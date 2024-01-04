Тыква — весьма ценный плод, он содержит множество витаминов и микроэлементов. Я стараюсь чаще употреблять ее в свежем или маринованном виде. Сегодня хочу показать, как приготовить тыкву по-корейски.
Описание приготовления:
Есть множество вариантов приготовления этого салата-закуски. Я для себя вывела идеальный, количество специй подобрала. Салат получается острый, даже очень, поэтому не спешите сразу добавлять все. Но мужчинам рецепт точно придется по вкусу!
Назначение: На обед / На ужин / Недорого
Основной ингредиент: Овощи / Лук / Тыква / Мёд
Блюдо: Салаты / Закуски / Острое
География кухни: Русская кухня Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Низкокалорийные
Состав / Ингредиенты:
- Тыква 400 Грамм
- Мед 1 Ст. ложка
- Лук репчатый 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Перец острый 2-3 Штук (или треть обычного перца чили)
- Масло подсолнечное 50 Миллилитров
- Приправа для моркови по-корейски 2 Чайных ложки
- Яблочный уксус 2 Ст. ложки
- Соль 0,5 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
112 ккал
Калорийность
4 г
Белки
8 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Тыква по-корейски”
Подготовьте согласно списку ингредиенты салата. Тыкву вымойте и снимите кожуру, удалите внутренний край и семечки.
Луковицу очистите, порежьте тонко полукольцами и обжарьте на растительном масле до мягкости.
Тыкву натрите на терке для овощей по-корейски.
Положите в салат жареный лук.
Добавьте специи, уксус, мед, соль, чеснок, перец острый. Залейте горячим маслом (от жарки лука).
Перемешайте и отправьте в холодильник на 2 часа. Тыква по-корейски готова!
Взято отсюда