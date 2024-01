Реклама 22РЕГИОН

САЙТ баннер, статья,

Новость Короткое сообщение о событии,

которое произошло или произойдёт

Короткое сообщение о событии,

которое произошло или произойдёт

, до 2500 знаков с пробелам&

, до 10 фотографи+

, 3 гиперссылки

100 руб

Статья

Короткое сообщение о событии,

которое произошло или произойдёт

, от 2000 до 5000 знаков с пробелами

150 руб

Пост/Репост в группе Vk.com

Размещение1рекламного1материала1в1группе:0

C до110001знаков1с1пробелами;0

C до1101фотографий1или111видеоролик;0

C до131ссылок;0

C до131хештегов;0

C до131смайликов1и/или1Dмодзи.

300 р

Пост в telegram-канале 250 руб любой

ПОСТ ВОТСАП чат 100 руб любой

ОК 300 руб размещение, 500 руб закреп

Массовое размещение в нескольких источниках- скидка 5% за каждый последующий