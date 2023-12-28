Кто же не любит горячие картофельные драники со сметаной? А когда классический рецепт приелся, то на помощь придет мой вариант драников с сыром, зеленым луком и чесноком. Берите на заметку!

Описание приготовления:

Для приготовления драников картофель нужно натереть на крупной терке, добавить немного тертого сыра, специй, яйцо и немного муки. Картофельная масса ароматная, густая, набирайте ее ложкой, выкладывайте в горячее масло и жарьте на среднем огне до красивой золотистой корочки. Подавайте драники со сметаной, аджикой, кетчупом или другими любимыми соусами. Удачи!

Назначение: На обед / На ужин / На полдник

Основной ингредиент: Овощи / Картофель

Блюдо: Выпечка / Горячие блюда / Закуски

Состав / Ингредиенты:

Картофель 5 Штук

Сыр твердый 100 Грамм

Яйцо 1 Штука

Чеснок 1 Зубчик

Лук зеленый 3 Штуки

Соль 1/2 Чайных ложки

Перец черный молотый 1/4 Чайных ложки

Паприка копченая 1/2 Чайных ложки

Мука пшеничная 3 Ст. ложки

Масло для жарки 4-5 Ст. ложек

Количество порций 2

Калорийность

205 ккал

Калорийность

6 г

Белки

13 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Вкусные картофельные драники”

Подготовьте ингредиенты. Приступим!

Картофель очистите, натрите на крупной терке.

Добавьте тертый сыр (лучше на мелкой терке), яйцо, измельченный чеснок и зеленый лук.

Добавьте муку, паприку, соль, перец черный молотый.

Тщательно перемешайте картофельную массу.

Разогрейте ложку масла в сковороде, выкладывайте картофельную массу, формируя круглые лепешки. Жарьте до золотистой корочки.

Переверните лопаткой и обжарьте с другой стороны.

Драники выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Пережарьте все драники. Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 15 штук.

Готовые драники подавайте горячими со сметаной. Приятного аппетита!



Взято отсюда