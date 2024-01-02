Реклама 22РЕГИОН

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Без осадков: какой будет погода в Алтайском крае 2 января

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В Алтайском крае на 2 и 3 января передали мокрый снег, метели и гололёд

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В первый день нового года под Барнаулом произошло ДТП с пятью пострадавшими

02.01.2024

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В Алтайском крае в новом году обнаружился дефицит снежных горок

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02.01.2024

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В Белокурихе показали, на что потратили в 2023 году курортный сбор

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 Новости Алтай

В Свердловской области ребенок травмировал ягодицу на деревянной горке

02.01.2024

 Новости Алтай

Меньше людей, чем обычно: в Бийске 1 января состоялся “трезвый” забег

02.01.2024

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