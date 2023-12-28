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Вкусные картофельные драники

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Вкусные картофельные драники

Кто же не любит горячие картофельные драники со сметаной? А когда классический рецепт приелся, то на помощь придет мой вариант драников с сыром, зеленым луком и чесноком. Берите на заметку!

Описание приготовления:

Для приготовления драников картофель нужно натереть на крупной терке, добавить немного тертого сыра, специй, яйцо и немного муки. Картофельная масса ароматная, густая, набирайте ее ложкой, выкладывайте в горячее масло и жарьте на среднем огне до красивой золотистой корочки. Подавайте драники со сметаной, аджикой, кетчупом или другими любимыми соусами. Удачи!

Назначение: На обед / На ужин / На полдник

Основной ингредиент: Овощи / Картофель

Блюдо: Выпечка / Горячие блюда / Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 5 Штук
  • Сыр твердый 100 Грамм
  • Яйцо 1 Штука
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Лук зеленый 3 Штуки
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Перец черный молотый 1/4 Чайных ложки
  • Паприка копченая 1/2 Чайных ложки
  • Мука пшеничная 3 Ст. ложки
  • Масло для жарки 4-5 Ст. ложек

Количество порций 2

Калорийность

205 ккал

Калорийность

6 г

Белки

13 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Вкусные картофельные драники”

Вкусные картофельные драники

Подготовьте ингредиенты. Приступим!

Вкусные картофельные драники

Картофель очистите, натрите на крупной терке.

Вкусные картофельные драники

Добавьте тертый сыр (лучше на мелкой терке), яйцо, измельченный чеснок и зеленый лук.

Вкусные картофельные драники

Добавьте муку, паприку, соль, перец черный молотый.

Вкусные картофельные драники

Тщательно перемешайте картофельную массу.

Вкусные картофельные драники

Разогрейте ложку масла в сковороде, выкладывайте картофельную массу, формируя круглые лепешки. Жарьте до золотистой корочки.

Вкусные картофельные драники

Переверните лопаткой и обжарьте с другой стороны.

Вкусные картофельные драники

Драники выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Вкусные картофельные драники

Пережарьте все драники. Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 15 штук.

Вкусные картофельные драники

Готовые драники подавайте горячими со сметаной. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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