ароматный ореховый соус, который настаивается с мясом птицы и подается как холодная закуска. Сациви – блюдо грузинской кухни, а грузины знают толк в мясных блюдах со специями. Попробуйте!

Описание приготовления:

Не пугайтесь количества ингредиентов, это все для обалденно вкусного соуса. Без него у нас получится просто вкусная курица, а соус составляет основу этого ароматной закуски. Я расскажу, как приготовить сациви из курицы простой. А вы обязательно попробуйте!

Основной ингредиент: Птица / Курица

Блюдо: Закуски

География кухни: Грузинская / Кавказская

Состав / Ингредиенты:

  • Курица 1,5 Килограмма
  • Грецкие орехи 2 Стакана
  • Чеснок 4 Зубчика
  • Уцхо-сунели 1 Чайная ложка
  • Кориандр 1 Чайная ложка (молотый)
  • Орегано 1 Чайная ложка (сушеный)
  • Паприка сладкая 1 Чайная ложка (сушеная)
  • Перец черный 1/2 Чайных ложки (молотый)
  • Сок лимона 1 Ст. ложка (или гранатовый)

Количество порций 4

Как приготовить “Сациви из курицы простой”

Сациви из курицы простой

Отварите курицу до готовности и остудите. Куриное мясо снимите с костей и порежьте на маленькие кусочки.

Сациви из курицы простой

Очищенные грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде в течение 5 минут.

Сациви из курицы простой

Орехи пропустите через мясорубку или измельчите блендером до однородности.

Сациви из курицы простой

Чеснок измельчите и добавьте к ореховой массе. Каждой специи-травки добавьте по чайной ложке без верха, перемешайте.

Сациви из курицы простой

Добавьте в ореховую массу охлажденный бульон до консистенции сметаны. Примерно на 200г. орехов нужно 250 мл. бульона. Не бойтесь, если на ваш взгляд получилось жидковатая масса. После охлаждения соус загустеет. Чтобы избавиться от крупных кусочков ореха, перемешайте-измельчите соус еще раз блендером.

Сациви из курицы простой

Соус доведите до кипения (не кипятить!), добавьте кусочки курицы, перемешайте. Соусу просто надо равномерно прогреться и насытить мясо птицы всеми ароматами специй.

Сациви из курицы простой

Теперь отправляйте сациви настаиваться в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на ночь. Подавайте его со свежей кинзой. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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