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Сало в луковой шелухе

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Сало в луковой шелухе

Это пикантное блюдо разнообразит ваш стол с мясными закусками, порадует своим вкусом и ароматом. Сало в луковой шелухе получается очень вкусным – кто пробовал, не даст соврать. Делюсь рецептом.

Описание приготовления:

Соленое в луковой шелухе сало напоминает буженину, только, на мой взгляд, оно гораздо вкуснее. К тому же, вы его готовите своими руками, а не покупаете в магазине – а это уже априори говорит о том, что вкуснее 🙂 Я и лук, и сало всегда покупаю у одной и той же женщины на рынке – у нее всегда свежее сало, потому ни разу не было такого, чтобы сало в луковой шелухе получилось у меня невкусным.

Сало в нашем доме идет на ура. Мой муж по вечерам любит приготовить для нас тарелочку закусок: овощи, мясо, сыр. Признаюсь, что это сало я люблю больше всего. Обязательно попробуйте! 😉

Рассказываю, как приготовить сало в луковой шелухе. Удачи в приготовлении. Кто приготовил – отписывайтесь, делитесь комментариями, понравилось ли.

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Сало

Блюдо: Закуски / Соленое

Состав / Ингредиенты:

  • Свиное сало с прослойками мяса 600 Грамм
  • Лук (шелуха) 1 Килограмм (Шелуха с 1 кг лука)
  • Соль 3 Ст. ложки
  • Лавровый лист 10 Штук
  • Чеснок 1 Штука
  • Черный перец – По вкусу
  • Красный перец – По вкусу

Количество порций 10

Как приготовить “Сало в луковой шелухе”

Сало в луковой шелухе

1. Подготовьте продукты. Приступим!

Сало в луковой шелухе

2. Наберите луковой шелухи примерно с одного килограмма лука. Можно делать это постепенно. Ополосните шелуху в воде, а потов доведите до кипения (из расчета на 1,5 л воды). Добавьте пару ложек соли и поварите в течение 5 мин.

Сало в луковой шелухе

3. Сало промойте. почистите и порежьте на кусочки по 200-300 грамм.

Сало в луковой шелухе

4. Сало отправляем к шелухе. Вода должна покрывать сало (если это не так, добавьте кипяченой воды). Доведите до кипения, температуру понизьте до средней и варите в течение 25 минут. Затем снимите в огня и дайте остыть. Главное, чтобы сало находилось в жидкости.

Сало в луковой шелухе

5. Пока сало "отдыхает" в кастрюле, сделайте "маринад". Через чесночный пресс пропустите чеснок, добавьте к ним черный и красный перец, измельченный лавровый лист.

Сало в луковой шелухе

6. Выберите сало, просушите кухонным или плотным бумажным полотенцем.

Сало в луковой шелухе

7. Хорошенько вотрите наш "маринад". Затем заверните в пищевую пленку и отправьте на 12 часов в морозилку.

Сало в луковой шелухе

8. Через 12 часов наше чудо-сало готово! Нарежьте ломтиками и подавайте с хлебом, маринованными или свежими овощами, соусами. Приятного!

Взято отсюда

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