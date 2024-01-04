Простая и быстрая закуска из серии "гости на пороге"! Поверьте, все будут удивлены, что вы успели приготовить вкусный, нарядный рулет буквально за 20 минут! К тому же, у него есть своя изюминка!
Описание приготовления:
Изюминкой рулета является то, что в соленую сырную закуску добавляют сладкую вяленую клюкву. Но поверьте, это очень вкусное сочетание! Для основы рулета можно использовать лаваш или тортилью. Приступим? Рассказываю, как приготовить закусочный рулет с сыром.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год / Рождество
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Брынза / Лаваш
Блюдо: Закуски / Блюда с начинкой Диета: Закуски без / ПП рецепты
Состав / Ингредиенты:
- Рикотта 150 Грамм
- Брынза 100 Грамм
- Клюква вяленая 3 Ст. ложки
- Петрушка Пучок (немного)
- Лаваш тонкий 1 Штука
Количество порций 12
Калорийность
233 ккал
Калорийность
12 г
Белки
14 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Закусочный рулет с сыром”
Приготовьте все основные ингредиенты.
Рикотту разомните вилкой с брынзой.
Добавьте рубленную зелень и нарезанную кусочками вяленую клюкву. Массу тщательно перемешайте.
На лаваш ровным слоем выложите сырную массу.
Сверните в рулет. Лишний лаваш отрежьте.
Нарежьте рулет порционными кусочками 1-1,5 см. Выложите закуску в виде елочки, украсьте зернами граната и веточками укропа, и подавайте к столу!
Приятного аппетита!
Совет от повара:
Если вы приготовили рулет в лаваше, то можно нарезать его сразу, т.к. лаваш довольно быстро отсыревает. А если в тортилье, то подержите в холодильнике 15-20 минут.
Взято отсюда