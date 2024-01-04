Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Закуска “Поросята”

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Закуска "Поросята"

Для украшения новогоднего стола предлагаю вам очень вкусную закуску из вареных яиц, оформленных в виде символа года – Свиньи. Яркая, оригинальная, чуть забавная – она понравится и детям, и взрослым!

Описание приготовления:

Предлагаю приготовить закуску "Поросята" и украсить ею свой праздничный стол. Яйца для пикантности нафаршируем, начинка может быть самая разнообразная, у меня обжаренные грибы с луком. Ингредиенты простые, затраты минимальные, а результат очень достойный! Таких поросят можно подать самостоятельно или использовать для украшения салатов. Надеюсь идея вам понравится!

Назначение: Недорого

Основной ингредиент: Яйца

Блюдо: Закуски / Фаршированные

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцо 3 Штуки (вареное)
  • Свекла 1 Штука (вареная)
  • Лук 0,5 Штуки
  • Грибы 30 Грамм (любые)
  • Майонез 20 Грамм
  • Перец черный горошком 6 Штук (для украшения)
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

109 ккал

Калорийность

9 г

Белки

4 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Закуска "Поросята"”

Закуска "Поросята"

Подготовьте все ингредиенты. Заранее отварите до готовности одну свеклу среднего размера. Отварите вкрутую яйца и остудите.

Закуска "Поросята"

Яйца очистите от скорлупы, стараясь не повредить их.

Закуска "Поросята"

Свеклу очистите, нарежьте небольшими кусочками и сложите в глубокую миску.

Закуска "Поросята"

Залейте свеклу кипятком и опустите в эту же миску очищенные яйца, они должны быть полностью покрыты. Оставьте яйца минимум на 20-30 минут. Чем дольше держать яйца в воде, тем насыщеннее получится цвет.

Закуска "Поросята"

Окрашенные яйца выньте и обсушите. Я продержала их в воде около 2 часов и вот такой получился результат.

Закуска "Поросята"

Ножом аккуратно срежьте часть яйца как на фото.

Закуска "Поросята"

Ложечкой выньте желток, стараясь не повредить белок.

Закуска "Поросята"

Добавьте к желткам обжаренные до готовности грибы с луком. Грибы можно взять любые, у меня были замороженные шампиньоны.

Закуска "Поросята"

Добавьте к начинке майонез, соль и перец по вкусу. Перемешайте, растирая желтки до однородного состояния.

Закуска "Поросята"

Наполните яйца готовой начинкой.

Закуска "Поросята"

Переверните яйца начинкой вниз. Из срезанного ранее окрашенного белка вырежьте ножом ушки в виде треугольника, пятачки и хвостики. Глазки сделайте из перца горошком. Пятачок, чтобы держался, смажьте с одной стороны слегка начинкой или майонезом. Ушки и хвостик вставьте в продольное отверстие, сделанное ножом.

Закуска "Поросята"

Закуска "Поросята" готова. Можно подавать ее к столу. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Если у вас осталась начинка, можете намазать ее на крекеры, украсить зеленью и подать как еще одну вкусную и самодостаточную закуску к праздничному столу.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Алтайском крае две легковушки провалились под лед, пока водители ловили рыбу (фото)

04.01.2024

 Новости Алтай

Черный воронок для счастливых фото: основатель барнаульского «Сталин-центра» — о выставке, музее и культе личности

04.01.2024

 Новости Алтай

«Народ ошибочно надеется на повторение 1991 года, когда кредиты и вклады “сгорели”»: профессор экономики — о том, что нас ждет в 2024-м

04.01.2024

 Новости Алтай

Красота и уродство. Смотрим главные автомобильные новинки 2024 года

04.01.2024

 Новости Алтай

Алкоголь за решеткой, поезда без дверей и смертельно опасный океан — Шри-Ланка глазами россиянки

04.01.2024

 Новости Алтай

«Появляется рост волос по мужскому типу»: неизлечимая болезнь мешает женщинам забеременеть — что такое СПКЯ и как с ним жить

04.01.2024

 Новости Алтай

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

04.01.2024

 Новости Алтай

Справятся только поклонники: проверьте, как хорошо вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

04.01.2024

 Новости Алтай

В духе свободы: как в бийском колледже соединили классику и современность

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix