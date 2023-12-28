Кто же не любит горячие картофельные драники со сметаной? А когда классический рецепт приелся, то на помощь придет мой вариант драников с сыром, зеленым луком и чесноком. Берите на заметку!
Описание приготовления:
Для приготовления драников картофель нужно натереть на крупной терке, добавить немного тертого сыра, специй, яйцо и немного муки. Картофельная масса ароматная, густая, набирайте ее ложкой, выкладывайте в горячее масло и жарьте на среднем огне до красивой золотистой корочки. Подавайте драники со сметаной, аджикой, кетчупом или другими любимыми соусами. Удачи!
Назначение: На обед / На ужин / На полдник
Основной ингредиент: Овощи / Картофель
Блюдо: Выпечка / Горячие блюда / Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 5 Штук
- Сыр твердый 100 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Чеснок 1 Зубчик
- Лук зеленый 3 Штуки
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Перец черный молотый 1/4 Чайных ложки
- Паприка копченая 1/2 Чайных ложки
- Мука пшеничная 3 Ст. ложки
- Масло для жарки 4-5 Ст. ложек
Количество порций 2
Калорийность
205 ккал
Калорийность
6 г
Белки
13 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Вкусные картофельные драники”
Подготовьте ингредиенты. Приступим!
Картофель очистите, натрите на крупной терке.
Добавьте тертый сыр (лучше на мелкой терке), яйцо, измельченный чеснок и зеленый лук.
Добавьте муку, паприку, соль, перец черный молотый.
Тщательно перемешайте картофельную массу.
Разогрейте ложку масла в сковороде, выкладывайте картофельную массу, формируя круглые лепешки. Жарьте до золотистой корочки.
Переверните лопаткой и обжарьте с другой стороны.
Драники выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Пережарьте все драники. Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 15 штук.
Готовые драники подавайте горячими со сметаной. Приятного аппетита!
Взято отсюда