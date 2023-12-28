Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Шаурма (классический рецепт)

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Шаурма (классический рецепт)

Это, наверное, один самых вкусных перекусов. Приготовить шаурму очень просто в домашних условиях. Купите продуктов согласно списку и повторяйте за мной! Все очень просто и довольно быстро.

Описание приготовления:

Многие задаются вопросом "как приготовить шаурму по классическому рецепту?". Я с удовольствием поделюсь рецептом, расскажу, как вкусно и быстро приготовить любимое лакомство. Огурец понадобится свежий или консервированный, в зависимости от сезона. Начнем?

Назначение: На обед / На природу / На полдник / На скорую руку

Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Лаваш

Блюдо: Горячие блюда / Закуски / Блюда в тесте / Шаурма / Блюда с начинкой

География кухни: Восточная

Состав / Ингредиенты:

  • Лаваш 1 Штука
  • Помидор 0,5 Штуки
  • Огурец 0,5 Штуки
  • Капуста 4-5 Ст. ложек
  • Кетчуп 2 Ст. ложки
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Соль, перец черный молотый 1-2 Щепоток
  • Куриное филе 150 Грамм
  • Растительное масло 2 Ст. ложки ((для жарки куриного филе))

Количество порций 2

Калорийность

191 ккал

Калорийность

9 г

Белки

9 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Шаурма (классический рецепт)”

Шаурма (классический рецепт)

Подготовьте продукты. Вымойте мясо и овощи. Приступим.

Шаурма (классический рецепт)

Нашинкуйте капусту мелко. Посолите немного.

Шаурма (классический рецепт)

Порежьте дольками помидор и соломкой огурец.

Шаурма (классический рецепт)

Для соуса смешайте майонез с кетчупом и щепоткой черного перца.

Шаурма (классический рецепт)

Куриное филе посолите, поперчите, обжарьте на среднем огне под крышкой с двух сторон до готовности. Снимите с огня.

Шаурма (классический рецепт)

Расстелите лаваш на рабочем столе. Центр щедро смажьте соусом. Распределите капусту, помидор, огурец.

Шаурма (классический рецепт)

Порежьте готовую курочку, на одну шаурму уходит половинка кусочка. Сверху полейте соусом немного.

Шаурма (классический рецепт)

Заверните конвертиком так, чтобы бока были закрыты. Постарайтесь плотно свернуть шаурму и отправьте ее на чистую и сухую сковороду (если есть гриль, это будет лучшим решением) на несколько минут до зарумянивания с обеих сторон.

Шаурма (классический рецепт)

Шаурма готова! Приятного Вам аппетита!

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

29.12.2023

 Новости

В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

29.12.2023

 Новости

В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

29.12.2023

 Новости

Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

29.12.2023

 Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

 Новости

Композитор из Самары попал в шорт-лист кинопремии “Золотой орел”

29.12.2023

 Новости

Правительство России учредит ежегодную премию “Наставник года”

29.12.2023

 Новости

“Мы уже в будущем”: нейрохирург в Петербурге провел редкую операцию

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix