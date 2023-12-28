Это, наверное, один самых вкусных перекусов. Приготовить шаурму очень просто в домашних условиях. Купите продуктов согласно списку и повторяйте за мной! Все очень просто и довольно быстро.

Описание приготовления:

Многие задаются вопросом "как приготовить шаурму по классическому рецепту?". Я с удовольствием поделюсь рецептом, расскажу, как вкусно и быстро приготовить любимое лакомство. Огурец понадобится свежий или консервированный, в зависимости от сезона. Начнем?

Назначение: На обед / На природу / На полдник / На скорую руку

Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Лаваш

Блюдо: Горячие блюда / Закуски / Блюда в тесте / Шаурма / Блюда с начинкой

География кухни: Восточная

Состав / Ингредиенты:

Лаваш 1 Штука

Помидор 0,5 Штуки

Огурец 0,5 Штуки

Капуста 4-5 Ст. ложек

Кетчуп 2 Ст. ложки

Майонез 2 Ст. ложки

Соль, перец черный молотый 1-2 Щепоток

Куриное филе 150 Грамм

Растительное масло 2 Ст. ложки ((для жарки куриного филе))

Количество порций 2

Калорийность

191 ккал

Калорийность

9 г

Белки

9 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Шаурма (классический рецепт)”

Подготовьте продукты. Вымойте мясо и овощи. Приступим.

Нашинкуйте капусту мелко. Посолите немного.

Порежьте дольками помидор и соломкой огурец.

Для соуса смешайте майонез с кетчупом и щепоткой черного перца.

Куриное филе посолите, поперчите, обжарьте на среднем огне под крышкой с двух сторон до готовности. Снимите с огня.

Расстелите лаваш на рабочем столе. Центр щедро смажьте соусом. Распределите капусту, помидор, огурец.

Порежьте готовую курочку, на одну шаурму уходит половинка кусочка. Сверху полейте соусом немного.

Заверните конвертиком так, чтобы бока были закрыты. Постарайтесь плотно свернуть шаурму и отправьте ее на чистую и сухую сковороду (если есть гриль, это будет лучшим решением) на несколько минут до зарумянивания с обеих сторон.

Шаурма готова! Приятного Вам аппетита!



Взято отсюда