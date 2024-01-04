Сырники по Дюкану готовятся как на сковороде, так и в духовке. На вкус они получаются нежными, ароматными и не теряют свой вкус даже после остывания. Эти сырники ничем не хуже обычных, только полезнее
Описание приготовления:
Одной из главных проблем, наверное, для каждой диеты является невозможность употребления вкусной сладкой пищи. И как раз эту проблему решает диета Дюкана. Она предлагает целый ряд рецептов приготовления вкусных и полезных дессертов, именно поэтому сорваться с этой диеты практически невозможно, вы абстолютно не будете чувствовать себя обделенным. Данный рецепт, как приготовить сырники по Дюкану, подойдет для этапа "Чередование", "Атака" и других. Единственное, во время этапа "Атаки", когда идет максимально активное сжигание жиров, все же не стоит использовать желтки, вполне достаточно будет одних белков.
Назначение: На обед / На ужин / На полдник / На скорую руку
Основной ингредиент: Тесто
Блюдо: Выпечка / Закуски / Сырники Диета: Диетическое питание
Состав / Ингредиенты:
- Творог 200 Грамм
- Яйцо 1 Штука (или белок)
- Овсяные отруби 2 Ст. ложки
- Соль поваренная 1 Щепотка
- Заменитель сахара 2-3 Щепоток
- Ванилин 1 Щепотка
- Разрыхлитель 0,5 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
164 ккал
Калорийность
6 г
Белки
19 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Сырники по Дюкану”
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Сыр берите минимальной жирности, диетологи советуют брать зернистый, а не мягкий творог, жирностью 0-2%.
В чашу блендер положите творог, яйцо, отруби, соль, сахар, разрыхлитель, ванилин. Все измельчите и приведите до однородного состояния.
Вот такой должна получиться масса для сырников по Дюкану.
Ложкой выложите творожную массу на сковороду с разогретым подсолнечным маслом, сформируйте небольшие котлетки. Обжарьте их с обеих сторон.
Сырники по Дюкану готовы. Подавайте с чаем. Приятного аппетита!
Взято отсюда