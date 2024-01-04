Для украшения новогоднего стола предлагаю вам очень вкусную закуску из вареных яиц, оформленных в виде символа года – Свиньи. Яркая, оригинальная, чуть забавная – она понравится и детям, и взрослым!
Описание приготовления:
Предлагаю приготовить закуску "Поросята" и украсить ею свой праздничный стол. Яйца для пикантности нафаршируем, начинка может быть самая разнообразная, у меня обжаренные грибы с луком. Ингредиенты простые, затраты минимальные, а результат очень достойный! Таких поросят можно подать самостоятельно или использовать для украшения салатов. Надеюсь идея вам понравится!
Назначение: Недорого
Основной ингредиент: Яйца
Блюдо: Закуски / Фаршированные
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 3 Штуки (вареное)
- Свекла 1 Штука (вареная)
- Лук 0,5 Штуки
- Грибы 30 Грамм (любые)
- Майонез 20 Грамм
- Перец черный горошком 6 Штук (для украшения)
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
109 ккал
Калорийность
9 г
Белки
4 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Закуска "Поросята"”
Подготовьте все ингредиенты. Заранее отварите до готовности одну свеклу среднего размера. Отварите вкрутую яйца и остудите.
Яйца очистите от скорлупы, стараясь не повредить их.
Свеклу очистите, нарежьте небольшими кусочками и сложите в глубокую миску.
Залейте свеклу кипятком и опустите в эту же миску очищенные яйца, они должны быть полностью покрыты. Оставьте яйца минимум на 20-30 минут. Чем дольше держать яйца в воде, тем насыщеннее получится цвет.
Окрашенные яйца выньте и обсушите. Я продержала их в воде около 2 часов и вот такой получился результат.
Ножом аккуратно срежьте часть яйца как на фото.
Ложечкой выньте желток, стараясь не повредить белок.
Добавьте к желткам обжаренные до готовности грибы с луком. Грибы можно взять любые, у меня были замороженные шампиньоны.
Добавьте к начинке майонез, соль и перец по вкусу. Перемешайте, растирая желтки до однородного состояния.
Наполните яйца готовой начинкой.
Переверните яйца начинкой вниз. Из срезанного ранее окрашенного белка вырежьте ножом ушки в виде треугольника, пятачки и хвостики. Глазки сделайте из перца горошком. Пятачок, чтобы держался, смажьте с одной стороны слегка начинкой или майонезом. Ушки и хвостик вставьте в продольное отверстие, сделанное ножом.
Закуска "Поросята" готова. Можно подавать ее к столу. Приятного аппетита!
Совет от повара:
Если у вас осталась начинка, можете намазать ее на крекеры, украсить зеленью и подать как еще одну вкусную и самодостаточную закуску к праздничному столу.
Взято отсюда