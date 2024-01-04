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Закусочный рулет с сыром

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Закусочный рулет с сыром

Простая и быстрая закуска из серии "гости на пороге"! Поверьте, все будут удивлены, что вы успели приготовить вкусный, нарядный рулет буквально за 20 минут! К тому же, у него есть своя изюминка!

Описание приготовления:

Изюминкой рулета является то, что в соленую сырную закуску добавляют сладкую вяленую клюкву. Но поверьте, это очень вкусное сочетание! Для основы рулета можно использовать лаваш или тортилью. Приступим? Рассказываю, как приготовить закусочный рулет с сыром.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год / Рождество

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Брынза / Лаваш

Блюдо: Закуски / Блюда с начинкой Диета: Закуски без / ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

  • Рикотта 150 Грамм
  • Брынза 100 Грамм
  • Клюква вяленая 3 Ст. ложки
  • Петрушка Пучок (немного)
  • Лаваш тонкий 1 Штука

Количество порций 12

Калорийность

233 ккал

Калорийность

12 г

Белки

14 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Закусочный рулет с сыром”

Закусочный рулет с сыром

Приготовьте все основные ингредиенты.

Закусочный рулет с сыром

Рикотту разомните вилкой с брынзой.

Закусочный рулет с сыром

Добавьте рубленную зелень и нарезанную кусочками вяленую клюкву. Массу тщательно перемешайте.

Закусочный рулет с сыром

На лаваш ровным слоем выложите сырную массу.

Закусочный рулет с сыром

Сверните в рулет. Лишний лаваш отрежьте.

Закусочный рулет с сыром

Нарежьте рулет порционными кусочками 1-1,5 см. Выложите закуску в виде елочки, украсьте зернами граната и веточками укропа, и подавайте к столу!

Закусочный рулет с сыром

Приятного аппетита!

Совет от повара:

Если вы приготовили рулет в лаваше, то можно нарезать его сразу, т.к. лаваш довольно быстро отсыревает. А если в тортилье, то подержите в холодильнике 15-20 минут.

Взято отсюда

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