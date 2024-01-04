Домашний сыр моцарелла очень вкусный и приготовить его может каждый.

Описание приготовления:

Вкусный и нежный сыр моцарелла для салатов или для пиццы можно приготовить самому. Испытайте себя в новом деле – в сыроварении. Процесс довольно увлекательный, поверьте. Рецепт приготовления сыра моцарелла в домашних условиях довольно прост. Для того, чтобы сыр получился вам понадобится домашнее! молоко и фермент пепсин. Фермент можно купить в аптеках или заказать по интернету. Рассказываю, как сделать сыр моцарелла в домашних условиях. Читаем и смотрим фото, а затем наслаждаемся результатом.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Сыр / Домашний сыр

Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Молоко домашнее 3 Литра

Лимонная кислота 7 Грамм

Раствор пепсина 2 Чайных ложки

Вода 200 Миллилитров (холодная кипяченая)

Количество порций 1

Как приготовить “Сыр моцарелла в домашних условиях”

Растворяем в холодной кипяченой воде лимонную кислоту.

Пепсин тоже разводим в половине стакана холодной кипяченой воды.

В холодное молоко вливаем раствор лимонки и медленно нагреваем до 32 градусов. Затем снимаем кастрюлю с молоком с плиты и вливаем в него раствор пепсина. Хорошо размешиваем и оставляем в покое минут на 20-30. В кастрюле должен получится сгусток творожной массы.

Разрезаем сгусток на небольшие кубики.

Минут через 5 ставим кастрюлю на небольшой огонь и медленно нагреваем до 35 градусов. Постоянно помешиваем.

Процеживаем через дуршлаг, немного прижав. Должен получиться эластичный и упругий сгусток сыра.

Наливаем в кастрюлю 1,5 литра воды и нагреваем ее до 80 градусов. Надеваем перчатки, берем 4-5 часть получившейся массы и бросаем в горячую воду на пару минут. Как только кусочек массы станет тягучим, вынимаем его из воды и растягиваем и складываем несколько раз.

После того, как несколько раз растянули и сложили сырную массу, сформируем шарик. Горячий шарик моцареллы бросаем в миску с холодной водой.

Остывшую моцареллу можно есть сразу, а можно немного просолить. Храниться домашняя моцарелла может 3-4 дня в рассоле. Для рассола растворите в 1 л сыворотки 4 столовых ложки соли.



Взято отсюда