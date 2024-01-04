Красивая закуска станет отличным дополнением к праздничному столу в честь 8 марта или дня рождения. Классический вариант – сыр и чеснок, а там можно придумать массу вариантов. Смотрите!

Описание приготовления:

Рассказываю, как приготовить закуску "Белые тюльпаны". Для этого отварите яйца вкрутую, примерно 8-9 минут, не больше, чтобы желток не приобрел синеватый цвет. Остудите сразу яйца в ледяной воде, снимите скорлупу. У меня яйца свежие, поэтому чистка скорлупы усложнилась. Кто не знает, напишу один секрет: если яйца легко чистятся – они не очень свежие. Извлеките желтки, соедините их с тертым плавленным сыром и чесноком, заправьте сметной или майонезом, слишком много добавлять не стоит, что начинка не получилась жидкой. Наполните с помощью мешка или корнетика белки яичной массой, украсьте и к столу!

Назначение: На праздничный стол

Основной ингредиент: Яйца

Блюдо: Закуски / Фаршированные

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Яйцо крупное 3 Штуки

Плавленный сыр 70 Грамм

Чеснок 1 Зубчик

Соль, перец черный молотый По вкусу

Зеленый лук По вкусу

Укроп или петрушка По вкусу (для украшения)

Майонез или сметана 1 Чайная ложка

Количество порций 3

Калорийность

205 ккал

Калорийность

12 г

Белки

16 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Закуска "Белые тюльпаны"”

1. Подготовьте продукты. Вымойте зелень. Отварите яйца, остудите и осторожно очистите от скорлупы.

2. Надрежьте каждое яйца острым ножом крестообразно. Главное, чтобы яйцо сохранило форму, не порвалось. Осторожно извлеките желток.

3. Желтки натрите на мелкой терке, добавьте тертый сыр, чеснок, соль, перец и ложку майонеза или сметаны. Перемешайте. Полученной массой наполните корнетик или кулинарный шприц. Фаршируйте белки яичной массой.

4. Сделайте ножку для цветка: нанижите лук на бамбуковую палочку, на каждый цветочек по одной ножке.

5. Собираем тюльпаны. Воткните ножку в цветочек, положите на тарелочку, украсьте укропом или петрушкой. Закуска готова!

6. Приятного аппетита!



Взято отсюда