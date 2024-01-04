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Тыква по-корейски

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Тыква по-корейски

Тыква — весьма ценный плод, он содержит множество витаминов и микроэлементов. Я стараюсь чаще употреблять ее в свежем или маринованном виде. Сегодня хочу показать, как приготовить тыкву по-корейски.

Описание приготовления:

Есть множество вариантов приготовления этого салата-закуски. Я для себя вывела идеальный, количество специй подобрала. Салат получается острый, даже очень, поэтому не спешите сразу добавлять все. Но мужчинам рецепт точно придется по вкусу!

Назначение: На обед / На ужин / Недорого

Основной ингредиент: Овощи / Лук / Тыква / Мёд

Блюдо: Салаты / Закуски / Острое

География кухни: Русская кухня Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Низкокалорийные

Состав / Ингредиенты:

  • Тыква 400 Грамм
  • Мед 1 Ст. ложка
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Перец острый 2-3 Штук (или треть обычного перца чили)
  • Масло подсолнечное 50 Миллилитров
  • Приправа для моркови по-корейски 2 Чайных ложки
  • Яблочный уксус 2 Ст. ложки
  • Соль 0,5 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

112 ккал

Калорийность

4 г

Белки

8 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Тыква по-корейски”

Тыква по-корейски

Подготовьте согласно списку ингредиенты салата. Тыкву вымойте и снимите кожуру, удалите внутренний край и семечки.

Тыква по-корейски

Луковицу очистите, порежьте тонко полукольцами и обжарьте на растительном масле до мягкости.

Тыква по-корейски

Тыкву натрите на терке для овощей по-корейски.

Тыква по-корейски

Положите в салат жареный лук.

Тыква по-корейски

Добавьте специи, уксус, мед, соль, чеснок, перец острый. Залейте горячим маслом (от жарки лука).

Тыква по-корейски

Перемешайте и отправьте в холодильник на 2 часа. Тыква по-корейски готова!

Взято отсюда

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