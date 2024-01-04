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Сырники по Дюкану

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Сырники по Дюкану

Сырники по Дюкану готовятся как на сковороде, так и в духовке. На вкус они получаются нежными, ароматными и не теряют свой вкус даже после остывания. Эти сырники ничем не хуже обычных, только полезнее

Описание приготовления:

Одной из главных проблем, наверное, для каждой диеты является невозможность употребления вкусной сладкой пищи. И как раз эту проблему решает диета Дюкана. Она предлагает целый ряд рецептов приготовления вкусных и полезных дессертов, именно поэтому сорваться с этой диеты практически невозможно, вы абстолютно не будете чувствовать себя обделенным. Данный рецепт, как приготовить сырники по Дюкану, подойдет для этапа "Чередование", "Атака" и других. Единственное, во время этапа "Атаки", когда идет максимально активное сжигание жиров, все же не стоит использовать желтки, вполне достаточно будет одних белков.

Назначение: На обед / На ужин / На полдник / На скорую руку

Основной ингредиент: Тесто

Блюдо: Выпечка / Закуски / Сырники Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 200 Грамм
  • Яйцо 1 Штука (или белок)
  • Овсяные отруби 2 Ст. ложки
  • Соль поваренная 1 Щепотка
  • Заменитель сахара 2-3 Щепоток
  • Ванилин 1 Щепотка
  • Разрыхлитель 0,5 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

164 ккал

Калорийность

6 г

Белки

19 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Сырники по Дюкану”

Сырники по Дюкану

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Сыр берите минимальной жирности, диетологи советуют брать зернистый, а не мягкий творог, жирностью 0-2%.

Сырники по Дюкану

В чашу блендер положите творог, яйцо, отруби, соль, сахар, разрыхлитель, ванилин. Все измельчите и приведите до однородного состояния.

Сырники по Дюкану

Вот такой должна получиться масса для сырников по Дюкану.

Сырники по Дюкану

Ложкой выложите творожную массу на сковороду с разогретым подсолнечным маслом, сформируйте небольшие котлетки. Обжарьте их с обеих сторон.

Сырники по Дюкану

Сырники по Дюкану готовы. Подавайте с чаем. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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