Простая и быстрая закуска из серии "гости на пороге"! Поверьте, все будут удивлены, что вы успели приготовить вкусный, нарядный рулет буквально за 20 минут! К тому же, у него есть своя изюминка!

Описание приготовления:

Изюминкой рулета является то, что в соленую сырную закуску добавляют сладкую вяленую клюкву. Но поверьте, это очень вкусное сочетание! Для основы рулета можно использовать лаваш или тортилью. Приступим? Рассказываю, как приготовить закусочный рулет с сыром.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год / Рождество

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Брынза / Лаваш

Блюдо: Закуски / Блюда с начинкой Диета: Закуски без / ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

Рикотта 150 Грамм

Брынза 100 Грамм

Клюква вяленая 3 Ст. ложки

Петрушка Пучок (немного)

Лаваш тонкий 1 Штука

Количество порций 12

Калорийность

233 ккал

Калорийность

12 г

Белки

14 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Закусочный рулет с сыром”

Приготовьте все основные ингредиенты.

Рикотту разомните вилкой с брынзой.

Добавьте рубленную зелень и нарезанную кусочками вяленую клюкву. Массу тщательно перемешайте.

На лаваш ровным слоем выложите сырную массу.

Сверните в рулет. Лишний лаваш отрежьте.

Нарежьте рулет порционными кусочками 1-1,5 см. Выложите закуску в виде елочки, украсьте зернами граната и веточками укропа, и подавайте к столу!

Приятного аппетита!

Совет от повара:

Если вы приготовили рулет в лаваше, то можно нарезать его сразу, т.к. лаваш довольно быстро отсыревает. А если в тортилье, то подержите в холодильнике 15-20 минут.



Взято отсюда