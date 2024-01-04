Для украшения новогоднего стола предлагаю вам очень вкусную закуску из вареных яиц, оформленных в виде символа года – Свиньи. Яркая, оригинальная, чуть забавная – она понравится и детям, и взрослым!

Описание приготовления:

Предлагаю приготовить закуску "Поросята" и украсить ею свой праздничный стол. Яйца для пикантности нафаршируем, начинка может быть самая разнообразная, у меня обжаренные грибы с луком. Ингредиенты простые, затраты минимальные, а результат очень достойный! Таких поросят можно подать самостоятельно или использовать для украшения салатов. Надеюсь идея вам понравится!

Назначение: Недорого

Основной ингредиент: Яйца

Блюдо: Закуски / Фаршированные

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 3 Штуки (вареное)

Свекла 1 Штука (вареная)

Лук 0,5 Штуки

Грибы 30 Грамм (любые)

Майонез 20 Грамм

Перец черный горошком 6 Штук (для украшения)

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

109 ккал

Калорийность

9 г

Белки

4 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Закуска "Поросята"”

Подготовьте все ингредиенты. Заранее отварите до готовности одну свеклу среднего размера. Отварите вкрутую яйца и остудите.

Яйца очистите от скорлупы, стараясь не повредить их.

Свеклу очистите, нарежьте небольшими кусочками и сложите в глубокую миску.

Залейте свеклу кипятком и опустите в эту же миску очищенные яйца, они должны быть полностью покрыты. Оставьте яйца минимум на 20-30 минут. Чем дольше держать яйца в воде, тем насыщеннее получится цвет.

Окрашенные яйца выньте и обсушите. Я продержала их в воде около 2 часов и вот такой получился результат.

Ножом аккуратно срежьте часть яйца как на фото.

Ложечкой выньте желток, стараясь не повредить белок.

Добавьте к желткам обжаренные до готовности грибы с луком. Грибы можно взять любые, у меня были замороженные шампиньоны.

Добавьте к начинке майонез, соль и перец по вкусу. Перемешайте, растирая желтки до однородного состояния.

Наполните яйца готовой начинкой.

Переверните яйца начинкой вниз. Из срезанного ранее окрашенного белка вырежьте ножом ушки в виде треугольника, пятачки и хвостики. Глазки сделайте из перца горошком. Пятачок, чтобы держался, смажьте с одной стороны слегка начинкой или майонезом. Ушки и хвостик вставьте в продольное отверстие, сделанное ножом.

Закуска "Поросята" готова. Можно подавать ее к столу. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Если у вас осталась начинка, можете намазать ее на крекеры, украсить зеленью и подать как еще одну вкусную и самодостаточную закуску к праздничному столу.



Взято отсюда